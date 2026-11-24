In GTA 6 könnt ihr insgesamt 24 Sammelkarten der Basketballmannschaft Los Santos Panic aufspüren. Einige liegen gut sichtbar auf Tischen oder Regalen, andere sind deutlich schwieriger zu entdecken. So müsst ihr beispielsweise auf Dächer klettern, Wohnwagen durchsuchen oder einen Blick in versteckte Safes werfen.

Damit ihr nicht jeden Winkel von Leonida auf eigene Faust absuchen müsst, haben wir sämtliche Fundorte für euch zusammengetragen. In unserer interaktiven Karte seht ihr, wo die einzelnen Karten liegen. Außerdem zeigen wir euch anhand eigener Screenshots drei Fundstellen besonders ausführlich.

Los Santos Panic ist eines von insgesamt 18 Kartensets, die ihr im Spiel sammeln könnt. Eine Übersicht aller Sammlungen sowie Informationen zum Verkauf der Karten findet ihr in unserem großen GTA-6-Sammelkarten-Guide.

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Alle Fundorte von Los Santos Panic auf der interaktiven Karte

Unsere interaktive GTA-6-Karte zeigt euch die Fundorte der 24 Los-Santos-Panic-Karten. Klickt auf einen Marker, um weitere Informationen zur jeweiligen Sammelkarte zu erhalten. Bereits eingesammelte Exemplare könnt ihr direkt auf der Karte als erledigt markieren.

Beachtet, dass einige Markierungen lediglich den ungefähren Suchbereich anzeigen. Wo genau ihr suchen müsst, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

GTA 6: Alle 24 Los-Santos-Panic-Karten im Überblick

Die Sammlung umfasst mehrere Basketballspieler, von denen einige mit unterschiedlichen Kartenvarianten vertreten sind. Diese zählen jeweils als eigenständige Sammelkarten.

In der folgenden Tabelle haben wir alle 24 Exemplare alphabetisch sortiert. Über den jeweiligen Kartennamen gelangt ihr direkt zum passenden Fundort auf unserer interaktiven Karte.

Carl Camp: Die Sammelkarte auf dem Red-Snapper-Dach

Für die Karte von Carl Camp müsst ihr zunächst auf das Dach des Red-Snapper-Gebäudes gelangen. Dort stehen mehrere Lüftungsanlagen, zwischen denen ihr nach einer offenen gelben Kiste Ausschau halten solltet.

Die Sammelkarte liegt direkt in der Kiste. Auf unseren Screenshots seht ihr sowohl die genaue Stelle auf dem Dach als auch die Position auf der Ingame-Karte.

Die offene gelbe Kiste neben den Lüftungsanlagen ist kaum zu übersehen, sobald ihr auf dem richtigen Dach steht. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Hier befindet sich das Red-Snapper-Gebäude auf der Karte. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

So sieht die eingesammelte Carl-Camp-Karte aus. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Fundort von Carl Camp auf der interaktiven Karte öffnen

Marquise Bernard: Die Sammelkarte in Key Lento

Die Karte von Marquise Bernard ist deutlich leichter zu erreichen. Ihr müsst dafür nach Key Lento reisen und Kenton’s Shop am Wasser aufsuchen.

Vor dem Geschäft verläuft ein hölzerner Steg. Dort steht ein Fass, auf dem die gesuchte Sammelkarte liegt. Ihr müsst also weder ein Gebäude durchsuchen noch auf ein Dach klettern.

Wir haben die Karte selbst auf der PS5 eingesammelt und den Fundort mit Screenshots dokumentiert.

Auf diesem Fass direkt vor Kenton’s Shop liegt die Sammelkarte von Marquise Bernard. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Der Fundort befindet sich am östlichen Steg von Key Lento. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Marquise Bernard im gelben Basketballtrikot. Auf unserem Screenshot steht der Sammelfortschritt bei 1 von 24 Karten. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Fundort von Marquise Bernard auf der interaktiven Karte öffnen

Santiago Lopez: Die Sammelkarte im Wohnwagen

Für Santiago Lopez geht es zur nördlichen Peach Palm Drive. Haltet dort nach einem gelb-weißen Wohnwagen Ausschau, denn die Karte liegt nicht draußen, sondern im Inneren.

Betretet den Wohnwagen und geht ins Schlafzimmer. Auf dem Nachttisch direkt am Fenster liegt die Sammelkarte, die ihr nur noch einsammeln müsst.

Die folgenden Bilder zeigen euch den genauen Ablageort, die Position auf der Spielkarte und das Kartenmotiv.

Auf dem Nachttisch im Schlafzimmer des Wohnwagens liegt die Karte von Santiago Lopez. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Hier findet ihr den Wohnwagen an der nördlichen Peach Palm Drive. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Die Standardkarte von Santiago Lopez aus dem Los-Santos-Panic-Set. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Fundort von Santiago Lopez auf der interaktiven Karte öffnen

Braucht ihr Los Santos Panic für die 100 Prozent?

Wenn ihr GTA 6 vollständig abschließen und sämtliche Trophäen freischalten möchtet, spielen die Sammelkarten ebenfalls eine Rolle.

Für die Trophäe „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei vollständige Kartensets sammeln. Für den 100-Prozent-Spielabschluss sind insgesamt 15 der 18 verfügbaren Sets erforderlich.

Ihr müsst euch also nicht zwangsläufig für Los Santos Panic entscheiden. Mit seinen 24 Karten gehört das Set allerdings zu den überschaubareren Sammlungen. Noch etwas kürzer ist beispielsweise das Set Delights Dancers mit 18 Sammelkarten.

Welche weiteren Aufgaben ihr für den vollständigen Spielabschluss erledigen müsst, erfahrt ihr in unserer GTA-6-Checkliste für 100 Prozent.

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