Die gamescom Opening Night Live bekommt im kommenden Jahr ein neues Zuhause. Wie die Koelnmesse heute offiziell bekannt gegeben hat, findet die von Geoff Keighley moderierte Eröffnungsshow am 24. August 2027 erstmals in der Kölner LANXESS arena statt. Damit können künftig mehr als doppelt so viele Gaming-Fans die Weltpremieren und Spieleankündigungen live vor Ort verfolgen.

Die unmittelbar in der Nähe des Messegeländes gelegene Veranstaltungshalle ist normalerweise Schauplatz großer Konzerte internationaler Stars wie Taylor Swift, Metallica, Madonna oder U2. Im kommenden August soll sie zur Bühne für eine der weltweit größten Gaming-Shows werden.

Mehr als 10.000 Fans können live dabei sein

Nachdem die Tickets für die diesjährige Opening Night Live innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren, reagieren die Veranstalter nun auf die hohe Nachfrage. Statt bislang rund 5.000 Zuschauern bietet die neue Location Platz für mehr als 10.000 Gaming-Fans.

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Doch nicht nur die Anzahl der Zuschauer soll steigen. Gemeinsam mit der Koelnmesse und dem Branchenverband game möchte Geoff Keighley das gesamte Konzept der Veranstaltung weiterentwickeln.

Die technische Ausstattung der LANXESS arena eröffnet den Verantwortlichen neue Möglichkeiten bei der Bühnengestaltung, der Produktion und der Präsentation kommender Videospiele. Auch Publisher und Entwickler sollen stärker in das Live-Erlebnis eingebunden werden können.

Geoff Keighley freut sich bereits auf die mittlerweile neunte Ausgabe seiner Eröffnungsshow. Der Umzug ermögliche es seinem Team, eine noch spektakulärere Veranstaltung auf die Beine zu stellen und gemeinsam mit Entwicklern und Publishern besondere Weltpremieren und Ankündigungen zu präsentieren.

Opening Night Live stellte 2026 neue Rekorde auf

Wie groß das internationale Interesse an der Eröffnungsshow mittlerweile ist, zeigen die Zuschauerzahlen der gamescom 2026.

Erstmals verzeichnete die Opening Night Live weltweit mehr als 107 Millionen Video-on-Demand-Aufrufe. In der Spitze verfolgten zudem 2,1 Millionen Zuschauer gleichzeitig den Livestream.

Vor Ort führten Geoff Keighley und die belgische Moderatorin Eefje „sjokz“ Depoortere vor rund 5.000 Zuschauern durch das Programm.

Auch 2027 können Aussteller der gamescom ihre exklusiven Spieleankündigungen und Trailer für die Opening Night Live einreichen. Die redaktionell ausgewählten Beiträge werden weiterhin kostenlos in die Show aufgenommen und sollen den Großteil des Programms ausmachen. Ergänzt wird die Veranstaltung durch eine begrenzte Anzahl gesponserter Beiträge.

Wann findet die gamescom 2027 statt?

Die Termine für die kommende gamescom in Köln stehen bereits fest:

23. bis 24. August 2027: gamescom dev

gamescom dev 24. August 2027: gamescom Opening Night Live in der LANXESS arena

gamescom Opening Night Live in der LANXESS arena 25. bis 29. August 2027: gamescom auf dem Kölner Messegelände

Unternehmen können ihre Ausstellungsflächen ab sofort bis zum 17. Februar 2027 zu vergünstigten Frühbucherkonditionen über die offizielle Website der gamescom buchen.

Wann der Ticketverkauf für die Opening Night Live 2027 beginnt und wie viel die Eintrittskarten für die Veranstaltung in der LANXESS arena kosten werden, haben die Veranstalter bislang noch nicht bekannt gegeben.

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