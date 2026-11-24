Escape from Tarkov hat am 24. November 2026 mit Patch 1.3.5.0 eines seiner wichtigsten Technikupdates der vergangenen Jahre erhalten. Battlestate Games stellt den Extraction-Shooter auf die aktuelle Version von Unity 6 um und überarbeitet gleichzeitig Grafik, Performance, Netzwerkcode sowie das erneute Verbinden mit laufenden Raids.

Damit erreicht die technische Modernisierung des Spiels einen neuen Meilenstein. Escape from Tarkov startete im August 2016 als geschlossene Alpha und erschien am 15. November 2025 schließlich in Version 1.0. Seitdem versorgt das Studio den Shooter regelmäßig mit weiteren Aktualisierungen.

RenderStack verbessert Grafik und Performance

Im Mittelpunkt der offiziellen Patchnotes steht RenderStack. Die neue Plattform bündelt Grafiksysteme und visuelle Effekte, soll aktuelle Leistungsprobleme reduzieren und die Einbindung weiterer Technologien vereinfachen.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

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Vegetation und Sichtweite: Gras wird überarbeitet dargestellt. Auch die Fernprojektion von Bäumen und Büschen wurde verbessert.

Gras wird überarbeitet dargestellt. Auch die Fernprojektion von Bäumen und Büschen wurde verbessert. Licht und Schatten: Schatten in Innenräumen und auf große Distanz wechseln fließender. Volumetrische Beleuchtung belastet CPU und GPU deutlich weniger.

Schatten in Innenräumen und auf große Distanz wechseln fließender. Volumetrische Beleuchtung belastet CPU und GPU deutlich weniger. Umgebungsdetails: Decals werden schneller und mit geringerer Systemlast gerendert.

Decals werden schneller und mit geringerer Systemlast gerendert. Visiere: Optiken bieten eine höhere Bildqualität und mehr Details. Gleichzeitig sollen die Bildrateneinbrüche beim Zielen geringer ausfallen.

Optiken bieten eine höhere Bildqualität und mehr Details. Gleichzeitig sollen die Bildrateneinbrüche beim Zielen geringer ausfallen. Upscaling: Nvidia DLSS läuft stabiler und liefert eine bessere Bildqualität. AMD FSR 2 und FSR 3 erhalten Performanceverbesserungen.

Nvidia DLSS läuft stabiler und liefert eine bessere Bildqualität. AMD FSR 2 und FSR 3 erhalten Performanceverbesserungen. Vollbildeffekte: Verwundungen, Entsättigung und Nachschärfung werden effizienter verarbeitet.

Verwundungen, Entsättigung und Nachschärfung werden effizienter verarbeitet. Saisonale Materialien: Landschaftsmaterialien werden vorgeladen, wodurch jahreszeitliche Übergänge weniger Arbeitsspeicher benötigen.

Zusätzlich wurde die komplette Architektur für das Laden und Verlassen eines Raids angepasst. Die Verbindung zum Server wird nun parallel zum Laden der jeweiligen Karte aufgebaut. Nach einem Einsatz soll Escape from Tarkov belegten Arbeitsspeicher effizienter freigeben.

Optimierungen am Serververbrauch sollen außerdem die Trefferregistrierung verbessern und Paketverluste reduzieren. Eine überarbeitete Netzwerklogik für Türen senkt die Gefahr, dass Client und Server unterschiedliche Türzustände anzeigen. Battlestate Games hat zudem Fehler beseitigt, durch die der RAM-Verbrauch während langer Sitzungen unkontrolliert anwuchs.

Schnellere Rückkehr in unterbrochene Raids

Patch 1.3.5.0 erneuert das Wiederverbindungssystem grundlegend. Wird ein Raid wegen eines Netzwerkfehlers oder einer verlorenen Serververbindung unterbrochen, müssen Ressourcen und Weltzustand bei der Rückkehr nicht mehr vollständig neu geladen werden. Betroffene sollen dadurch wesentlich schneller wieder im Gefecht landen.

Die Beschleunigung gilt allerdings nicht, wenn der Client abstürzt, das Betriebssystem ausfällt oder der PC neu gestartet wird. In diesen Fällen bleibt eine längere Ladezeit erforderlich. Auch Verbindungsabbrüche außerhalb eines Raids sollen durch Änderungen am Backend besser abgefangen werden.

Der Wechsel auf Unity 6 bildet zugleich die Grundlage für kommende Technikupdates. DirectX 12, AMD FSR 4.0 und Nvidia DLSS Frame Generation sind noch nicht Bestandteil des aktuellen Patches, können nach Angaben des Studios durch die modernisierte Entwicklungsumgebung aber in zukünftigen Aktualisierungen umgesetzt werden.

Handbuch, Rabatte und zahlreiche Fehlerbehebungen

Mit der Aktualisierung endet das Halloween-Event. Das Verhalten computergesteuerter Scavs gegenüber von Fans kontrollierten Scavs sowie die Strafen für deren Eliminierung entsprechen wieder den normalen Einstellungen.

Auch das Ingame-Handbuch erhält eine übersichtlichere Struktur:

Schlüssel und Schlüsselkarten sind nun nach einzelnen Schauplätzen sortiert.

Kopfbedeckungen und Helme bilden getrennte Kategorien.

Helmkomponenten besitzen eine eigene Kategorie.

Gepanzerte Westen und normale Tragewesten werden getrennt aufgeführt.

Tarko-Figuren besitzen eine eigene Kategorie.

Erkennungsmarken besitzen eine eigene Kategorie.

Panzerplatten besitzen eine eigene Kategorie.

Beutebehälter besitzen eine eigene Kategorie.

Fehlerhafte Zuordnungen einzelner Gegenstände wurden korrigiert.

Personalisierte Rabatte im Expansion Hub berücksichtigen nun bereits gekaufte Inhalte genauer. Das erweiterte System gilt für das USEC Veteran Pack, das BEAR Veteran Pack, das PMC Veteran Pack und das Executive PMC Pack.

Darüber hinaus enthält Patch 1.3.5.0 folgende Fehlerbehebungen und Komfortverbesserungen:

Die gewählte Bewegungsgeschwindigkeit wird nach Paketverlusten oder Netzwerkverzögerungen nicht mehr zurückgesetzt.

Bots sollten nicht mehr ohne erkennbaren Grund aufhören zu schießen.

Die Ausrüstung von PMC-Bots trägt in der PvE-Zone nicht mehr fälschlicherweise die Markierung Found in Raid.

Aufgabenbelohnungen werden nach einem Verbindungsverlust in lokalen PvE-Raids nicht mehr mehrfach vergeben.

Der gepanzerte Koffer verschwindet nach dem Abschluss der Story-Aufgabe The Ticket nicht mehr.

Der Austausch von Battle-Pass-Dokumenten bleibt nicht mehr hängen, wenn sich das ausgewählte Dokument gesperrt im Lager befindet.

Die Anzeige des Treibstoffverbrauchs im Unterschlupf wurde bei gebauter Solaranlage und gesteigerter Unterschlupfverwaltung korrigiert.

Das Auswahlfenster für Gegenstände in der Ruhmeshalle zeigt nun die korrekte Bezeichnung.

Der Name des Killers wird nach einem Tod auf Terminal korrekt dargestellt, wenn zuvor auf Shoreline Schaden durch eine andere Person verursacht wurde.

Die Fertigkeitenübersicht funktioniert nach einem Wechsel des Anzeigemodus korrekt.

Die Bedienung beim Herstellen von Gegenständen im Unterschlupf wurde verbessert.

Versteckte Extraktionspunkte werden Gruppenmitgliedern richtig angezeigt, sobald jemand eine Notiz zu einem geheimen Ausgang aufnimmt.

Zahlreiche kleinere Probleme mit der Benutzeroberfläche wurden behoben.

Patch 1.3.5.0 liefert damit weniger neue Inhalte als vielmehr ein umfangreiches technisches Fundament. Kürzere Ladezeiten, stabilere Raids, bessere Speichernutzung und der Wechsel auf Unity 6 könnten sich im Alltag jedoch stärker bemerkbar machen als viele klassische Contentupdates.

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