In GTA 6 könnt ihr insgesamt 24 Sammelkarten der Basketballmannschaft Los Santos Panic aufspüren. Einige liegen gut sichtbar auf Tischen oder Regalen, andere sind deutlich schwieriger zu entdecken. So müsst ihr beispielsweise auf Dächer klettern, Wohnwagen durchsuchen oder einen Blick in versteckte Safes werfen.
Damit ihr nicht jeden Winkel von Leonida auf eigene Faust absuchen müsst, haben wir sämtliche Fundorte für euch zusammengetragen. In unserer interaktiven Karte seht ihr, wo die einzelnen Karten liegen. Außerdem zeigen wir euch anhand eigener Screenshots drei Fundstellen besonders ausführlich.
Los Santos Panic ist eines von insgesamt 18 Kartensets, die ihr im Spiel sammeln könnt. Eine Übersicht aller Sammlungen sowie Informationen zum Verkauf der Karten findet ihr in unserem großen GTA-6-Sammelkarten-Guide.
Alle Fundorte von Los Santos Panic auf der interaktiven Karte
Unsere interaktive GTA-6-Karte zeigt euch die Fundorte der 24 Los-Santos-Panic-Karten. Klickt auf einen Marker, um weitere Informationen zur jeweiligen Sammelkarte zu erhalten. Bereits eingesammelte Exemplare könnt ihr direkt auf der Karte als erledigt markieren.
Beachtet, dass einige Markierungen lediglich den ungefähren Suchbereich anzeigen. Wo genau ihr suchen müsst, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.
GTA 6: Alle 24 Los-Santos-Panic-Karten im Überblick
Die Sammlung umfasst mehrere Basketballspieler, von denen einige mit unterschiedlichen Kartenvarianten vertreten sind. Diese zählen jeweils als eigenständige Sammelkarten.
In der folgenden Tabelle haben wir alle 24 Exemplare alphabetisch sortiert. Über den jeweiligen Kartennamen gelangt ihr direkt zum passenden Fundort auf unserer interaktiven Karte.
|Sammelkarte
|Fundort
|Carl Camp (Standard)
|Auf dem Dach des Red-Snapper-Gebäudes findet ihr eine offene gelbe Kiste neben den Lüftungsanlagen. Darin liegt die Karte.
|Chibuike Bello (Bronze)
|Betretet den blauen Wohnwagen an der Meadowlark Road. Die Karte befindet sich seitlich am Kühlschrank in der Küche.
|Chibuike Bello (Gold)
|Auf einem Grundstück direkt am Wasser am Flamingo Parkway steht eine separate Garage. Schaut dort auf der Arbeitsfläche nach.
|Chibuike Bello (Silver)
|Klettert auf das Dach über Payday Loans an der NW 4th Avenue. Neben der Leiter liegt die Karte an der Dachkante.
|Damarion Carter (Purple)
|Am gelb-türkisen Apartmenthaus in der Grape Street hängt die Karte am rechten Balkongeländer im Obergeschoss.
|Damarion Carter (Silver)
|Auf dem Dachhof der Avast Apartments an der Atlantic Avenue liegt die Karte auf einer Mappe, die sich auf einem Schrank befindet.
|Damarion Carter (Yellow)
|Sucht die große Werbetafel über der I-97 auf. Die Karte liegt in einer Ecke des Wartungsstegs.
|Jackson Belton (Standard)
|Am weißen Backsteinhaus an der NW 3rd Avenue müsst ihr zum Balkon hinauf. Die Karte liegt oben am Metallgeländer.
|Jakob Markic (Purple)
|Am Bahnhof oberhalb der South Vice Avenue findet ihr die Karte am Ende der nördlichen Sitzbank.
|Jakob Markic (Silver)
|Zwischen den rot-weißen Apartments am Northbrook Drive steht eine Waschmaschine unter der Treppe. Dort werdet ihr fündig.
|Jakob Markic (Yellow)
|Östlich des Lake Tallaloko steht ein graues Haus mit einem Basketballkorb im Hof. Die Karte liegt direkt am Fuß des Korbs.
|Lloyd Robinson (Standard)
|Im Kontrollraum der Brücke am Catalan Boulevard steht ein Schreibtisch mit Blick auf den Kanal. Dort liegt die Karte.
|Marquise Bernard
|Begebt euch zu Kenton’s Shop in Key Lento. Vor dem Geschäft liegt die Karte auf einem Fass auf dem hölzernen Steg am Wasser.
|Nikkander Orlov (Purple)
|In der Garage der weißen Villa am Mamey Circle liegt die Karte auf dem Tresen neben einer Zeitschrift.
|Nikkander Orlov (Silver)
|Auf der Ostseite von Watson Bay steht neben einem Haus ein überdachtes Regal. Schaut darin nach der Karte.
|Nikkander Orlov (Yellow)
|Hinter dem rosa Haus an der SW 12th Street findet ihr die Karte auf dem hölzernen Terrassengeländer.
|Oluwa Mohammed (Standard)
|Im gelben Apartmentblock an der NW 5th Street müsst ihr das mittlere Apartment im Erdgeschoss betreten. Die Karte liegt auf dem Schreibtisch.
|Quinton Allen (Bronze)
|Nahe der I-297 steht ein rot-beiger Wohnwagen am Fluss. Öffnet den Safe über dem kleinen Kühlschrank, um die Karte zu finden.
|Quinton Allen (Gold)
|Im Sumpfhaus an der Emerald Springs Drive steht ein Safe auf einer Kiste. Darin befindet sich die Karte.
|Quinton Allen (Silver)
|Fahrt zum Big Day Motel an der US-35 und sucht Zimmer 115 auf. Die Karte liegt im Safe im hinteren Teil des Zimmers.
|Santiago Lopez (Standard)
|Im gelb-weißen Wohnwagen an der nördlichen Peach Palm Drive findet ihr die Karte auf dem Nachttisch am Fenster im Schlafzimmer.
|Terrance Ericks (Bronze)
|Nordwestlich von Aunt Zola’s Soul Food befindet sich ein verschlossenes Gebäude. Die Karte liegt im Inneren.
|Terrance Ericks (Gold)
|Klettert auf den östlichen Turm der Aguilar Apartments. Am Sims des obersten Dachs liegt die Karte.
|Terrance Ericks (Silver)
|Westlich von Roval Jewelry steht ein leer stehendes Gebäude. Durchsucht das südöstliche Büro nach der Karte.
Carl Camp: Die Sammelkarte auf dem Red-Snapper-Dach
Für die Karte von Carl Camp müsst ihr zunächst auf das Dach des Red-Snapper-Gebäudes gelangen. Dort stehen mehrere Lüftungsanlagen, zwischen denen ihr nach einer offenen gelben Kiste Ausschau halten solltet.
Die Sammelkarte liegt direkt in der Kiste. Auf unseren Screenshots seht ihr sowohl die genaue Stelle auf dem Dach als auch die Position auf der Ingame-Karte.
Fundort von Carl Camp auf der interaktiven Karte öffnen
Marquise Bernard: Die Sammelkarte in Key Lento
Die Karte von Marquise Bernard ist deutlich leichter zu erreichen. Ihr müsst dafür nach Key Lento reisen und Kenton’s Shop am Wasser aufsuchen.
Vor dem Geschäft verläuft ein hölzerner Steg. Dort steht ein Fass, auf dem die gesuchte Sammelkarte liegt. Ihr müsst also weder ein Gebäude durchsuchen noch auf ein Dach klettern.
Wir haben die Karte selbst auf der PS5 eingesammelt und den Fundort mit Screenshots dokumentiert.
Fundort von Marquise Bernard auf der interaktiven Karte öffnen
Santiago Lopez: Die Sammelkarte im Wohnwagen
Für Santiago Lopez geht es zur nördlichen Peach Palm Drive. Haltet dort nach einem gelb-weißen Wohnwagen Ausschau, denn die Karte liegt nicht draußen, sondern im Inneren.
Betretet den Wohnwagen und geht ins Schlafzimmer. Auf dem Nachttisch direkt am Fenster liegt die Sammelkarte, die ihr nur noch einsammeln müsst.
Die folgenden Bilder zeigen euch den genauen Ablageort, die Position auf der Spielkarte und das Kartenmotiv.
Fundort von Santiago Lopez auf der interaktiven Karte öffnen
Braucht ihr Los Santos Panic für die 100 Prozent?
Wenn ihr GTA 6 vollständig abschließen und sämtliche Trophäen freischalten möchtet, spielen die Sammelkarten ebenfalls eine Rolle.
Für die Trophäe „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei vollständige Kartensets sammeln. Für den 100-Prozent-Spielabschluss sind insgesamt 15 der 18 verfügbaren Sets erforderlich.
Ihr müsst euch also nicht zwangsläufig für Los Santos Panic entscheiden. Mit seinen 24 Karten gehört das Set allerdings zu den überschaubareren Sammlungen. Noch etwas kürzer ist beispielsweise das Set Delights Dancers mit 18 Sammelkarten.
Welche weiteren Aufgaben ihr für den vollständigen Spielabschluss erledigen müsst, erfahrt ihr in unserer GTA-6-Checkliste für 100 Prozent.Öffnet in einem neuen Tab
Deine Meinung zählt
Wie siehst du das? Teile deine Gedanken mit der PlayCentral-Community.