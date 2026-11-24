Das Nine1Nine-Dancers-Set umfasst 36 kartierte Karten und Varianten. Die Fundstellen verteilen sich auf Gebäude, Inseln und Dächer; nur bei Georgia (Purple) fehlt bislang der genaue Ablageort.
Die Kartenmarker zeigen bei ungefähren Positionen das Suchgebiet. Richtet euch vor Ort nach Gebäude, Stockwerk und Ablagefläche in der Tabelle. Farbvarianten bleiben getrennte Sammelobjekte.
Interaktive Karte für Nine1Nine Dancers
Alle 36 Karten und Fundorte
Klickt auf den Kartennamen, um den jeweiligen Marker direkt in der Setansicht zu öffnen.
|Sammelkarte
|Fundort
|Aimie (Pink)
|Geht in den Toilettenraum von The Rusty Anchor. Die Karte liegt auf dem Spülkasten der Toilette.
|Georgia (Purple)
|Der Marker zeigt den gemeldeten Suchbereich auf Key Lento. Die genaue Ablagestelle der Purple-Variante ist noch nicht belegt.
|Jesenia (Silver)
|Schaut auf den runden roten Tisch zwischen den kurzen Holzhockern am Strand.
|Meghan (Bronze)
|Sucht im Obergeschoss von Vice City Pawn nach den Regalen im Lagerbereich.
|Serena (Gold)
|Garage des südlichen Anwesens in Peacock Estates.
|Braelynn (Pink)
|Am Gellhorn Raceway liegt die Karte auf dem Vorsprung hinter dem großen Xero-Gas-Schild neben der Rennstrecke.
|Braelynn (Purple)
|Sucht im Obergeschoss der verfallenen Kirche an der Bear Hollow Drive in Millport neben der Matratze.
|Chrissie (Deep Red)
|Betretet den Tunnel der MacAlister Gold Mine in Moreau. Die Karte liegt bei der roten Decke zwischen den zurückgelassenen Gegenständen.
|Chrissie (Purple)
|Sucht im kleinen Lager im Bergtunnel bei der Bahnstrecke am Manifest Canyon neben der Kiste.
|Clarissa (Bronze)
|Auf dem Dach des gelben Wohngebäudes an der NW 3rd Avenue im Süden von Little Cuba liegt die Karte neben den beiden Gartenstühlen.
|Georgia (Deep Red)
|Sucht unter dem Stuhl auf der vorderen Terrasse des weißen Wohnwagens an der Forest Mill Road in Millport.
|Julia (Bronze)
|Am Flugplatz von Wild Hog Point liegt die Karte im kleinen Gebäude neben dem Kontrollturm auf dem Boden bei einer Zeitschrift.
|Julia (Gold)
|Sucht im mittleren Dachhof der Ocean Beach Apartments an der Huevo Street neben dem Bett und den Zeitschriften.
|Julia (Silver)
|Sucht das Geländer am Aussichtspunkt auf dem Dach der Bounty Plaza an der SW 5th Avenue im Norden von Peacock Bay ab.
|Lavinia (Deep Red)
|Im Wartungslager der Xero Draper Refinery im Norden von Draper Island liegt die Karte auf dem Büroschreibtisch.
|Lavinia (Pink)
|Sucht im Hinterzimmer der stillgelegten Lotto, Beer, Groceries-Tankstelle an Chestnut Drive und Forest Mill Road das Fass ab.
|Lavinia (Purple)
|Im roten Eisenbahnwaggon im Fluss neben den Gleisen im Süden von Moreau liegt die Karte auf dem Regal.
|Lenora (Purple)
|Geht hinter Basix Food & Pharmacy an der SW 4th Avenue im Norden von Tequesta. Die Karte liegt auf dem Geländer über der Treppe zum Seiteneingang.
|Louise (Bronze)
|Sucht am verlassenen Gebäude mit Innenhof an der Westbrook Drive im Osten von Salton die obere Dachkante ab.
|Louise (Gold)
|Sucht die Brüstung am nördlichen Turm von Merlin's Palace Casino an der NW 15th Avenue in Balsero ab.
|Meghan (Silver)
|Am Strand an der südöstlichen Ecke von Waning Sands liegt die Karte unter dem Gartenzwerg bei der Matratze, südlich der Ufermauer.
|Serena (Bronze)
|Vor der verfallenen Scheune an der Forest Mill Road im Osten des Mount Kalaga National Park liegt die Karte neben dem blauen Sofa auf dem Boden.
|Aimie (Purple)
|Sucht auf dem hinteren Balkon des bunten Hauses an der Vela Rota Drive im Nordwesten von Capri das Bett im Freien ab.
|Chrissie (Pink)
|Im roten Wohnwagen an der Baywood Road in Port Gellhorn liegt die Karte auf dem Sitzpolster des Sessels in der Ecke.
|Clarissa (Gold)
|Bei Leonida Industrial Services westlich des Breakwater Quarry liegt die Karte unter einem Gartenstuhl an der oberen Dachkante.
|Clarissa (Silver)
|In der Garage der gelben Villa auf Capris nordwestlicher Halbinsel liegt die Karte auf der Ablage bei der Zeitschrift.
|Lenora (Pink)
|Sucht in Wohnung 21 ganz oben im bunten Wohnkomplex am Rialto Causeway im Nordosten von Rockridge den Tisch neben dem Umzugskarton ab.
|Jesenia (Bronze)
|Sucht auf dem Gelände von Vice-Dale County Water Analysis and Testing an der SR-120 den Tank AC-2C auf. Die Karte liegt oben unter einem Gartenstuhl.
|Lenora (Deep Red)
|Bei den Saint Malo I Condominiums an der Bayside Drive in Tequesta Retreat liegt die Karte auf dem gelben Sofa am Fuß des Gebäudes.
|Serena (Silver)
|Am Strand südwestlich von Grayson liegt die Karte auf dem braunen Ledersessel.
|Aimie (Deep Red)
|Sucht den kleinen überdachten Picknickplatz zwischen den Wasserläufen des Buckskin Swamp. Die Karte liegt auf der Sitzbank.
|Braelynn (Deep Red)
|Folgt dem Feldweg zum verlassenen Observatorium in North Kelly County. Auf der obersten Etage liegt die Karte neben einer Zeitschrift.
|Georgia (Pink)
|Sucht das heruntergekommene Haus an der Ecke NW 11th Street und NW 11th Place im Süden von La Perle auf. Die Karte steckt in einem Schlafsack auf einer Matratze.
|Jesenia (Gold)
|Sucht die moderne Villa am nordwestlichen Ufer von Vespucci Island auf. Im Obergeschoss liegt die Karte am TV-Möbel neben dem Receiver.
|Louise (Silver)
|Sucht den kleinen Rastplatz am Bootssteg am südöstlichen Ufer des Lake Leonida auf. Im Herren-WC liegt die Karte auf der Toilette mit dem Gartenzwerg.
|Meghan (Gold)
|Haltet auf dem Mittelstreifen der US-183 nach dem Schild für King Gator Adventure Golf Ausschau. Steigt auf den Turm direkt dahinter und sucht die obere Plattform ab.
Zugang und offene Fragen
Für Georgia (Purple) ist derzeit nur der Suchbereich auf Key Lento dokumentiert, nicht die genaue Ablage. Die Pink- und Deep-Red-Variante sind getrennte Marker; ihre Fundorte lassen sich nicht auf Purple übertragen.
Eigene Gameplay-Bilder
Trophäe und 100 Prozent
Nine1Nine Dancers kann eines der drei vollständig gesammelten Sets für „Don’t Touch My Deck“ sein. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets genannt; eine Pflicht gerade für dieses Set ist nicht belegt.
Die Regeln, alle 18 Sets und die weiteren Fundort-Guides findet ihr in unserem Sammelkarten-Hub.Öffnet in einem neuen Tab