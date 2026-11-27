Die großen Hauptgegner sind nur ein Teil der Kämpfe im Reich der Schatten. Auch in Katakomben, abgelegenen Ruinen und auf dem Klingengipfel warten optionale Bosse. Unsere interaktive Karte zeigt derzeit 42 eindeutig zugeordnete Boss-Begegnungen. Gleichnamige Gegner können an verschiedenen Orten erscheinen; deshalb führen die Links jeweils zum konkreten Marker.
Alle bislang kartierten Bosse und Fundorte
Öffnet einen Namen, um den jeweiligen Kampf auf der Karte zu sehen. Die Reihenfolge unten ist alphabetisch und keine empfohlene Spielroute.
|Boss oder Begegnung
|Fundort
|Avatar des Scadubaums
|Scadubaum-Fuß – Kartenmarker öffnen
|Baumwächter
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|Baumwächter
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|Bayle der Schreckliche
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|Blutunhold-Anführer
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|Böse Schlange Messmer
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|Fluchklingen Labirith
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|Fäulnisritter
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|Geisterflammendrache
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|Geisterflammendrache
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|Geisterflammendrache
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|Goldenes Nilpferd
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|Göttliche Bestie – Tanzender Löwe
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|Göttliche Bestie – Tanzender Löwe
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|Halbmenschen-Königin Marigga
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|Halbmenschen-Schwertmeister Onze
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|Jori, Ältester Inquisitor
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|Klingengipfel-Drachling
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|Klingengipfel-Drachling
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|Kläger
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|Kommandant Gaius
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|Midra, Herr der Rasenden Flamme
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|Metyr, Mutter der Finger
|Fingerruinen von Miyr – Kartenmarker öffnen
|Nadelritterin Leda
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|Radahn, Miquellas Gemahl
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|Rakshasa
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|Ralva, der große rote Bär
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|Rellana, Zwillings-Mondritterin
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|Ritter des Einsamen Kerker
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|Romina, Heilige der Knospe
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|Roter Bär
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|Rugalea, der große rote Bär
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|Schwarzer Ritter Edredd
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|Schwarzer Ritter Garrew
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|Sternenfallbestie
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|Todesritenvogel
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|Todesritter
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|Todesritter
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|Tänzerin von Ranah
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|Uralter Drache Senessax
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|Uralter Drachenmensch
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|Fürst Ymir, Mutter der Finger
|Kathedrale von Manus Metyr – Kartenmarker öffnen
Welche Kämpfe gehören zum Fortschritt?
Die Göttliche Bestie in Belurat und Rellana in Schloss Ensis sind frühe markante Begegnungen. Später führt die Hauptroute über Messmer, Romina und Enir-Ilim zum Endkampf gegen Radahn. Die Karte markiert zusätzlich optionale Gegner und Dungeon-Bosse. Wenn ihr in einem Gebiet feststeckt, prüft zuerst die verfügbaren Scadubaum-Fragmente; die Segnung ist für die Kämpfe im DLC besonders wichtig.
Wie findet ihr Metyr?
Metyr, Mutter der Finger, ist ein optionaler Boss am Ende von Ymirs Quest. Untersucht in der Kathedrale von Manus Metyr den verborgenen Abstieg unter seinem Thron und läutet die Glocke in den Fingerruinen von Miyr. Der Kartenmarker zeigt die separate Bossarena. Die 42 Links oben erfassen die bisher verorteten Begegnungen; weitere optionale Kämpfe sind noch nicht vollständig kartiert.Öffnet in einem neuen Tab
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