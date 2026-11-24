Das Nine1Nine-Dancers-Set umfasst 36 kartierte Karten und Varianten. Die Fundstellen verteilen sich auf Gebäude, Inseln und Dächer; nur bei Georgia (Purple) fehlt bislang der genaue Ablageort.

Die Kartenmarker zeigen bei ungefähren Positionen das Suchgebiet. Richtet euch vor Ort nach Gebäude, Stockwerk und Ablagefläche in der Tabelle. Farbvarianten bleiben getrennte Sammelobjekte.

Interaktive Karte für Nine1Nine Dancers

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Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Alle 36 Karten und Fundorte

Klickt auf den Kartennamen, um den jeweiligen Marker direkt in der Setansicht zu öffnen.

Zugang und offene Fragen

Für Georgia (Purple) ist derzeit nur der Suchbereich auf Key Lento dokumentiert, nicht die genaue Ablage. Die Pink- und Deep-Red-Variante sind getrennte Marker; ihre Fundorte lassen sich nicht auf Purple übertragen.

Eigene Gameplay-Bilder

Jesenia (Silver) – Nine1Nine. Eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral / GTADB. Spielmaterial: Rockstar Games.

Jesenia (Silver) – Nine1Nine. Eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral / GTADB. Spielmaterial: Rockstar Games.

Jesenia (Silver) – Nine1Nine. Eigene PS5-Aufnahme: PlayCentral / GTADB. Spielmaterial: Rockstar Games.

Geht in den Toilettenraum von The Rusty Anchor. Die Karte liegt auf dem Spülkasten der Toilette. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Die Spielerposition am Fundort von Aimie (Pink). Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Aimie (Pink) aus Nine1Nine. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Trophäe und 100 Prozent

Nine1Nine Dancers kann eines der drei vollständig gesammelten Sets für „Don’t Touch My Deck“ sein. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets genannt; eine Pflicht gerade für dieses Set ist nicht belegt.

Die Regeln, alle 18 Sets und die weiteren Fundort-Guides findet ihr in unserem Sammelkarten-Hub.

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