Die Karten von America’s Next Top Hooker führen euch in Minen, auf kleine Inseln und bis auf Funkmasten. Manchmal liegt das gesuchte Motiv nur wenige Schritte von einem auffälligen Gebäude entfernt.
Für 24 derzeit verzeichnete Karten findet ihr hier einzelne Suchhinweise. Angel, Beverly, Boris, Drake, Kalisha und Sapphire haben jeweils mehrere Farbvarianten mit verschiedenen Fundorten.
Die komplette Übersicht über alle 18 Sammlungen findet ihr in unserem großen GTA-6-Sammelkarten-Guide. Dort erklären wir auch, wie ihr die Karten verkauft und welche Sets für Trophäen und 100 Prozent zählen.
America’s Next Top Hooker: Fundorte auf der interaktiven Karte
Öffnet einen Kartenmarker, um den Fundort genauer anzusehen. Bereits eingesammelte Karten könnt ihr auf der Karte abhaken. Einige Marker zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Fundorttabelle nennt das Gebäude und den Ablageort.
America’s Next Top Hooker: 24 Karten und Fundorte
Die Karten sind alphabetisch nach Namen sortiert; Farbvarianten stehen direkt beieinander. Klickt auf den Kartennamen, um den jeweiligen Marker zu öffnen.
|Sammelkarte
|Fundort
|Angel (Bronze)
|Auf der nördlichen Insel befindet sich Blue Shell Oyster Farms. Die Karte liegt vorn auf dem Tresenvorsprung des Austernkiosks.
|Angel (Gold)
|Am mittleren Herrenhaus liegt die Karte auf dem Dachgeländer.
|Angel (Silver)
|Hinter dem Dome Depot liegt an der Straße ein kleines umzäuntes Elektrogelände. Die Karte liegt dort unter einem Stuhl.
|Bambi (Standard)
|Hinter Ciao Mangione! an der Harborside Avenue führt eine Treppe durch die Gasse. Die Karte liegt oben auf dem Mauervorsprung.
|Beverly (Bronze)
|Klettert auf den Funkmast über den westlichen Feldern. Die Karte liegt neben einem umgefallenen Stuhl.
|Beverly (Gold)
|Auf der kleinen nördlichen Insel liegt die Karte im Sand neben einem einzelnen Stuhl.
|Beverly (Silver)
|Hinter dem verlassenen Haus am Farmers Walk steht eine separate Garage. Die Karte liegt im zweiten Fach ihres Schranks.
|Boris (Bronze)
|Am nördlichen Xero/24-7-Gelände an der Atlantic Avenue liegt die Karte im hinteren Personalraum auf einer alten Matratze.
|Boris (Gold)
|Auf dem verlassenen Gelände an der NW 3rd Avenue liegt die Karte am Eingangsvorsprung des kleinen Gebäudes.
|Boris (Silver)
|Am Chestnut Drive steht ein großer leerer Tank. Sucht innen an der Metallhalterung.
|Chastity
|Nordöstlich von Stockyard Speedshop steht eine neonbeleuchtete Garage. Die Karte liegt auf einem Tisch im Inneren.
|Crystal (Standard)
|In der roten Scheune an der SR-27 liegt die Karte auf dem Badezimmerboden.
|Diego (Standard)
|Betretet den Brückenturm am Fluss an der South Vice Avenue. Die Karte liegt unten bei einer Zeitschrift.
|Drake (Bronze)
|Auf dem Freizeitgelände Three Needles am Moonstone Highway liegt die Karte in der Herrentoilette.
|Drake (Gold)
|An der MacAlister Gold Mine steht ein verfallenes Haus. Die Karte liegt innen auf der hölzernen Werkbank.
|Drake (Silver)
|Auf der kleinen Insel südöstlich von Key Lento liegt die Karte im Sand neben Zelt und Stuhl.
|Kalisha (Bronze)
|Im Waldlager nahe der Forest Mill Road liegt die Karte bei einem Schlafsack.
|Kalisha (Gold)
|Klettert auf den Wassertank an der Südostseite von Capri. Die Karte liegt oben.
|Kalisha (Silver)
|Am Betonanleger am Westufer von Bonanza liegt die Karte ganz außen an der metallenen Festmachvorrichtung.
|Kalvyn
|Bei Big House Storage liegt die Karte auf dem Dach an einem Wandkasten neben dem Treppenhaus.
|Sapphire (Bronze)
|Im roten Bauernhaus an der Sycamore Avenue liegt die Karte im Kellerschlafzimmer auf dem Nachttisch.
|Sapphire (Gold)
|Klettert auf den steinernen Turm an der Straße. Die Karte liegt oben auf einem kleinen Vorsprung.
|Sapphire (Silver)
|An der MacAlister Gold Mine steht ein Auto, das von einem Erdrutsch erfasst wurde. Sucht im Kofferraum.
|Skyla (Standard)
|Im Velvet Palm Executive Motel an der SW 4th Avenue liegt die Karte unter dem rosa Stuhl im Empfangsbereich.
Trophäe und 100 Prozent
Für die Trophäe „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei Kartensets vervollständigen. Für den 100-Prozent-Spielabschluss werden 15 der 18 Sets benötigt. Dieses Set ist eine mögliche Wahl; die kürzeren Delights Dancers umfassen 18 Karten.
Alle weiteren Aufgaben für den vollständigen Spielabschluss findet ihr in unserer interaktiven GTA-6-Checkliste.Öffnet in einem neuen Tab
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