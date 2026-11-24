Bei den Liberty City Penetrators führt die Suche von Basketballplätzen und Garagen bis zu Parkdecks und einem Turm auf Riquezas Keys. Die Karten von Remy Herbert und Noah Marcus haben wir selbst auf der PS5 eingesammelt.
Für 23 der gemeldeten 24 Karten gibt es derzeit einen öffentlichen Fundort. Eine weitere Karte ist noch nicht verlässlich kartiert; der Guide beansprucht daher keine vollständige Liste.
Alle 18 Sammlungen und die Regeln zu Verkauf, Trophäen und 100 Prozent findet ihr in unserem GTA-6-Sammelkarten-Guide.
Liberty City Penetrators auf der interaktiven Karte
Öffnet die Marker für weitere Hinweise und markiert gefundene Karten als erledigt. Einige Markierungen zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Tabelle nennt das Gebäude und die Ablagefläche.
23 Fundorte im Überblick
Die Karten sind alphabetisch sortiert; Varianten stehen direkt beieinander. Ein Klick auf den Kartennamen öffnet den passenden Fundort auf der Karte.
|Sammelkarte
|Fundort
|Alexander Avain (Blue)
|Im hinteren Raum des LTD Food Mart in Hamlet nachsehen.
|Alexander Avain (Bright Orange)
|An der Ecke Harborside Avenue und Huevo Street liegt die Karte unter dem Balkonsofa vor Apartment 16.
|Alexander Avain (Silver)
|Das Apartment im dritten Stock über dem Kitty-Litter-Labor westlich von Jack of Hearts durchsuchen.
|Asher Rodriguez (Standard)
|Unter den Vice Seven Condominiums an der SW 4th Street die Brüstung der oberen Parkebene neben dem Kiosk prüfen.
|D'Angelou Miles (Standard)
|Am beigefarbenen Haus am Wasser am Catalan Boulevard auf dem oberen Balkon hinter dem Haus das L-förmige Sofa absuchen.
|Demario Richardson (Bronze)
|Die östlichste Lagereinheit an der SW 7th Avenue öffnen und ein mittleres Regal an der Seitenwand prüfen.
|Demario Richardson (Gold)
|Im hinteren Raum von Buck’s Jewelry & Pawn die Regale durchsuchen.
|Demario Richardson (Silver)
|Auf dem Dach des Geschäftsgebäudes an der Thompson Avenue unter dem Klappstuhl neben der Zugangstür nachsehen.
|Dimitri Petrov (Standard)
|Auf den Basketballplätzen im Park die unterste Sitzreihe der südlichen Tribüne prüfen.
|Lamont Berry (Standard)
|Im blau-weißen Haus am Northbrook Drive an der Seite des Kühlschranks in der Küche nachsehen.
|Lev Volkov (Bronze)
|Im Imperial Plaza an der NW 9th Avenue das vierte Apartment im dritten Stock aufsuchen. Die Karte liegt am Regal neben dem Fernseher.
|Lev Volkov (Gold)
|Auf dem Basketballplatz der Villa gegenüber Leaf Links unter dem Klappstuhl suchen.
|Lev Volkov (Silver)
|Die Garage mit den Fitnessgeräten in der Villa auf der Halbinsel nordwestlich von Capri durchsuchen.
|Noah Marcus (Bronze)
|In der Garage der gelben Villa am Wasser die Mappe auf dem Billardtisch prüfen.
|Noah Marcus (Gold)
|Auf Riquezas Keys auf den Metallturm klettern und auf der oberen Plattform neben dem blauen Plastikstuhl suchen.
|Noah Marcus (Silver)
|Am Kreisverkehr vor dem Eingang von Lotus Two unter dem Pavillon der Außenterrasse den Tisch prüfen.
|Remy Herbert (Navy Blue)
|In der beigen Villa am Clovis Way die Arbeitsfläche in der Garage mit den Fitnessgeräten absuchen.
|Remy Herbert (Orange)
|In einer Ecke des Basketballplatzes neben der Tasche am Maschendrahtzaun suchen.
|Remy Herbert (Silver)
|Das Apartment im zweiten Stock des Gebäudes östlich von Fast Cash durchsuchen.
|Rion Yapa (Bright Orange)
|An der Südspitze der östlichen Insel die steinerne Uferkante neben Leiter und Pavillon prüfen.
|Rion Yapa (Navy Blue)
|Hinter dem Hawthorne Wing des St. Vitus Medical Center unter dem blauen Stuhl nachsehen.
|Rion Yapa (Silver)
|In der Garage mit den Schuhkartons unter der Hochstraße westlich von Down Town Pawn suchen.
|Wenyen Deng (Standard)
|Hinter dem Geldautomaten der Yellow Jack Sports Bar den Elektrokasten auf der Plattform zwischen Bar und Schuppen prüfen.
Hier findet ihr Remy Herbert (Orange)
In einer Ecke des Basketballplatzes neben der Tasche am Maschendrahtzaun suchen. Fundort auf der Karte öffnen.
Hier findet ihr Noah Marcus (Gold)
Auf Riquezas Keys auf den Metallturm klettern und auf der oberen Plattform neben dem blauen Plastikstuhl suchen. Fundort auf der Karte öffnen.
Trophäe und 100 Prozent
Für „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei vollständige Sammelkartensets abschließen. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets benötigt. Entscheidet selbst, ob ihr dieses Set dafür vervollständigen möchtet; Delights Dancers umfasst zum Vergleich 18 Karten.
Weitere Ziele erklärt unsere GTA-6-Checkliste für 100 Prozent.Öffnet in einem neuen Tab
Deine Meinung zählt
Wie siehst du das? Teile deine Gedanken mit der PlayCentral-Community.