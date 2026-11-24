Bei den Vice City Manatees sucht ihr nicht nur rund um die Stadien: Karten liegen auch in Garagen, Wohnungen, einem Oceanarium und auf einem Funkmast. Die Karte zeigt die bislang verlässlich zugeordneten Fundorte.
Derzeit sind 21 Fundorte öffentlich kartiert. Quellen nennen unterschiedliche Setgrößen von 24 und 30 Karten; deshalb behaupten wir hier keine vollständige Sammlung. Die Zuordnung einer Karte zu Tusi beziehungsweise Junior Taufua bleibt offen.
Alle 18 Sammlungen und die Regeln zu Verkauf, Trophäen und 100 Prozent findet ihr in unserem GTA-6-Sammelkarten-Guide.
Vice City Manatees auf der interaktiven Karte
Öffnet die Marker für weitere Hinweise und markiert gefundene Karten als erledigt. Einige Markierungen zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Tabelle nennt das Gebäude und die Ablagefläche.
21 Fundorte im Überblick
Die Karten sind alphabetisch sortiert; Varianten stehen direkt beieinander. Ein Klick auf den Kartennamen öffnet den passenden Fundort auf der Karte.
|Sammelkarte
|Fundort
|Ali Zeidan (Standard)
|Im gelben Haus an der NW 12th Street an der Wohnzimmerwand neben dem Kalender suchen.
|Anthony Ross (Dusty Pink)
|In der cremefarbenen Villa am Neptune Circle die Arbeitsfläche der rosa Garage prüfen.
|Anthony Ross (Green)
|Am kleinen Außenposten im westlichen Sumpf neben der Toilette bei der Zeitschrift suchen.
|Anthony Ross (Silver)
|In den New Avalon Apartments an der NE 10th Street das mittlere Apartment im Obergeschoss mit den Wäschekörben davor betreten und den Kühlschrank prüfen.
|Delord Nathan Alford
|In der geschlossenen Wäscherei südlich von The Thirsty Wolf über das Dach zum hinteren Raum gelangen und das Regal prüfen.
|Dominic Brizzolato (Bronze)
|Im 247 an der Ecke Indigo Street und Atlantic Avenue den Safe im hinteren Raum öffnen.
|Dominic Brizzolato (Gold)
|Im Raum mit den lebenden Ausstellungsstücken des Vice City Oceanarium in der Hai-Maul-Öffnung unter dem Schild mit der Schildkröte suchen.
|Dominic Brizzolato (Silver)
|Auf der Baustelle am Nehrling River den Schreibtisch am Ende des Flurs im Containergebäude prüfen.
|Gouwan Marcus (Standard)
|Auf den großen Wassertank neben dem Stadion der Capri City Jackals klettern und das obere Geländer absuchen.
|Jacob Schneeman (Standard)
|Auf dem Dach des Parkhauses neben Fleeca Field am Geländer der südwestlichen Ecke suchen.
|John Morgan (Dusty Pink)
|In der Garage der cremefarbenen Villa am Rialto Causeway den Tisch mit den Pokalen prüfen.
|John Morgan (Green)
|In derselben Villa am Rialto Causeway in der Garage neben dem gerahmten Poster mit der Nummer 17 suchen, das am Pokaltisch lehnt.
|John Morgan (Silver)
|Am Wohnhaus ungefähr in der Mitte des Mamey Circle auf der seitlichen Terrasse neben der Schiebetür nachsehen.
|Junior Taufua (Green)
|Am alten Haus an der SR-45 die niedrigen Regale unter dem seitlich offenen Anbau prüfen.
|Junior Taufua (Silver)
|Bei Overkeel Boatyard & Marina am Eingang das Schwarze Brett absuchen.
|Maleek Rivers (Bronze)
|Im weißen Haus an der Reservoir Street nahe Lake Leonida die Regale im hinteren Büro prüfen.
|Maleek Rivers (Gold)
|In der südlichsten Lagereinheit nahe dem Strand den Safe über dem Aktenschrank öffnen.
|Maleek Rivers (Silver)
|Bei Vital Lines Telecommunications an der Reservoir Street auf den Funkmast klettern und den Elektrokasten prüfen.
|Manniken Stills (Standard)
|Auf der Baustelle an der Zufahrt vom Riverbend Road zu Pay 'N' Spray das Schwarze Brett im Containerbüro absuchen.
|Reggie Pierce (Standard)
|Im erhöhten Durchgang zwischen Fleeca Field und dem Bahnhof Manatees Stadium Central Line unter einer Bank suchen.
|Tusi Taufua
|Im Grand-Majestic-Gebäude die Küche auf der Etage des Fitnessstudios absuchen. Die Zuordnung dieser Karte zu Tusi beziehungsweise Junior Taufua ist noch ungeklärt.
Trophäe und 100 Prozent
Für „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei vollständige Sammelkartensets abschließen. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets benötigt. Entscheidet selbst, ob ihr dieses Set dafür vervollständigen möchtet; Delights Dancers umfasst zum Vergleich 18 Karten.
Weitere Ziele erklärt unsere GTA-6-Checkliste für 100 Prozent.Öffnet in einem neuen Tab
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