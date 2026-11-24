Für Ed Comics Universe liegen 36 kartierte Karten vor. Viele stecken in kleinen Innenräumen oder auf erhöhten Ablagen; die folgenden Hinweise nennen jeweils den konkreten Suchpunkt.
Die Kartenmarker zeigen bei ungefähren Positionen das Suchgebiet. Richtet euch vor Ort nach Gebäude, Stockwerk und Ablagefläche in der Tabelle. Farbvarianten bleiben getrennte Sammelobjekte.
Interaktive Karte für Ed Comics Universe
Alle 36 Karten und Fundorte
Klickt auf den Kartennamen, um den jeweiligen Marker direkt in der Setansicht zu öffnen.
|Sammelkarte
|Fundort
|Femi-Nemesis (Bronze)
|Folgt der Straße in Richtung des Luftschiffs und geht auf die erste erhöhte Aussichtsplattform. Die Karte liegt auf dem blauen Plastikstuhl neben dem Geländer.
|Side Effect (Blue)
|Schlafzimmer eines begehbaren Wohnwagens nordwestlich von Dunk’s Trailer.
|Dr. Placebo (Blue)
|Erdgeschossraum südwestlich von Pay ‘n’ Spray – La Perle.
|Femi-Nemesis (Silver)
|Kommode in einem Wohnwagen südwestlich von Pawn City.
|Ratface (Bronze)
|Sofa im Lagerhaus westlich von Pay ‘n’ Spray – La Perle.
|General Surgeon (Orange)
|Im Büro des Leonida Truck Stop an der Palmetto Avenue im Westen von Hamlet liegt die Karte auf dem Holzregal.
|Funny Bones (Orange)
|Steigt auf den Wasserturm abseits der Old Post Road im Norden von Port Gellhorn und schaut oben unter den Stuhl.
|Capsule (Light Blue)
|Im Hof der Wohnungen an der SW 4th Avenue liegt sie im Kartenhalter neben dem Schachbrett.
|Capsule (Pink)
|Im grünen Mobilheim an der Birch Street prüft ihr die Toilette im Badezimmer.
|Dr. Placebo (Orange)
|In der verlassenen Garage auf dem Hügel am Sallow Springs Drive liegt sie unten am hinteren Regal.
|Femi-Nemesis (Gold)
|Steigt auf die Geschäfte an der NW 11th Street und prüft die metallene Dachlüftung.
|Fornicator (Light Blue)
|Im mittleren Turm des Golfplatzes liegt die Karte auf einem Fass.
|Fornicator (Orange)
|An der nördlichen Xero-Tankstelle liegt sie im Müllbehälter neben der Seitentür.
|Funny Bones (Light Blue)
|Im weißen Mobilheim am NW 24th Place liegt sie in der untersten Schublade des Küchenschranks.
|Funny Bones (Pink)
|An der Globe-Oil-Tankstelle liegt sie auf dem Boden der hinteren Personaltoilette.
|General Surgeon (Light Blue)
|An der 247-Tankstelle prüft ihr die Anschlagtafel in der Lagergarage.
|MR.I (Light Blue)
|Folgt dem Steg in den Sumpf nahe dem Omega Parkway; die Karte liegt auf einem Fass etwa in der Mitte.
|MR.I (Orange)
|Über Snakepit an NE 1st Avenue und NE 6th Street liegt sie auf der Dachkante hinter einem Stuhl.
|Ratface (Gold)
|Erklimmt den Funkmast über der Vice Beach Police Station an der Harborside Avenue und prüft den höchsten Punkt.
|Ratface (Silver)
|Auf dem Dach des Hamlet Town Hall an der Cicada Avenue liegt sie hinter der niedrigen Mauer über dem Eingang.
|Rightwing (Gold)
|In den Park Apartments am El Joven Boulevard sucht ihr die Erdgeschosswohnung hinter der Teddybärbank; die Karte liegt auf dem Eingangstisch.
|Rightwing (Silver)
|Hinter Totemica an der SW 5th Avenue liegt sie auf der Holzkiste am Ende der Gasse.
|Side Effect (Orange)
|In der Xero-Tankstelle am Northbrook Drive liegt sie in der hinteren Personaltoilette.
|Vaccerine (Light Blue)
|Steigt auf die Werbetafel über der I-97 am Ostrand der Stadt und prüft eine Ecke des Laufstegs.
|Vaccerine (Orange)
|Hinter dem Elegance-Salon am South Cunningham Drive liegt sie in der Ecke des kleinen Dachs am gelben Gebäude.
|Vaccerine (Pink)
|Hinter Lost Mines Souvenirs an der US-82 prüft ihr das zweite Regalbrett im kleinen Schuppen.
|Capsule (Orange)
|Zwischen Strandsand und Parkplatz liegt sie auf dem niedrigen Betontrenner.
|Diagnosis (Light Blue)
|Im Wohnwagen unter der I-97-Brücke liegt sie auf der Küchenarbeitsplatte.
|Diagnosis (Orange)
|Auf dem oberen Dach des Besucherzentrums liegt sie im großen Nest nahe einer Ecke.
|Diagnosis (Pink)
|Auf der Werbetafel über der I-97 liegt die Karte in einer Ecke des Laufstegs.
|Dr. Placebo (Pink)
|In der RON-Tankstelle liegt sie im hinteren Lagerraum auf dem untersten Wandregal nahe dem Ausgang.
|General Surgeon (Pink)
|Im grünen Wohnwagen an der Ecke des Grundstücks an der Orchard Avenue prüft ihr den Kühlschrank.
|MR.I (Pink)
|Auf dem erhöhten Laufsteg an NE 6th Avenue und NE 17th Street liegt sie hinter der beschädigten Dachmauer.
|Side Effect (Pink)
|Am Finn's Diner neben der geschlossenen Tallaloko-Tankstelle liegt sie auf dem vorderen Sims.
|Rightwing (Bronze)
|Über dem Sunbelt Highway 247 liegt sie am Holzträger unter der übergroßen Tassenskulptur.
|Fornicator (Pink)
|Nahe der Pitchpole Road liegt sie am Ufer neben dem weggeworfenen Sofa und dem Gartenzwerg.
Zugang und offene Fragen
Für dieses Set sind 36 eigene Kartenmarker dokumentiert. Einzelne Marker zeigen ungefähre Suchgebiete; prüft die konkrete Ablage in der Fundortliste.
Eigene Gameplay-Bilder
Trophäe und 100 Prozent
Ed Comics Universe kann eines der drei vollständig gesammelten Sets für „Don’t Touch My Deck“ sein. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets genannt; eine Pflicht gerade für dieses Set ist nicht belegt.
Die Regeln, alle 18 Sets und die weiteren Fundort-Guides findet ihr in unserem Sammelkarten-Hub.Öffnet in einem neuen Tab