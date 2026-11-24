Die Los Santos Pounders haben einige besonders ungewöhnliche Verstecke: eine Karte liegt im Safe eines Wohnwagens am Cottonmouth Lake, andere auf Dachterrassen oder in Strandcontainern.
Unser eigener PS5-Fund von Laki Maivia (Bronze) zeigt den Setzähler 1/24. Für diese Sammlung nennen wir euch alle 24 Karten und ihre unterschiedlichen Ablageorte.
Die komplette Übersicht über alle 18 Sammlungen findet ihr in unserem großen GTA-6-Sammelkarten-Guide. Dort erklären wir auch, wie ihr die Karten verkauft und welche Sets für Trophäen und 100 Prozent zählen.
Los Santos Pounders: Fundorte auf der interaktiven Karte
Öffnet einen Kartenmarker, um den Fundort genauer anzusehen. Bereits eingesammelte Karten könnt ihr auf der Karte abhaken. Einige Marker zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Fundorttabelle nennt das Gebäude und den Ablageort.
Los Santos Pounders: 24 Karten und Fundorte
Die Karten sind alphabetisch nach Namen sortiert; Farbvarianten stehen direkt beieinander. Klickt auf den Kartennamen, um den jeweiligen Marker zu öffnen.
|Sammelkarte
|Fundort
|Benjamin Quintana (Standard)
|Neben dem Copperheads-Spielfeld an der Reservoir Street steht ein Freizeitpavillon. Die Karte liegt auf dem Fenstersims.
|Bingo Johnson
|An den Feldwegen abseits der Gellhorn Avenue im westlichen Port Gellhorn steht ein grün-weißer Wohnwagen. Sucht in der Küche am Kühlschrank.
|Dravy Mease (Deep Red)
|Bei Skeeter's an der Aminita Road liegt die Karte auf dem vorderen Verandageländer neben einem Tisch.
|Dravy Mease (Silver)
|An den gelb-türkisen Apartments am Wasser an der Cubera Lane liegt die Karte hinten auf dem Balkon im Obergeschoss, in der südlichen Ecke.
|Dravy Mease (Yellow)
|Betretet den Lagercontainer neben dem Strand-Fitnessbereich. Die Karte liegt oben an der Öffnung eines Spinds.
|Granian Beach (Standard)
|Im vollgestellten weißen Haus an der Kingston Road liegt die Karte auf dem Schlafzimmerboden.
|Laki Maivia (Bronze)
|Am Südwestufer des Cottonmouth Lake steht ein Wohnwagen. Die Karte liegt im Safe im Inneren.
|Laki Maivia (Gold)
|In der modernen Villa am Rialto Causeway liegt die Karte im Fitnessraum im Obergeschoss auf dem TV-Möbel.
|Laki Maivia (Silver)
|Auf dem Dachhof der hellblauen Apartments an der Atlantic Avenue und Viola Street liegt die Karte neben einer Sporttasche.
|Lionel Taber (Standard)
|Im Partyhaus am Dolphin Drive liegt die Karte im Badezimmer bei der Toilette.
|Maximus Goldbart (Deep Red)
|Vor der Garage des Vice City Parking Department an der SW 7th Avenue steht ein Schachtisch. Sucht im Kartenhalter.
|Maximus Goldbart (Silver)
|Am Haus am Wasser in der Cangrejo Street steht unter dem Gebäude nahe dem angebauten Schuppen ein TV-Möbel. Dort liegt die Karte.
|Maximus Goldbart (Yellow)
|Durchsucht die Garage der Villa östlich des Pay 'n' Spray in Waning Sands.
|Randolph Topolski (Bronze)
|Im Wartungsschuppen der Farm am Farmers Walk liegt die Karte unter einem Klappstuhl in der Ecke.
|Randolph Topolski (Gold)
|Erreicht das Dach der Fenestra Plaza unterhalb des Hubschrauberlandeplatzes. Die Karte liegt auf einer Zeitschrift neben der Dachzugangstür.
|Randolph Topolski (Silver)
|Bei Farmer Scrumpy's Red Apple Orchard nahe der SR-73 steht im hinteren Raum ein alter Fernseher. Sucht auf der Kiste daneben.
|Rider Butler (Bronze)
|Im roten Wohnwagen am NW 22nd Place liegt die Karte im Wohnzimmer auf der mittleren Ebene des Bücherregals.
|Rider Butler (Gold)
|Am Hummingbird Park Pool liegt die Karte auf dem Betonsockel um die nahe Palme.
|Rider Butler (Silver)
|Am Bahnhof liegt die Karte bei den Gleisen auf dem Boden zwischen Bank und Münztelefon.
|Sione Apa (Red)
|Im Fitnessraum der Vice Seven Condominiums liegt die Karte in der südlichen Umkleide.
|Sione Apa (Silver)
|Betretet Apartment 21 im obersten Stockwerk der Wohnanlage am Rialto Causeway. Die Karte liegt auf dem Tisch im hinteren Raum.
|Sione Apa (Yellow)
|Bei Stick's Bar an der SR-45 liegt die Karte nahe dem Seiteneingang auf dem Deck bei einer Zeitschrift.
|Tyson Brooks (Standard)
|Am Bauernhaus nahe der I-297 steht eine separate Garage. Die Karte liegt dort auf der Arbeitsplatte in der Ecke.
|Zander Paton (Standard)
|Am nördlichen Pavillon der östlichen Insel liegt die Karte auf dem steinernen Geländer hinter dem Gebäude.
Hier findet ihr Laki Maivia (Bronze)
Am Südwestufer des Cottonmouth Lake steht ein Wohnwagen. Die Karte liegt im Safe im Inneren. Öffnet den Fundort auf der Karte.
Unsere Aufnahmen zeigen die Anfahrt zum Wohnwagen, den Codehinweis, den Safe unter der Mikrowelle und das Kartenmotiv. Beim Einsammeln erschien der Zähler 1/24 für Los Santos Pounders.
Trophäe und 100 Prozent
Für die Trophäe „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei Kartensets vervollständigen. Für den 100-Prozent-Spielabschluss werden 15 der 18 Sets benötigt. Dieses Set ist eine mögliche Wahl; die kürzeren Delights Dancers umfassen 18 Karten.
Alle weiteren Aufgaben für den vollständigen Spielabschluss findet ihr in unserer interaktiven GTA-6-Checkliste.Öffnet in einem neuen Tab
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