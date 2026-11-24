Bei Right Wing: America’s Hero sind 36 Karten auf der interaktiven Karte verzeichnet. Sucht nach den verschiedenen Farbvarianten in Läden, Wohnhäusern, auf Türmen und an Rastplätzen.
Die Kartenmarker zeigen bei ungefähren Positionen das Suchgebiet. Richtet euch vor Ort nach Gebäude, Stockwerk und Ablagefläche in der Tabelle. Farbvarianten bleiben getrennte Sammelobjekte.
Interaktive Karte für Right Wing: America’s Hero
Alle 36 Karten und Fundorte
Klickt auf den Kartennamen, um den jeweiligen Marker direkt in der Setansicht zu öffnen.
|Sammelkarte
|Fundort
|Flamer (Red)
|Oberer Laubengang des Williams Guest House im Zentrum von Grayson.
|Flamer (White)
|Tafel am Sanitärgebäude des Campingplatzes von Watson Bay.
|Right Wing (Red)
|Kleiner Tisch in der Lobby der Bayside Apartments.
|Right Wing vs Left Wing (Red)
|Im verlassenen Freizeitpark im Süden von Port Gellhorn liegt sie auf dem Sitz des rostigen Autoscooters beim Gartenzwerg.
|Flamer & Right Wing (Blue)
|Im nordöstlichen Xero Food Mart liegt die Karte auf dem Tisch im hinteren Büro.
|Great Uncle Sam (Red)
|An der RON-Tankstelle nahe SW 4th Street und Oleander Boulevard liegt sie im Personal-WC neben der Toilette.
|Great Uncle Sam & President Blunt (Blue)
|Steigt auf das Dach des Domestic-Timbers-Lagerhauses gegenüber Pay 'N' Spray und schaut unter den Plastikstuhl.
|Immigrintasma (Blue)
|Auf dem nördlichen, mit der US-Flagge bemalten Wassertank liegt die Karte neben dem Klappstuhl.
|President Blunt (Blue)
|Auf dem nachgestellten Schlachtfeld nördlich des Hafens liegt sie auf dem Sofa zwischen den Requisiten.
|President Quinn (Red)
|Erreicht das Dach des verlassenen Hauses an der Vine Street und prüft den Schornstein.
|Right Wing (Blue)
|Auf dem alten Turm westlich des Leonida State Prison liegt die Karte in einer Ecke der obersten Ebene.
|Right Wing's Truck (Blue)
|An der Rennstrecke liegt sie auf dem Magazin im untersten Regal des Unterstands mit HALT-Banner.
|Right Wing's Truck (Red)
|Steigt auf den Aussichtsturm an der Rennstrecke und schaut am oberen Podest in der Ecke am Holzpfosten nach.
|Right Wing's Truck (White)
|Am roten Haus am Farmers Walk liegt die Karte auf dem blauen Sofa neben der seitlichen Terrasse.
|The Educated Woman (Blue)
|An der südlichen Globe-Oil-Tankstelle liegt sie auf dem Schreibtisch neben dem Laptop im Personalbüro.
|They (Blue)
|An der RON-Tankstelle an NW 3rd Street und NW 3rd Avenue prüft ihr den Kühlschrank in der Personalküche.
|They (Red)
|Steigt auf die Werbetafel über dem Tisha-Wocka Flea Market und prüft eine Ecke des Laufstegs.
|Flamer (Blue)
|Am Nordufer der Insel liegt die Karte auf dem Steggeländer neben Energydrink und Mülleimer.
|Flamer & Right Wing (Red)
|Erreicht das Eingangsvordach des verlassenen Bürogebäudes und sucht neben Stuhl und Zeitschriften.
|Flamer & Right Wing (White)
|In der Garage des weißen Hauses hängt die Karte am Schlüsselbrett.
|Great Uncle Sam (Blue)
|In der separaten Garage gegenüber dem Bauernhaus liegt sie auf der hölzernen Werkbank.
|Great Uncle Sam (White)
|An Anakala Sams Tiki-Bar am Wasser prüft ihr das Geländer links vom Eingang.
|Great Uncle Sam & President Blunt (Red)
|Hinter dem Landladen am Emerald Springs Drive liegt die Karte auf dem Boden der Herrentoilette.
|Great Uncle Sam & President Blunt (White)
|Im nördlichen Wohnwagen liegt sie auf der Waschmaschine neben dem Wäschekorb.
|Immigrintasma (Red)
|Im State Park auf dem westlichen Abismo Key liegt sie an der Toilette der Herrentoilette.
|Immigrintasma (White)
|Im weiß verklinkerten Haus an der NW 10th Avenue prüft ihr den Kühlschrank.
|President Blunt (Red)
|Auf der Werbetafel über der I-404 südöstlich der Stadt liegt die Karte in einer Ecke des Laufstegs.
|President Blunt (White)
|Am Restaurant Cor Blimey! liegt sie auf dem Sims des Seitenfensters.
|President Quinn (Blue)
|Auf dem Laufsteg zwischen den Werbetafeln über der US-628 liegt sie am Ende des Übergangs.
|President Quinn (White)
|Im Lagerhaus des Jägers liegt die Karte auf dem Schreibtisch nahe dem Computer.
|Right Wing (White)
|Bei Redshaw's Gas & General Store an der Forest Mill Road prüft ihr das Brett über der Eingangsveranda.
|Right Wing vs Left Wing (Blue)
|Hinter der verlassenen Beachie's Bar liegt sie auf dem Fass auf der rückwärtigen Terrasse.
|Right Wing vs Left Wing (White)
|Auf der nördlichen Baustelle liegt sie im kleinen Gebäude auf dem Boden neben der Toilette.
|The Educated Woman (Red)
|Auf dem Dach liegt die Karte in einer Ecke des Sims nahe dem Liegestuhl.
|The Educated Woman (White)
|Am rot-weißen Wohnwagen am Scuttlebutt Drive liegt sie auf den Eingangsstufen.
|They (White)
|In Wohnung 6 am Aralia Court prüft ihr den Kühlschrank in der Küche.
Zugang und offene Fragen
Für dieses Set sind 36 eigene Kartenmarker dokumentiert. Einzelne Marker zeigen ungefähre Suchgebiete; prüft die konkrete Ablage in der Fundortliste.
Trophäe und 100 Prozent
Right Wing: America’s Hero kann eines der drei vollständig gesammelten Sets für „Don’t Touch My Deck“ sein. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets genannt; eine Pflicht gerade für dieses Set ist nicht belegt.
Die Regeln, alle 18 Sets und die weiteren Fundort-Guides findet ihr in unserem Sammelkarten-Hub.Öffnet in einem neuen Tab