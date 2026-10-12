Inoffizieller PC-Port von God of War III Remastered – so läuft er unter Windows

Kratos bringt den Olymp ab sofort auch auf dem PC zum Einsturz. Eine inoffizielle Fan-Umsetzung von God of War III Remastered ist für Windows erschienen und lässt sich nach Angaben des Entwicklers vollständig vom spektakulären Auftakt bis zum finalen Kampf durchspielen.

Bei dem Projekt handelt es sich ausdrücklich nicht um eine offizielle Veröffentlichung von Sony Interactive Entertainment oder Santa Monica Studio. Verantwortlich ist Entwickler Felipe Prado, der die Umsetzung am 12. Oktober 2026 in der aktualisierten Version 2.1.2 bereitgestellt hat.

Native Umsetzung mit hohen Bildraten

Wie läuft God of War III Remastered auf dem PC? Die ursprüngliche ausführbare Datei der PS4-Version läuft direkt auf dem Prozessor eines modernen PCs. Möglich ist das, weil sowohl die PlayStation 4 als auch aktuelle Windows-Rechner auf der x86-64-Architektur basieren.

Eine speziell für das Projekt entwickelte Laufzeitumgebung ersetzt dabei die benötigten PlayStation-Systembibliotheken. Für die Grafik kommt eine stark angepasste Variante des Videokerns von shadPS4 zum Einsatz, die GPU-Befehle der PS4 in Vulkan übersetzt. Es handelt sich deshalb nicht um eine klassische Emulation der gesamten Konsole, sondern um eine auf dieses einzelne Spiel zugeschnittene Umsetzung.

Auf seinem Testsystem mit AMD Ryzen 5 5600X, Radeon RX 6700 XT und 32 GB Arbeitsspeicher erreichte Prado bei 1080p durchschnittlich rund 144 Bilder pro Sekunde. In 4K und mit aktiviertem FSR 1 sollen im Durchschnitt etwa 108 Bilder pro Sekunde möglich sein. Die tatsächliche Leistung hängt natürlich stark von der verwendeten Hardware und der jeweiligen Spielsituation ab.

Zahlreiche zusätzliche PC-Funktionen

Welche Funktionen bietet der inoffizielle PC-Port? Neben Speicherständen, automatischen Speicherungen, Musik, Sprachausgabe und Videosequenzen unterstützt das Projekt unterschiedliche Controller sowie eine frei belegbare Tastatursteuerung. Ein integrierter 240-FPS-Patch hebt außerdem die ursprüngliche Begrenzung der Konsolenfassung deutlich an.

Weitere Optionen umfassen unterschiedliche Renderauflösungen von 480p bis 4K, FSR-1-Upscaling, VSync, Vollbild- und Fenstermodi sowie einen Leistungsmonitor für Bildrate, CPU, GPU, RAM und Videospeicher. Shader werden im Hintergrund vorbereitet, wodurch längere Unterbrechungen beim Spielen reduziert werden sollen. Hinzu kommen Mod-Unterstützung, automatische Sicherungen der Spielstände und verschiedene Cheats.

Ganz fehlerfrei ist die Umsetzung noch nicht. In einigen Bereichen können gelbe oder beschädigte Texturen auftreten, teilweise sogar in der nativen 1080p-Auflösung. Neue Gebiete und Effekte können zudem vorübergehende Ruckler verursachen. Die Entwicklung läuft weiter, weshalb mit zusätzlichen Fehlerbehebungen und Optimierungen zu rechnen ist.

Was wird für die Installation benötigt? Der Download enthält keine Dateien von God of War III Remastered. Nutzer benötigen eine eigene Kopie der PS4-Version mit der Kennung CUSA01623 und dem Update 1.02. Vorausgesetzt werden außerdem die 64-Bit-Version von Windows 10 ab Version 1903 oder Windows 11 sowie eine Grafikkarte mit Vulkan-1.3-Unterstützung und aktuellen Treibern.

God of War III erschien ursprünglich am 16. März 2010 für die PlayStation 3. Die überarbeitete PS4-Fassung folgte im Juli 2015 mit einer Darstellung in 1080p und einer Zielbildrate von 60 FPS. Eine offizielle PC-Version des griechischen Finales wurde bislang nicht veröffentlicht.

Damit schließt das Fanprojekt zumindest technisch eine auffällige Lücke. God of War von 2018 erschien am 14. Januar 2022 offiziell für den PC, während God of War Ragnarök am 19. September 2024 folgte. Die ursprüngliche Schlacht gegen die Götter des Olymp blieb dagegen bisher an ältere PlayStation-Versionen gebunden.

Würdet ihr God of War III Remastered gerne in einer offiziellen PC-Fassung erleben oder reicht euch die inoffizielle Umsetzung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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