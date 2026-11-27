Fünf Kartenfragmente decken das Reich der Schatten in Shadow of the Erdtree auf. Zwei davon wirken auf der noch grauen Karte näher beieinander, als ihre Wege tatsächlich sind: Bei den Ruinen von Rauh und dem Abgrund entscheidet die Höhenebene über den Zugang. Hier findet ihr zu jedem Fragment einen direkten Kartenmarker und den passenden Anmarsch.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Alle fünf Kartenfragmente auf einen Blick

Karte: Grabfeld-Ebene

Vom ersten Gnadenort Grabfeld-Ebene führt euch die Hauptstraße nordöstlich an den Versengten Ruinen vorbei. Haltet nach der steinernen Kartenstele am Weg Ausschau; das Fragment liegt noch im Startgebiet.

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Karte: Scadu Altus

Erreicht zunächst Scadu Altus über Schloss Ensis. Vom Kreuz an der Hochstraße folgt ihr dem Hauptweg nach Norden Richtung Schattenbergfried. Die Stele steht am Straßenrand; ihr müsst nicht in den Bergfried hinein.

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Karte: Südufer

Der Marker liegt auf dem Himmelblauen Ufer. Der Zugang führt in den Süden des Schattenreichs; folgt dem tiefer gelegenen Flusslauf und dem Weg zum Himmelblauen Ufer, statt vom hohen Scadu Altus direkt zum Symbol hinabzuspringen. Vom Gnadenort Himmelblaues Ufer orientiert ihr euch an der Kartenstele im offenen Gelände.

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Karte: Ruinen von Rauh

Dieses Fragment liegt am Fuß der Ruinen nahe der Tempelstadt. Wer sich bereits auf den hoch gelegenen Uralten Ruinen von Rauh befindet, steht auf der falschen Ebene. Sucht den unteren Zugang über die Schlucht bei den Ruinen von Moorth und folgt dem Weg Richtung Ruinen der Tempelstadt.

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Karte: Abgrund

Die Karte des Abgrunds liegt bei den Kirchenruinen. Der Zugang zum Waldabgrund führt über einen verborgenen Weg aus dem Schattenbergfried und die Dunkellicht-Katakomben. Im Abgrundwald müsst ihr den Weg zu den Kirchenruinen auf der unteren Ebene nehmen; der Kartenmarker ist kein direkter Abstieg vom Klingengipfel.

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Was tun, wenn der Marker unerreichbar scheint?

Prüft zuerst, ob ihr auf derselben Ebene wie der Fundort seid. Die Karte zeigt die Position von oben; sie ersetzt keinen Weg durch eine Schlucht, Katakombe oder Burg. Gerade Rauh und der Abgrund haben getrennte Zugänge. Für die Erkundung helfen außerdem unsere Guides zu den Scadubaum-Fragmenten und Verehrten Geisteraschen.

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