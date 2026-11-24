Die Vice City Flamingos schicken euch auf die Suche nach Baseballkarten zwischen Strand, Wohnhäusern und hoch gelegenen Gebäuden. Den Fund von Charlie Spears auf einer Holzveranda haben wir selbst auf der PS5 festgehalten.
In der Sammlung sind 24 Karten mit eigenen Fundorten verzeichnet. Bei Spielern wie Angel Cienfuegos und Ulysses Whitlock müsst ihr mehrere Farbvarianten getrennt einsammeln.
Die komplette Übersicht über alle 18 Sammlungen findet ihr in unserem großen GTA-6-Sammelkarten-Guide. Dort erklären wir auch, wie ihr die Karten verkauft und welche Sets für Trophäen und 100 Prozent zählen.
Vice City Flamingos: Fundorte auf der interaktiven Karte
Öffnet einen Kartenmarker, um den Fundort genauer anzusehen. Bereits eingesammelte Karten könnt ihr auf der Karte abhaken. Einige Marker zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Fundorttabelle nennt das Gebäude und den Ablageort.
Vice City Flamingos: 24 Karten und Fundorte
Die Karten sind alphabetisch nach Namen sortiert; Farbvarianten stehen direkt beieinander. Klickt auf den Kartennamen, um den jeweiligen Marker zu öffnen.
|Sammelkarte
|Fundort
|Angel Cienfuegos (Light Blue)
|An der Xero-Tankstelle am Omega Parkway liegt die Karte im Personalraum bei der Mikrowelle.
|Angel Cienfuegos (Pink)
|Bei der Toilettenanlage am Strand liegt die Karte oben auf einem hinteren Zaunpfosten zur Meerseite.
|Angel Cienfuegos (Silver)
|Sucht das weiße Haus mit der Flagge an der Grace Avenue. In der Garage steht ein kleiner Aktenschrank mit der Karte.
|Bill Norton (Standard)
|Über dem E-Z Kwik an der SW 3rd Avenue liegt die Karte auf dem Mauervorsprung im Bogen am Ende des Balkons.
|Charlie Spears (Standard)
|Die Karte liegt in der offenen gelben Kiste auf der Holzveranda direkt neben dem Eingang.
|Elias Delgado (Light Blue)
|Folgt dem Fußsteg zur kleinen Hütte am Fluss. Sucht am Geländer nach der Karte.
|Elias Delgado (Pink)
|Hinter der Wohnanlage an der Spirea Lane befindet sich neben dem gelben Gebäude ein überdachter Sitzbereich. Dort liegt die Karte.
|Elias Delgado (Silver)
|In der separaten Garage von JDs Fabrication an der Beaumont Avenue liegt die Karte auf dem unteren Werkbankregal.
|Harold Toye (Light Blue)
|Hinter Open Door Immigration Services an der SW 8th Street liegt die Karte unter einem Klappstuhl.
|Harold Toye (Pink)
|Betretet die separate Garage des rosa Herrenhauses am Flamingo Parkway. Die Karte liegt im Regal an der Rückwand.
|Harold Toye (Silver)
|Neben dem Holzhaus nahe der SR-45 hängt eine Flagge. Sucht darunter beim Schaukelstuhl.
|Jude Flores
|Bei Bugners Getaways am Sunset Drive in Key Lento liegt die Karte auf der kleinen Terrasse vor Apartment 13 im Erdgeschoss.
|Julian Cruz (Bronze)
|Im rot-weißen Wohnwagen nahe der Gellhorn Avenue im westlichen Port Gellhorn liegt die Karte oben im Bücherregal.
|Julian Cruz (Gold)
|Im Gebäude direkt südlich von Yasmanis Laden hängt eine Bürotafel. Sucht dort nach der Karte.
|Julian Cruz (Silver)
|Geht hinter das Einkaufsgebäude an der Sweetbay Road und sucht auf dem Balkon des Apartments links oben.
|Julian Hall (Standard)
|Im hinteren Personalraum der RON-Tankstelle am Omega Parkway liegt die Karte bei der Mikrowelle.
|Mateo Caballero (Bronze)
|Bei Dino Golf Challenge liegt die Karte in einer Ecke von Schlagkäfig 2.
|Mateo Caballero (Gold)
|Klettert auf den mittleren Wasserturm. Oben liegt die Karte in einem großen Nest.
|Mateo Caballero (Silver)
|Im Haus nördlich von Zenon's Pawn Shop liegt die Karte im Schlafzimmer.
|Sammy Woodsworth
|Neben dem weißen Haus an der Glenwood Avenue in Port Gellhorn steht eine separate Garage. Die Karte liegt unten im Eckschrank.
|Thunder Lee (Standard)
|Am Baseballfeld an der Kreuzung Grace Avenue und Harmony Drive liegt die Karte auf der Bank der Spielerzone.
|Ulysses Whitlock (Bronze)
|Im Lagerraum zwischen Nola und Oscar's Seafood am Beacon Circle hängt eine Anschlagtafel mit der Karte.
|Ulysses Whitlock (Gold)
|Klettert auf den umzäunten Funkmast beim Crystal Baseball Field auf der Westseite der Stadt.
|Ulysses Whitlock (Silver)
|Nehmt den Aufzug aufs Dach des Hubschrauberlandeplatz-Gebäudes östlich des Grand Majestic. Sucht an der Wendeltreppe.
Hier findet ihr Charlie Spears (Standard)
Die Karte liegt in der offenen gelben Kiste auf der Holzveranda direkt neben dem Eingang. Öffnet den Fundort auf der Karte.
Trophäe und 100 Prozent
Für die Trophäe „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei Kartensets vervollständigen. Für den 100-Prozent-Spielabschluss werden 15 der 18 Sets benötigt. Dieses Set ist eine mögliche Wahl; die kürzeren Delights Dancers umfassen 18 Karten.
Alle weiteren Aufgaben für den vollständigen Spielabschluss findet ihr in unserer interaktiven GTA-6-Checkliste.Öffnet in einem neuen Tab
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