Für Liberty City Wrath geht es unter anderem zu Sportplätzen, Strandstationen, auf Dächer und in einen Wohnwagensafe. Den Fund von Dartanyon Pearson in einem Zimmer im Obergeschoss haben wir selbst auf der PS5 dokumentiert.
Alle 24 Karten haben einen eigenen Fundortmarker. Bei Tayson Briggs widerspricht ein weiterer Bildhinweis der bisherigen Ortsangabe; dieser Eintrag bleibt deshalb als Suchhinweis gekennzeichnet.
Alle 18 Sammlungen und die Regeln zu Verkauf, Trophäen und 100 Prozent findet ihr in unserem GTA-6-Sammelkarten-Guide.
Liberty City Wrath auf der interaktiven Karte
Öffnet die Marker für weitere Hinweise und markiert gefundene Karten als erledigt. Einige Markierungen zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Tabelle nennt das Gebäude und die Ablagefläche.
24 Fundorte im Überblick
Die Karten sind alphabetisch sortiert; Varianten stehen direkt beieinander. Ein Klick auf den Kartennamen öffnet den passenden Fundort auf der Karte.
|Sammelkarte
|Fundort
|Alvin Orlowski
|Das Apartment im obersten Stock östlich von Drip Drops durchsuchen.
|Anthony Poke II (Navy Blue)
|An der Villa an der Emory Avenue mit der U-förmigen Zufahrt die Eingangsstufen prüfen.
|Anthony Poke II (Red)
|Im Ajax Gym das Schwarze Brett im Flur im Obergeschoss absuchen.
|Anthony Poke II (Silver)
|Am gelben Rettungsschwimmerstand am Nordoststrand die Arbeitsfläche prüfen.
|Armando Ibarra JR. (Standard)
|In der südlichen Rettungsschwimmerstation am Strand den Schreibtisch neben dem Laptop prüfen.
|Atonga Alaalatoa (Standard)
|Auf dem Priscilla Kenedy Field an der Discovery Street die oberste Sitzreihe der nördlichen Tribüne absuchen.
|B'ryan Barnett (Bronze)
|Über Cappa Appliance an der NE 4th Avenue unter dem Stuhl neben der Dachtür suchen.
|B'ryan Barnett (Gold)
|Auf die Werbetafel an der Ecke NW 9th Street und NW 5th Street klettern und eine Ecke des Wartungsstegs prüfen.
|B'ryan Barnett (Silver)
|Auf dem Strandparkplatz an der Loggerhead Road den Sims des Ausgabefensters am Wagen von Perry's Famous Wide Burgers absuchen.
|Bruce Goosen (Standard)
|In der Fire Rescue Station 35 an der Gulf Street im Flur hinter der Rezeption die Regale mit den Uniformen prüfen.
|Christian Yee (Deep Red)
|Im 247 an der Ecke Emory Avenue und US-82 das Schwarze Brett im hinteren Lagerraum absuchen.
|Christian Yee (Navy Blue)
|Hinter den rot-weißen Apartments an der Spirea Lane unter der Treppe zwischen den Treppenabsätzen suchen.
|Christian Yee (Silver)
|Am Footballfeld der Jackals nahe der US-183 die oberste Reihe der Osttribüne prüfen.
|Dartanyon Pearson (Standard)
|Im Zimmer im Obergeschoss den Holzschrank neben dem Bücherregal prüfen.
|James Bowery (Deep Red)
|Am Teich am El Joven Boulevard unter einer Bank am nordwestlichen Ufer suchen.
|James Bowery (Navy Blue)
|Am weiß-grauen Haus am Mamey Circle den abgedeckten Whirlpool auf der hinteren Terrasse prüfen.
|James Bowery (Silver)
|Im Greenwood Tower South am Shore Court auf der ersten Apartmentebene unter dem Stuhl neben der Tür zum hinteren Balkon suchen.
|Robbie Stine (Bronze)
|In der Garage der modernen weißen Villa nahe der Ocean Sound Road die Werkbank absuchen.
|Robbie Stine (Gold)
|Unter der I-97 nahe der Grenze zu La Perle den beige-braunen Wohnwagen betreten und den Safe auf der Kommode im Schlafzimmer öffnen.
|Robbie Stine (Silver)
|Am Schornsteingebäude südlich der 247-Gas-Tankstelle in West Kalaga die Leiter hinaufsteigen und das obere Büro durchsuchen.
|Tayson Briggs (Standard)
|Bei Partytown U.S.A. an der Ecke SW 17th Street und SW 7th Avenue das Steingeländer der hinteren Terrasse im Obergeschoss prüfen. Zum Fundort liegt ein widersprechender Bildhinweis vor; die genaue Zuordnung bleibt offen.
|Thien Trinh (Bronze)
|Auf dem alten Kirchhof nahe der SR-45 neben dem Grabstein ohne Inschrift suchen.
|Thien Trinh (Gold)
|Auf den höchsten Turm des Bitehouse-Restaurants am Wasser klettern und oben die Glaskante prüfen.
|Thien Trinh (Silver)
|Am blauen Bauernhaus nahe der US-183 das Geländer der vorderen Veranda absuchen.
Hier findet ihr Dartanyon Pearson (Standard)
Im Zimmer im Obergeschoss den Holzschrank neben dem Bücherregal prüfen. Fundort auf der Karte öffnen.
Trophäe und 100 Prozent
Für „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei vollständige Sammelkartensets abschließen. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets benötigt. Entscheidet selbst, ob ihr dieses Set dafür vervollständigen möchtet; Delights Dancers umfasst zum Vergleich 18 Karten.
Weitere Ziele erklärt unsere GTA-6-Checkliste für 100 Prozent.Öffnet in einem neuen Tab
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