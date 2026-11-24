In „Island Dreams“ führt Jason für Kenton eine Tauchgruppe zu einem Wrack vor Key Lento. Dort sucht ihr mit dem Metalldetektor nach Gold und müsst anschließend einen feststeckenden Taucher retten. Besonders wichtig sind das Signal am Meeresboden und der Hai auf dem Rückweg zum Boot.

Kapitel: 1 („Just Like Paradise“), neunter Eintrag unserer Missionsübersicht.

1 („Just Like Paradise“), neunter Eintrag unserer Missionsübersicht. Voraussetzung: „Hey Arnold!“ abgeschlossen; ihr spielt Jason.

„Hey Arnold!“ abgeschlossen; ihr spielt Jason. Auftraggeber und Start: Kenton Rees im Laden „Island Dreams Boat Charters“ an der Uferpromenade von Key Lento, Mariana County.

Kenton Rees im Laden „Island Dreams Boat Charters“ an der Uferpromenade von Key Lento, Mariana County. Ziele: Boot zum Tauchpunkt steuern, Ausrüstung anlegen, Junggesellen durch den Graben führen, mit dem Metalldetektor Schätze suchen, Dobbs befreien und die Gruppe zum Boot zurückbringen.

Boot zum Tauchpunkt steuern, Ausrüstung anlegen, Junggesellen durch den Graben führen, mit dem Metalldetektor Schätze suchen, Dobbs befreien und die Gruppe zum Boot zurückbringen. Belohnung: Eine Auszahlung von 400 Dollar. Kentons weitere Schatzsuche wird nach dem Auftrag zugänglich.

Die Hauptmissionsfolge ist hier nach dem Story-Rückblick geordnet. Frühe Aufträge können im freien Spiel teilweise in anderer Reihenfolge verfügbar sein.

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Kenton finden und zum Wrack fahren

Sucht Kentons gelben Laden an der östlichen Uferseite von Key Lento auf. Der vorhandene Kartenmarker für die Sammelkarte vor Kentons Laden führt euch zur Veranda. Die Karte „Marquise Bernard“ liegt auf dem Fass neben dem Eingang und ist optional; ihr könnt sie hier vor Missionsbeginn aufnehmen. Sprecht Kenton im Laden an und steigt nach dem Gespräch in sein Charterboot. Fahrt zur eingeblendeten Markierung draußen auf dem Meer. Geht zum Heck des Boots und interagiert mit den gelben Tauchflaschen. Springt danach mit der Junggesellengruppe ins Wasser. Kenton stellt Tauchausrüstung, Metalldetektor und die Harpune für diesen Einsatz bereit.

Durch den Graben tauchen und Schätze orten

Taucht dem Zielmarker folgend durch den Unterwassergraben zum Wrack. Auf PlayStation sinkt ihr mit R1 und steigt mit X wieder auf; auf Xbox sind es RB und A. Falls die Gäste zurückbleiben, drosselt kurz euer Tempo. Die Sauerstoffanzeige lässt genug Zeit für die Suche, trotzdem solltet ihr die Gruppe und den Missionsmarker im Blick behalten.

Am Wrack wählt ihr den Metalldetektor über das Waffenrad. Sucht den Meeresboden außerhalb des Wracks im markierten Gebiet ab und haltet den Detektor aktiv. Seine Anzeige wechselt bei einem Treffer auf Grün, die Signale werden bei Annäherung schneller. Bewegt euch bei der Aufforderung „Näher schwimmen und Signal halten“ weiter in dieselbe Richtung, bis die Interaktion zum Bergen erscheint. So sammelt ihr die Gold-Dublonen ein.

Sobald „Dobbs retten“ als Ziel erscheint, folgt ihr diesem Marker. Verbliebene Fundstellen könnt ihr später bei Kentons Tauchausflügen aufsuchen; ihr müsst den Tauchgang hier nicht für eine vermeintlich feste Gesamtzahl neu starten.

Bildquelle: Rockstar Games

Dobbs befreien und den Hai abwehren

Schwimmt zum rosa Rettungsmarker am Wrack. Dobbs steckt unter einem Gitter fest. Benutzt bei „Anheben“ beide Schultertasten zugleich und folgt anschließend der eingeblendeten wiederholten Tasteneingabe, bis er frei ist. Schwimmt mit den Gästen Richtung Boot. Sobald der Hai auftaucht, wählt die Arras-Bullhead-Harpune im Waffenrad. Wartet auf einen kurzen, klaren Schussweg: Die Harpune fällt auf größere Distanz deutlich ab. Treffer treiben den Hai ab und schützen Dobbs. Steigt am Heck über die Leiter zurück an Bord. Kenton übernimmt die Rückfahrt; ihr müsst das Boot nicht noch einmal selbst steuern.

Bildquelle: Rockstar Games

Beim Tauchen könnt ihr nebenbei Meerestiere für eure 100-Prozent-Checkliste untersuchen. Der Wrackfund selbst schaltet weitere Tauchaufträge bei Kenton frei.

Vorherige Hauptmission: Hey Arnold!. Danach: „Feng Shui“ in Kapitel 1. Alle veröffentlichten Lösungen findet ihr in unserer GTA-6-Komplettlösung.

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