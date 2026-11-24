Die Backyard-Wrestling-Karten führen euch zu Wohnwagen, einem Baumhaus, einer Tribüne am Wasser und sogar zu einem verlassenen Eisenbahnwaggon. Die meisten Karten liegen abseits der großen Straßen.
Unsere Karte zeigt zwölf derzeit erfasste Fundorte. Die endgültige Setgröße ist nicht durch einen eigenen Fortschrittszähler bestätigt. Bei J.D. Wild ist der verlinkte Ort eine alternative Fundortangabe für dieselbe Karte.
Alle 18 Sammlungen und die Regeln zu Verkauf, Trophäen und 100 Prozent findet ihr in unserem GTA-6-Sammelkarten-Guide.
Backyard Wrestling auf der interaktiven Karte
Öffnet die Marker für weitere Hinweise und markiert gefundene Karten als erledigt. Einige Markierungen zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Tabelle nennt das Gebäude und die Ablagefläche.
12 Fundorte im Überblick
Die Karten sind alphabetisch sortiert; Varianten stehen direkt beieinander. Ein Klick auf den Kartennamen öffnet den passenden Fundort auf der Karte.
|Sammelkarte
|Fundort
|Axel Hughes (Standard)
|Hinter dem grün-weißen Wohnwagen am westlichen Stadtrand das schwarze Sofa prüfen.
|Blood Smith (Standard)
|Im Baumhaus mit der roten Plane neben den Zeitschriften auf dem Boden suchen.
|Cherry O'Glade (Standard)
|Im verlassenen Eisenbahnwaggon am Südrand des Steinbruchs suchen.
|Chico Bonez (Standard)
|Hinter dem grün-weißen Haus an der Grisette Avenue die hölzernen Sitzplätze neben dem Wrestlingring prüfen.
|Chrissy Deangelo (Standard)
|Bei Boulder Cabin nahe dem Fluss auf der Eingangsveranda neben dem Rucksack suchen.
|Danny McLean (Standard)
|Unter dem roten Haus auf der Ostseite der nördlichen Insel beim Boxsack des Trainingsbereichs suchen.
|J.D. Wild
|In der Siedlung südlich von Hamlet in der Hütte am abgetrennten Alligatorkopf suchen. Dies ist ein alternativer Fundorthinweis für dieselbe Karte.
|Judas Sterling (Standard)
|An der Tribüne am Wasser über die Sitzreihen steigen und auf dem steinernen Vordach neben dem Gartenzwerg suchen.
|Katie K (Standard)
|Auf dem Dach von Harper Simmons Legal Services den Sims über dem Haupteingang prüfen.
|L.Heavy (Standard)
|Am Wasser auf dem Sims unter dem Kran nahe der Leiter suchen.
|Luke X (Standard)
|Im rot-grauen Wohnwagen nahe der SR-73 die Kommode neben dem Bett prüfen.
|Shovel (Standard)
|Im Strandwohnwagen am Ende der Landzunge den kleinen Tisch zwischen den Sesseln im Wohnzimmer absuchen.
Trophäe und 100 Prozent
Für „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei vollständige Sammelkartensets abschließen. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets benötigt. Entscheidet selbst, ob ihr dieses Set dafür vervollständigen möchtet; Delights Dancers umfasst zum Vergleich 18 Karten.
Weitere Ziele erklärt unsere GTA-6-Checkliste für 100 Prozent.Öffnet in einem neuen Tab
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