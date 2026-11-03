GTA 6: Zocken als Bildungsurlaub, dank Online-Kurs

Ein Videospiel spielen und dafür bezahlten Bildungsurlaub bekommen? Was zunächst wie ein Scherz klingt, wird rund um den Release von GTA 6 tatsächlich möglich. Ein Online-Seminar macht die virtuelle Verbrecherwelt zum Lernort. Der Andrang ist groß – und manche Fans gehen für das Spiel sogar noch deutlich weiter.

Weiterbildung in digitalen Spielwelten

Am 19. November 2026 erscheint mit Grand Theft Auto VI eines der meisterwarteten Videospiele der vergangenen Jahre. Während Millionen Fans dem Start entgegenfiebern, können einige von ihnen das Ereignis sogar mit ihrer beruflichen Weiterbildung verbinden. Möglich macht das ein ungewöhnlicher Online-Kurs mit dem Titel „Open World Games – Lektionen aus einer digitalen Welt“. Dahinter steckt die Plattform Dein Bildungsurlaub.

Das dreitägige Seminar findet vom 18. bis 20. November statt und umfasst 18 Unterrichtsstunden für insgesamt 119 Euro. Zwar ist der Kurs bereits ausgebucht; bei entsprechendem Erfolg ist eine Wiederholung jedoch nicht ausgeschlossen. Aktuell können sich Interessierte auf die Warteliste setzen lassen.

Darum geht es im Gaming-Bildungsurlaub

Inhaltlich geht es allerdings um mehr als das bloße Durchspielen von GTA 6. Die Teilnehmer sollen digitale Spielwelten erkunden, gesellschaftliche Entwicklungen analysieren und untersuchen, wie Games Menschen motivieren, Communities bilden und Marken prägen. Auch Storytelling, Social Media und der Einsatz künstlicher Intelligenz stehen auf dem Programm.

Die Idee: Was in virtuellen Welten funktioniert, könnte auch für die Arbeitswelt interessant sein. Kreative Problemlösung, Kommunikation und Gamification sollen anhand konkreter Beispiele vermittelt werden.

Zu den einzelnen Phasen gehören Forschungsaufträge, deren Ergebnisse dokumentiert und gemeinsam ausgewertet werden. Wer lediglich den Controller in die Hand nimmt und stundenlang durch die Spielwelt fährt, hat das Lernziel also verfehlt.

Das Timing: Der Kurs beginnt einen Tag vor dem offiziellen Launch von GTA 6. Da das neue Spiel von Rockstar Games während des ersten Seminartages noch nicht verfügbar ist, kann alternativ auch GTA 5 zum Einsatz kommen. Die Kosten für das eigentliche Spiel und eine passende Konsole sind nicht in der Kursgebühr enthalten.

Für GTA 6 Urlaub nehmen oder gleich kündigen?

Wie groß die Begeisterung für GTA 6 ist, zeigt auch eine Umfrage von GamePro. Von 3314 Teilnehmern gaben 61 Prozent an, für das Spiel keinen Urlaub nehmen zu wollen. Der Rest sieht das offenbar anders: 12 Prozent planen eine komplette Woche Auszeit, 10 Prozent möchten zumindest einen Tag freinehmen.

Besonders kurios ist eine weitere Antwortmöglichkeit: 9 Prozent stimmten für „Ja, ich habe gekündigt“. Diese Angabe war nicht ernst gemeint, zeigt jedoch, wie weit der Hype in der Community reicht. 7 Prozent gaben außerdem an, zum Release „leider krank“ zu sein. 60 Teilnehmer wollen sich sogar den gesamten November freihalten.

PlayCentral Community Nehmt ihr euch für GTA 6 frei? Umfrage wird geladen … Auf jeden Fall ein bis zwei Tage.

Ja, sogar mehrere Tage.

Ich habe meinen kompletten Jahresurlaub dafür eingeplant.

Nein, dafür ist mir mein Urlaub zu schade. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Auch international wird der Launch zum Thema für die Personalplanung. Das US-Magazin Fast Company berichtete über eine Befragung von 1000 berufstätigen Videospielern. Demnach planen 39 Prozent, für GTA 6 Urlaub zu beantragen. 36 Prozent erwägen, sich krankzumelden, weitere 32 Prozent wollen am Erscheinungstag angeblich im Homeoffice arbeiten – und möglicherweise nebenbei spielen. Im Durchschnitt rechnen die Befragten mit 3,9 freien Tagen.

Wenn Gaming nicht mehr nur ein Zeitvertreib ist

Der ungewöhnliche Bildungsurlaub zeigt, dass Videospiele längst mehr sind als ein Zeitvertreib. Sie sind kulturelle Phänomene, Wirtschaftsfaktoren und komplexe digitale Erlebniswelten. Dass sich daraus Lerninhalte entwickeln lassen, ist durchaus nachvollziehbar. Ob dafür allerdings ein GTA-Seminar nötig ist, darf jeder selbst entscheiden.

Der Haken: Bildungsurlaub ist nicht überall gleichermaßen möglich. Die gesetzlichen Regelungen unterscheiden sich je nach Bundesland. Auch eine Kursanerkennung bedeutet nicht automatisch, dass jeder Arbeitgeber die Freistellung bewilligen muss.

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Fest steht: Für manche Fans wird GTA 6 nicht nur ein Spiele-Highlight, sondern auch eine ungewöhnliche Gelegenheit zur Weiterbildung. Und wer dafür keinen Bildungsurlaub bekommt, muss wohl doch auf reguläre Urlaubstage zurückgreifen.

Wie haltet ihr es? Habt ihr euch auch für GTA 6 Urlaub genommen – oder sogar einen Platz im Online-Kurs ergattert? Oder nehmt ihr generell nicht extra für ein neues Spiel frei? Schreibt es gerne in die Kommentare oder nutzt die Umfrage oben.

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