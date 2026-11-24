Die anschließende Kartenansicht bestätigt Laki Maivia (Bronze) aus dem Set Los Santos Pounders in unserem Durchgang.

Die Los Santos Pounders haben einige besonders ungewöhnliche Verstecke: eine Karte liegt im Safe eines Wohnwagens am Cottonmouth Lake, andere auf Dachterrassen oder in Strandcontainern.

Unser eigener PS5-Fund von Laki Maivia (Bronze) zeigt den Setzähler 1/24. Für diese Sammlung nennen wir euch alle 24 Karten und ihre unterschiedlichen Ablageorte.

Die komplette Übersicht über alle 18 Sammlungen findet ihr in unserem großen GTA-6-Sammelkarten-Guide. Dort erklären wir auch, wie ihr die Karten verkauft und welche Sets für Trophäen und 100 Prozent zählen.

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Los Santos Pounders: Fundorte auf der interaktiven Karte

Öffnet einen Kartenmarker, um den Fundort genauer anzusehen. Bereits eingesammelte Karten könnt ihr auf der Karte abhaken. Einige Marker zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Fundorttabelle nennt das Gebäude und den Ablageort.

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Los Santos Pounders: 24 Karten und Fundorte

Die Karten sind alphabetisch nach Namen sortiert; Farbvarianten stehen direkt beieinander. Klickt auf den Kartennamen, um den jeweiligen Marker zu öffnen.

Hier findet ihr Laki Maivia (Bronze)

Am Südwestufer des Cottonmouth Lake steht ein Wohnwagen. Die Karte liegt im Safe im Inneren. Öffnet den Fundort auf der Karte.

Unsere Aufnahmen zeigen die Anfahrt zum Wohnwagen, den Codehinweis, den Safe unter der Mikrowelle und das Kartenmotiv. Beim Einsammeln erschien der Zähler 1/24 für Los Santos Pounders.

Laki Maivia (Bronze) am Cottonmouth Lake. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Laki Maivia (Bronze) am Cottonmouth Lake. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Laki Maivia (Bronze) am Cottonmouth Lake. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Laki Maivia (Bronze) am Cottonmouth Lake. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Trophäe und 100 Prozent

Für die Trophäe „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei Kartensets vervollständigen. Für den 100-Prozent-Spielabschluss werden 15 der 18 Sets benötigt. Dieses Set ist eine mögliche Wahl; die kürzeren Delights Dancers umfassen 18 Karten.

Alle weiteren Aufgaben für den vollständigen Spielabschluss findet ihr in unserer interaktiven GTA-6-Checkliste.

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