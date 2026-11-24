Amazon hat eine weitere wichtige Rolle für die Live-Action-Adaption von God of War bekannt gegeben. Deborah Ann Woll übernimmt die Rolle von Faye, Kratos‘ verstorbener Ehefrau. Besonders interessant: Die Schauspielerin ist mit der Figur bereits bestens vertraut und wird sie auch im kommenden Videospiel God of War Laufey verkörpern.

Vertrautes Gesicht, vertraute Stimme

Für Fans der PlayStation-Reihe ist die Besetzung eine durchaus naheliegende Entscheidung. Deborah Ann Woll lieh Faye bereits in „God of War Ragnarök“ aus dem Jahr 2022 ihre Stimme und übernahm auch das Motion-Capturing der Figur. Nun darf sie diese Rolle erstmals in einer Realverfilmung übernehmen.

Bekannt ist die US-amerikanische Schauspielerin außerdem durch ihre Auftritte als Karen Page in den Marvel-Serien „Daredevil“ und „Daredevil: Born Again“ sowie durch „True Blood“.

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Wie aus den aktuellen Berichten (zum Beirspiel Deadline) hervorgeht, war Woll von Anfang an die Wunschbesetzung der Produzenten. Dass ihre Verpflichtung erst jetzt öffentlich wurde, hängt mit der Rolle der Figur zusammen: Faye taucht in den bislang gedrehten Episoden nicht unmittelbar auf. Ihre Bedeutung für die Handlung ist dennoch enorm.

Dave Bautista als Kratos: Produktion wurde neu gestartet

Die Handlung der Amazon-Serie orientiert sich an der nordischen Ära der Videospielreihe. Im Mittelpunkt stehen Kratos und sein Sohn Atreus, die sich nach dem Tod von Faye auf eine Reise begeben, um ihre Asche vom höchsten Gipfel der neun Welten zu verstreuen. Unterwegs entdecken die beiden allerdings Geheimnisse über die Verstorbene, die ihre bisherigen Vorstellungen von ihr infrage stellen.

Neben Deborah Ann Woll gehören Dave Bautista als Kratos und Callum Vinson als Atreus zur Besetzung. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Mandy Patinkin als Odin, Ed Skrein als Baldur, Ólafur Darri Ólafsson als Thor, Teresa Palmer als Sif und Sonya Walger als Freya. Alastair Duncan, der bereits in den Spielen Mimir seine Stimme lieh, kehrt ebenfalls zurück.

Ursprünglich sollte Ryan Hurst die Rolle des Kratos übernehmen. Nachdem sich der Schauspieler im Juni am Set schwer verletzt hatte, wurde die Produktion unterbrochen. Im August wurde schließlich bekannt, dass Dave Bautista die Hauptrolle übernimmt. Die Dreharbeiten begannen anschließend komplett neu.

Amazon hat inzwischen gleich zwei Staffeln der Serie bestellt, die direkt hintereinander produziert werden. Als Showrunner und Drehbuchautor fungiert Ronald D. Moore. Ein konkreter Starttermin steht bislang nicht fest.

God of War: Laufey rückt Faye ins Rampenlicht

Auch abseits der Serienadaption gibt es Neuigkeiten aus dem „God of War“-Universum. Mit „God of War: Laufey“ arbeitet Sony Santa Monica an einem eigenständigen Abenteuer, das Faye erstmals zur zentralen Spielfigur eines großen Serienteils macht. Deborah Ann Woll übernimmt dabei ebenfalls die Hauptrolle.

Die Geschichte setzt nach Fayes eigener Beerdigung an. Sie erwacht in der sogenannten Everywhen, dem Jenseits der Götter, und muss sich dort zahlreichen Gefahren stellen. Dabei geht es auch darum, die Pläne zu schützen, die sie für Kratos und Atreus vorbereitet hat. Das Spiel soll damit bislang unbekannte Kapitel aus der Geschichte der Figur beleuchten.

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Laufey-Release verschoben

Ursprünglich war die Veröffentlichung für Februar 2027 vorgesehen. Inzwischen wurde der Termin auf den 20. Mai 2027 verschoben. Das Entwicklerstudio möchte die zusätzliche Zeit nutzen, um dem Spiel den letzten Feinschliff zu verpassen. Außerdem liegt so etwas mehr Abstand zu anderen großen Veröffentlichungen wie „Fable“ oder „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“.

Die zeitliche Nähe zwischen Serie und Videospiel ist durchaus interessant: Während Amazon Faye einem breiteren Publikum vorstellen dürfte, rückt Sony die Figur spielerisch ins Zentrum. Für Fans der Reihe stehen damit gleich zwei Projekte unmittelbar bevor, die neue Einblicke in die Vergangenheit und Persönlichkeit von Kratos‘ Ehefrau versprechen.

Obendrein tüfteln PlayStation und Santa Monica Studio derzeit an weiteren Projekten. Neben den bereits erwähnten, soll ein neues Abenteuer mit Kratos in Entwicklung sein, das unmittelbar an die Ereignisse des kommenden Spiels anknüpfen soll. Darüber hinaus sind Neuauflagen der ursprünglichen griechischen „God of War“-Trilogie geplant.

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