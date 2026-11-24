Für die Liberty City Swingers müsst ihr nicht nur Schränke und Garagen durchsuchen. Auch ein Drive-in-Schild, ein Bahnhof und die Docks der Shoeless Keys gehören zu den Fundorten.
Unsere Liste enthält 24 derzeit verzeichnete Karten. Spieler wie Blake Balls, Ichiro Yamada und Lalo Velasco sind in mehreren Farbvarianten vertreten, die ihr einzeln finden müsst.
Die komplette Übersicht über alle 18 Sammlungen findet ihr in unserem großen GTA-6-Sammelkarten-Guide. Dort erklären wir auch, wie ihr die Karten verkauft und welche Sets für Trophäen und 100 Prozent zählen.
Liberty City Swingers: Fundorte auf der interaktiven Karte
Öffnet einen Kartenmarker, um den Fundort genauer anzusehen. Bereits eingesammelte Karten könnt ihr auf der Karte abhaken. Einige Marker zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Fundorttabelle nennt das Gebäude und den Ablageort.
Liberty City Swingers: 24 Karten und Fundorte
Die Karten sind alphabetisch nach Namen sortiert; Farbvarianten stehen direkt beieinander. Klickt auf den Kartennamen, um den jeweiligen Marker zu öffnen.
|Sammelkarte
|Fundort
|Blake Balls (Bronze)
|Am grauen Haus östlich des Lake Tallaloko steht beim Hintereingang ein Schuhregal. Sucht dort.
|Blake Balls (Gold)
|Im blau-weißen Haus an der Maple Lane steht im Schlafzimmer neben einem Koffer eine Kommode. Dort liegt die Karte.
|Blake Balls (Silver)
|Betretet die Garage des rosa Hauses am Clovis Way. Die Karte liegt auf dem zweiten Fach des Wandschranks.
|Christian Delgado
|An den Docks der Shoeless Keys liegt ein kleiner Freizeitbereich am Wasser. Sucht in den Spinden.
|Christian Freeman (Deep Red)
|Am Bahnhof Vice Center liegt die Karte auf der Bank am südlichen Bahnsteig.
|Christian Freeman (Navy Blue)
|Hinter den blauen Apartments am Longship Drive liegt die Karte auf dem Vorsprung unterhalb der Sichtschutzwand.
|Christian Freeman (Silver)
|Klettert am Gellhorn Drive-In an der I-404 und Gellhorn Avenue auf das Schild. Die Karte liegt auf dem obersten Wartungssteg.
|Duke King (Deep Red)
|Im Backsteinhaus der Biker am Lakewood Way liegt die Karte auf dem Tresen in der Garage.
|Duke King (Navy Blue)
|Steigt auf das Dach von Pollo Diablo abseits der Palmetto Avenue. Sucht bei den Elektroanlagen.
|Duke King (Silver)
|Im mittleren Bürocontainer liegt die Karte im Aktenschrank.
|Garth Buxton
|Hinter dem Cellerica-Lagerhaus östlich von Brilliant Cuts steht ein Telefonkasten mit der Karte.
|Ichiro Yamada (Bronze)
|In der Garage der cremefarbenen Villa am Wasser am Neptune Circle stehen Kunststoffschubladen. Sucht darin.
|Ichiro Yamada (Gold)
|Auf dem Eckgrundstück am Mamey Circle steht in der Garage eine Couch. Dort liegt die Karte.
|Ichiro Yamada (Silver)
|In Terminal E liegt die Karte auf dem mittleren Tisch im Gepäckraum.
|Juan Carlos Garcia (Standard)
|An der Bushaltestelle North Vice Avenue A liegt die Karte neben der Bank auf dem Boden.
|Lalo Velasco (Bronze)
|Im rot-weißen Wohnwagen an der Spruce Lane liegt die Karte auf einer Mappe auf dem TV-Möbel im Wohnzimmer.
|Lalo Velasco (Gold)
|Im ersten Haus östlich des Strandes von Capri liegt die Karte im Garagenregal.
|Lalo Velasco (Silver)
|Im Atlantis Hotel am Shore Drive liegt die Karte auf der niedrigen Mauer im äußeren Korridor des Obergeschosses.
|Mario Rugama (Deep Red)
|Hinter Sole Bros Discount Footwear am Vineyard Drive erreicht ihr das mittlere Dach. Die Karte liegt unter dem Stuhl an der Zugangstür.
|Mario Rugama (Navy Blue)
|In der Garage der weißen Villa am Ende des Caravel Court liegt die Karte auf der Arbeitsplatte in der Ecke.
|Mario Rugama (Silver)
|An der Xero-Tankstelle an der US-628 liegt die Karte auf der Bank an der Nordseite.
|Ricardo Zamudio (Standard)
|Auf dem Tisha-Wocka Flea Market liegt die Karte am Ostende auf einem Tisch an der Wand.
|Seo-Jun Kim
|Im Nordwesten des Parks liegen Baseballtribünen. Sucht auf deren oberster Ebene.
|Steven Kendricks (Standard)
|Steigt auf den höchsten Aussichtspunkt der Wheeler Apartments an der Atlantic Avenue. Die Karte liegt auf dem Fenstersims.
Trophäe und 100 Prozent
Für die Trophäe „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei Kartensets vervollständigen. Für den 100-Prozent-Spielabschluss werden 15 der 18 Sets benötigt. Dieses Set ist eine mögliche Wahl; die kürzeren Delights Dancers umfassen 18 Karten.
Alle weiteren Aufgaben für den vollständigen Spielabschluss findet ihr in unserer interaktiven GTA-6-Checkliste.Öffnet in einem neuen Tab
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