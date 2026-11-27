Die großen Hauptgegner sind nur ein Teil der Kämpfe im Reich der Schatten. Auch in Katakomben, abgelegenen Ruinen und auf dem Klingengipfel warten optionale Bosse. Unsere interaktive Karte zeigt derzeit 42 eindeutig zugeordnete Boss-Begegnungen. Gleichnamige Gegner können an verschiedenen Orten erscheinen; deshalb führen die Links jeweils zum konkreten Marker.

Interaktive Karte für Shadow of the Erdtree Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Alle bislang kartierten Bosse und Fundorte

Öffnet einen Namen, um den jeweiligen Kampf auf der Karte zu sehen. Die Reihenfolge unten ist alphabetisch und keine empfohlene Spielroute.

Welche Kämpfe gehören zum Fortschritt?

Die Göttliche Bestie in Belurat und Rellana in Schloss Ensis sind frühe markante Begegnungen. Später führt die Hauptroute über Messmer, Romina und Enir-Ilim zum Endkampf gegen Radahn. Die Karte markiert zusätzlich optionale Gegner und Dungeon-Bosse. Wenn ihr in einem Gebiet feststeckt, prüft zuerst die verfügbaren Scadubaum-Fragmente; die Segnung ist für die Kämpfe im DLC besonders wichtig.

Wie findet ihr Metyr?

Metyr, Mutter der Finger, ist ein optionaler Boss am Ende von Ymirs Quest. Untersucht in der Kathedrale von Manus Metyr den verborgenen Abstieg unter seinem Thron und läutet die Glocke in den Fingerruinen von Miyr. Der Kartenmarker zeigt die separate Bossarena. Die 42 Links oben erfassen die bisher verorteten Begegnungen; weitere optionale Kämpfe sind noch nicht vollständig kartiert.

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