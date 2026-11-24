Die 36 Karten von The Legends of Ratface führen euch unter anderem auf Dächer, in Wohnhäuser und zu Aussichtstürmen. Diese Übersicht verbindet jeden der aktuellen Marker mit dem dazu dokumentierten Objekt oder Raum.
Die Kartenmarker zeigen bei ungefähren Positionen das Suchgebiet. Richtet euch vor Ort nach Gebäude, Stockwerk und Ablagefläche in der Tabelle. Farbvarianten bleiben getrennte Sammelobjekte.
Interaktive Karte für The Legends of Ratface
Alle 36 Karten und Fundorte
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|Sammelkarte
|Fundort
|Wokester (Blue)
|Schaut auf der Holzbank an der bemalten Wand nach. Die Sonnenblumen, die Sonne und das Friedenszeichen helfen euch, die Stelle wiederzuerkennen.
|Illuminaughty (Purple)
|Tafel in einer aufbrechbaren Garage der nördlichen Häuserreihe von Belville.
|Captain Kreuks (Blue)
|Oberstes Geschoss des Rohbaus nördlich von TWA Ponya Tattoo.
|The Ratster (Purple)
|Wachturm in der Mitte des Buckskin Swamp.
|Captain Kreuks (Purple)
|Beim blau-türkisen Haus am NW 11th Place liegt die Karte auf der Stufe unter der Hintertür.
|Death of Swallow (Maroon)
|Im abgesperrten grünen Haus an der SW 9th Avenue liegt sie auf der Mappe auf dem Schrank im Wohnzimmer.
|Death of Swallow (Purple)
|Steigt am verlassenen Marbelle Hotel an der NW 8th Street die hintere Treppe hinauf und durchsucht den Schrank oben.
|Diddler (Purple)
|Erreicht die Werbetafel an der NE 2nd Avenue und NE 9th Street; die Karte liegt in einer Ecke des Laufstegs.
|Disastrous Duo (Purple)
|Auf dem Campingplatz an der Terrain Road liegt die Karte am Geländer der hinteren Veranda von Hütte 2.
|iFred (Maroon)
|Hinter dem weißen Haus an der Kingston Road mit dem Tiergehege liegt sie auf der Fensterbank des kleinen Kaninchenhauses.
|Illuminaughty (Blue)
|Im westlichen roten Wohnblock an der Formosa Avenue geht ihr oben in die zweite Wohnung von links und prüft den Kühlschrank.
|Ratface (Blue)
|Im Python-Gehege des Marshland Animal Park liegt die Karte auf dem Sims hinter dem Futterspender.
|Silver Age Betrayal (Purple)
|Im blauen Haus an der Buckeye Road steht die Gefriertruhe im Raum darunter; prüft sie auf die Karte.
|Swallow (Maroon)
|Am Bahnhof Vice City Airport Village liegt die Karte hinter dem Alarmkasten neben dem Aufzug.
|Todd (Blue)
|An der Xero-Tankstelle am Bayside Drive liegt sie auf dem Hocker im hinteren Wartungsschrank.
|Wokester (Purple)
|Hinter Ruth & Tamar's Market am Del Rio Boulevard liegt die Karte auf der Palette unter den Lagerregalen.
|Captain Kreuks (Maroon)
|Betretet die Damentoilette an der Küste zwischen Bootsrampe und Ocean Sound Road und prüft den Seifenspender.
|Death of Swallow (Blue)
|Im gelben Tatorthaus am Surfside Drive liegt die Karte unter dem unordentlichen Bücherregal neben der Küche.
|Diddler (Blue)
|Sucht auf dem Boden vor dem Lagerraum unter der Tribüne am Wasser.
|Disastrous Duo (Blue)
|Auf dem Dach des Spaceship House an der Cedar Street liegt sie auf dem Sims neben der Kugel des Landers.
|Disastrous Duo (Maroon)
|Am Strand westlich von Capri liegt die Karte im Sand nahe dem einzelnen Sofa und der Kiste.
|iFred (Blue)
|Am Jachthafen nahe Tamarro Spritz und dem Dock Ring prüft ihr die Dachkante des Wartungsgebäudes.
|iFred (Purple)
|Im roten Wohnwagen am NW 21st Place liegt sie auf dem mittleren Fach des Bücherregals im kleinen Schlafzimmer.
|Illuminaughty (Maroon)
|An der NE 5th Avenue und Coral Avenue liegt sie auf dem Dachsims neben dem Gartenzwerg unter dem Wandbild.
|Ratface (Maroon)
|Hinter der gelben Villa am Coconut Cove Court prüft ihr das Hundebett auf dem Dach der Hundehütte.
|Ratface (Purple)
|Am blauen Haus bei Tidewater Drive und Tallaloko Lake Road liegt die Karte auf der Katzenplattform am Baum im Garten.
|Silver Age Betrayal (Blue)
|In der LTD-Tankstelle am Seaview Boulevard liegt sie über der Mikrowelle im Pausenraum des Personals.
|Silver Age Betrayal (Maroon)
|Auf dem Küstenparkplatz nahe Bobcat Bight findet ihr die Karte in der Damentoilette.
|Swallow (Blue)
|Auf der nach Süden gerichteten Terrasse der Juliet Terrance Apartments an der SW 6th Street prüft ihr den Picknicktisch.
|The Ratster (Blue)
|In der LTD-Tankstelle am Vela Rota Drive liegt die Karte an der Mikrowelle im Personalraum.
|Todd (Maroon)
|Hinter der weißen Villa am Fairview Drive liegt sie unter dem Beistelltisch auf der umschlossenen Poolveranda.
|Todd (Purple)
|Steigt auf den südlichen Aussichtsturm am Strand und schaut oben unter die Bank.
|Wokester (Maroon)
|Bei Randy's Big Gas Mart an der Seabell Avenue prüft ihr den Aktenschrank im hinteren Personalflur.
|Swallow (Purple)
|Im roten Wohnwagen am Fluss abseits der Gellhorn Avenue liegt sie beim Kassettenregal im Wohnzimmer.
|The Ratster (Maroon)
|Oberhalb des Kanalzugangs steht beim Wartungsgebäude ein blauer Stuhl; prüft den Bereich darunter.
|Diddler (Maroon)
|Steigt auf den Wachturm des Maislabyrinths nahe der Terrapin Road und prüft eine Ecke des oberen Geländers.
Zugang und offene Fragen
Für dieses Set sind 36 eigene Kartenmarker dokumentiert. Einzelne Marker zeigen ungefähre Suchgebiete; prüft die konkrete Ablage in der Fundortliste.
Eigene Gameplay-Bilder
Trophäe und 100 Prozent
The Legends of Ratface kann eines der drei vollständig gesammelten Sets für „Don’t Touch My Deck“ sein. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets genannt; eine Pflicht gerade für dieses Set ist nicht belegt.
Die Regeln, alle 18 Sets und die weiteren Fundort-Guides findet ihr in unserem Sammelkarten-Hub.Öffnet in einem neuen Tab