GTA 6: Rockstar will offenbar mit einer ungewöhnlichen Maßnahme weitere Leaks verhindern

Wer GTA 6 bereits vor dem offiziellen Release am 19. November 2026 spielen darf, muss offenbar besonders vorsichtig sein. Rockstar Games soll die Testversionen seines kommenden Open-World-Blockbusters mit individuellen Wasserzeichen versehen, um unerlaubte Aufnahmen und mögliche Leaks direkt zu ihren Urhebern zurückverfolgen zu können.

Die Maßnahme könnte vor allem Journalisten und Content Creator betreffen, die bereits vor der Veröffentlichung Zugang zu GTA 6 erhalten. Wer gegen die vereinbarten Sperrfristen verstößt und beispielsweise Gameplay-Aufnahmen oder Story-Details veröffentlicht, riskiert demnach erhebliche Konsequenzen.

GTA 6: Wasserzeichen sollen verraten, wer Gameplay-Material weitergibt

Die Informationen stammen vom Content Creator ManaByte, der auf X über die angeblichen Sicherheitsmaßnahmen berichtet. Demnach wird in den bereitgestellten Testversionen regelmäßig der Name des jeweiligen Testers eingeblendet.

Das Wasserzeichen soll nicht dauerhaft an derselben Position erscheinen, sondern über den Bildschirm wandern beziehungsweise wiederholt aufblitzen. Dadurch wäre es deutlich schwieriger, die Kennzeichnung aus einem Screenshot oder einer Videoaufnahme zu entfernen.

Sollte dennoch Material vor Ablauf des Embargos im Internet auftauchen, könnte Rockstar anhand des eingeblendeten Namens feststellen, von welchem Testzugang die Aufnahmen stammen.

Brancheninsider Tom Henderson bestätigte zumindest, dass solche Maßnahmen bei Rockstar keineswegs ungewöhnlich seien. Individuell gekennzeichnete Testversionen gehören zu den Methoden, mit denen Publisher die unkontrollierte Verbreitung unveröffentlichter Spielinhalte erschweren.

Wer GTA 6 vorzeitig leakt, könnte künftig leer ausgehen

Besonders drastisch fällt die angebliche Konsequenz für Verstöße aus. Laut ManaByte sollen Journalisten oder Medien, die unerlaubt Material veröffentlichen, dauerhaft von zukünftigen Rockstar-Testversionen ausgeschlossen werden.

Für Gaming-Redaktionen wäre das eine empfindliche Strafe. Schließlich könnte es Jahre dauern, bis Rockstar seinen nächsten großen Titel veröffentlicht. Wer dann keinen Vorabzugang erhält, müsste seinen Test möglicherweise erst zum regulären Verkaufsstart beginnen.

Die Sorge vor weiteren Leaks ist nachvollziehbar. Bereits im September 2022 gelangten zahlreiche Videos aus einer frühen Entwicklungsfassung von GTA 6 ins Internet. Auch danach hatte Rockstar wiederholt mit vorzeitig veröffentlichten Informationen und Bildmaterial zu kämpfen.

GTA 6: Erste Tests sollen am 18. November erscheinen

Die Sicherheitsmaßnahmen passen zu den jüngsten Informationen über den bevorstehenden Review-Zeitraum. Brancheninsider NateTheHate berichtete am 26. Oktober, dass Rockstar bereits damit begonnen habe, Testcodes an ausgewählte Medien zu verschicken.

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Nach Informationen von Insider Gaming sollen die ersten internationalen Tests am 18. November 2026 erscheinen, also nur einen Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart. Die Redaktion gibt an, diesen Termin unabhängig überprüft zu haben.

Damit hätten ausgewählte Tester rund drei Wochen Zeit, die riesige Spielwelt von Leonida zu erkunden, die Geschichte von Jason und Lucia zu erleben und sich mit den technischen Eigenschaften der Konsolenversionen auseinanderzusetzen.

Ob Rockstar tatsächlich alle beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen einsetzt, hat das Unternehmen bislang nicht öffentlich bestätigt. Die Informationen zu den Wasserzeichen gehen auf den ursprünglichen Beitrag von ManaByte auf X zurück.

Fest steht: Am 19. November erscheint GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Bis dahin dürfte Rockstar besonders darauf achten, dass die größten Überraschungen seines kommenden Blockbusters nicht schon vorzeitig im Internet landen.

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