Thelma-Sammelkarte auf einer niedrigen Ablage neben Schaltschränken, Elektronikregal und Fernseher.

Für Delights Dancers sind derzeit 18 Karten dokumentiert. Die Fundorte reichen vom Starlet Motel über Tankstellen bis zu versteckten Ablagen auf Key Lento; Thelmas genaue Ablage ist durch eigene PS5-Aufnahmen belegt.

Die Kartenmarker zeigen bei ungefähren Positionen das Suchgebiet. Richtet euch vor Ort nach Gebäude, Stockwerk und Ablagefläche in der Tabelle. Farbvarianten bleiben getrennte Sammelobjekte.

Interaktive Karte für Delights Dancers

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Alle 18 Karten und Fundorte

Klickt auf den Kartennamen, um den jeweiligen Marker direkt in der Setansicht zu öffnen.

Sammelkarte Fundort Thelma (Standard) Die Karte liegt auf einer niedrigen Ablage neben Schaltschränken, einem Elektronikregal und einem angelehnten Fernseher. Vicki Bürobad des Starlet Motel; laut Fundortliste nach Kapitel 2 nicht mehr zugänglich. Harley Sitznische an der Ostwand im Delights. Jason (Standard) Im Delights liegt die Karte auf der Ablage im Badezimmer. Amber Gelber Wandkasten am Südrand von Draper Island; ein alternativer Kasten wird auf einem Dach am Ocean Beach genannt. Tracy Oberer Raum im Gebäude östlich des Hit ‘n’ Run VC-Rennstarts. Nevaeh Gebäude südlich von Bonanza am Klippenrand. Daisy Sucht in der Xero-Tankstelle im Norden von La Perle die Pinnwand in der hinteren Teeküche ab. Kandi Sucht über der Farmacia Tu Salud an Northbrook Drive und NW 4th Avenue in Little Cuba das Bad der ersten Wohnung im Obergeschoss ab. Mario Sucht am Gebäude von Vice-Dale County Water and Sewage an der Grenze zwischen Flughafen und Southside die Dachkante ab. Nicole Im mittleren Wohnblock an der Formosa Avenue in Hamlet liegt die Karte auf dem Nachttisch. Der Hinweis nennt die zweite Wohnung von rechts. Cyrus In der oberen Wohnung der Park Apartments östlich des Flughafens müsst ihr den Kühlschrank in der Küche durchsuchen. Der Fundorthinweis nennt die zweite Wohnung von rechts. Cleo Im kleinen Gebäude am südlichen Ende des Kalaga Reservoir liegt die Karte bei der großen Batterie an der Rückwand des Vorratsraums. Chip (Standard) Sucht auf der nördlichen Insel von Watson Bay das Haus am Fluss bei der Kingston Road auf. Die Karte liegt auf dem Toilettensitz im Badezimmer. Crystal (Standard) Sucht die Gasse an der East Royale Street in Downtown ab. Auf einem Steinbalkon liegt die Karte unter einem Stuhl. Lance (Standard) Betretet den Rettungsschwimmerposten am südlichen Ende von Vice Beach. Die Karte findet ihr auf dem Schreibtisch im Inneren. Lucky (Standard) Sucht den Wohnwagen bei der NW 9th Avenue in La Perle auf. Im Schlafzimmer liegt die Karte auf der Kommode neben dem Bett. Perla (Standard) Sucht am Güterbahnhof im Norden von Balsero das erhöhte Kontrollgebäude auf. Die Karte liegt auf dem Stromkasten an dessen Außenwand.

Zugang und offene Fragen

Vicki liegt laut bisherigen Fundberichten im Bürobad des Starlet Motel und könnte nach Kapitel 2 nicht mehr zugänglich sein. Harley im Delights wird als später erneut erreichbar beschrieben. Thelmas Ablage neben den Schaltschränken ist mit eigenen PS5-Bildern belegt.

Eigene Gameplay-Bilder

Die Ablage von Thelma (Standard) in unserer eigenen PS5-Aufnahme.

Das Kartenmotiv bestätigt Thelmas Standard-Variante.

Trophäe und 100 Prozent

Delights Dancers kann eines der drei vollständig gesammelten Sets für „Don’t Touch My Deck“ sein. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets genannt; eine Pflicht gerade für dieses Set ist nicht belegt.

Die Regeln, alle 18 Sets und die weiteren Fundort-Guides findet ihr in unserem Sammelkarten-Hub.

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