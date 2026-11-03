Dave Bautista zeigt seinen aktuellen Trainingsstand. Daneben ist Kratos in God of War (2018) zu sehen.

Dave Bautista legt für seine Rolle als Kratos wieder deutlich an Masse zu. In einer am 1. November 2026 veröffentlichten Instagram-Story präsentierte der Schauspieler seinen aktuellen Trainingsstand und erklärte, für God of War bereits 20 Pfund, also rund neun Kilogramm, zugenommen zu haben.

Damit bringt Bautista inzwischen 250 Pfund beziehungsweise etwa 113 Kilogramm auf die Waage. Der ehemalige WWE-Star zeigte seine kräftigeren Arme und Schultern in einem God of War-T-Shirt. Ein offizielles Charakterbild mit Kostüm, Kratos-Make-up und der markanten roten Tätowierung ist die Aufnahme allerdings noch nicht.

Bautistas Weg zur Statur von Kratos

Die körperliche Veränderung kommt nicht überraschend. Bereits Anfang September 2026 dokumentierte Bautista seine Rückkehr zum Krafttraining auf Instagram. Damals befand er sich nach eigenen Angaben in der dritten Trainingswoche und rechnete mit weiteren zwei Monaten, um seine angestrebte Form zu erreichen.

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Dieses Zwischenziel scheint der 57-Jährige nun erreicht zu haben. Bautista war während seiner Wrestling-Karriere und als Drax in Guardians of the Galaxy für seine gewaltige Statur bekannt, hatte für spätere Filmrollen jedoch erheblich an Gewicht verloren. Für Kratos baut er seinen Körper nun erneut um, ohne dabei einfach zu seiner früheren Masse zurückzukehren.

Bautista übernahm die Hauptrolle im August 2026 von Ryan Hurst. Der ursprünglich als Kratos besetzte Schauspieler hatte sich bei einem Stunt einen schweren Bizepsriss zugezogen, der eine längere Genesung erforderlich machte. Für die Produktion bedeutete der Wechsel, dass Bautista vergleichsweise kurzfristig mit der Vorbereitung auf eine der körperlich anspruchsvollsten Videospielfiguren beginnen musste.

God of War konzentriert sich auf die nordische Saga

Prime Video hat Bautista offiziell als Kratos bestätigt und bereits zwei Staffeln der Realserie bestellt. Ronald D. Moore ist als Showrunner, Autor und Executive Producer verantwortlich. Zu den weiteren bekannten Darstellern gehören Callum Vinson als Atreus, Mandy Patinkin als Odin, Ólafur Darri Ólafsson als Thor, Max Parker als Heimdall und Teresa Palmer als Sif.

Inhaltlich orientiert sich die Adaption eng an God of War aus dem Jahr 2018 und God of War Ragnarök aus dem Jahr 2022. Im Mittelpunkt stehen Kratos und sein zehnjähriger Sohn Atreus, die nach dem Tod von Faye aufbrechen, um ihre Asche zu verstreuen. Ihre Reise führt sie durch die gefährliche Welt der nordischen Götter und stellt vor allem die angespannte Beziehung zwischen Vater und Sohn auf die Probe.

Die Produktion ist laut Amazon MGM Studios angelaufen. Einen offiziellen Starttermin für God of War gibt es bislang nicht. Bautistas jüngstes Trainingsupdate zeigt jedoch, dass die Vorbereitungen auf seine ersten Szenen als Geist von Sparta weit fortgeschritten sind.

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