Prime Video bringt mit God of War eine seiner bislang ambitioniertesten Spieleverfilmungen auf Kurs. Dave Bautista übernimmt die Rolle von Kratos und führt damit eine Fantasy-Serie an, die als Amazons große Antwort auf Netflix und One Piece gehandelt werden kann.

Die zeitliche Rivalität ist allerdings noch nicht vollständig besiegelt. Netflix hat die dritte Staffel seiner One Piece-Realverfilmung für 2027 angekündigt und die Dreharbeiten bereits abgeschlossen. Für God of War nennt Amazon dagegen noch keinen Starttermin, bestätigt auf der offiziellen Serienseite aber eine Bestellung über zwei Staffeln und die laufende Produktion.

Dave Bautista führt den hochkarätigen God of War Cast an

Inhaltlich orientiert sich die Serie eng an den beiden jüngsten Spielen der Reihe. Damit überspringt die Adaption die ursprüngliche griechische Ära und beginnt bei Kratos Leben in der nordischen Mythologie. Gemeinsam mit seinem Sohn Atreus macht sich der ehemalige spartanische Krieger auf den Weg, um die Asche seiner verstorbenen Frau Faye zu verstreuen.

Im Mittelpunkt steht nicht nur der Kampf gegen Götter und Monster, sondern vor allem die schwierige Beziehung zwischen Vater und Sohn. Kratos versucht, Atreus auf die Gefahren dieser Welt vorzubereiten, während der Junge hinter der abweisenden Fassade seines Vaters noch einen menschlichen Kern sucht.

Zu den wichtigsten bestätigten Rollen gehören:

Dave Bautista als Kratos

Callum Vinson als Atreus

Mandy Patinkin als Odin

Ólafur Darri Ólafsson als Thor

Max Parker als Heimdall

Teresa Palmer als Sif

Ed Skrein als Baldur

Alastair Duncan als Mimir

Alastair Duncan ist mit dem Stoff bereits bestens vertraut, denn er verkörperte Mimir auch in den Spielen. Hinter der Kamera übernimmt Ronald D. Moore die Verantwortung als Showrunner, Autor und Executive Producer. Moore ist insbesondere durch Battlestar Galactica und Outlander bekannt. Die ersten beiden Episoden inszeniert Frederick E. O. Toye, der bereits an Shōgun, The Boys und Fallout beteiligt war.

God of War trifft 2027 möglicherweise auf One Piece

Die Ausgangslage erinnert an Netflix erfolgreichen Umgang mit One Piece. Beide Marken bringen eine riesige bestehende Fangemeinde mit und müssen Welten glaubwürdig umsetzen, deren Figuren, Schauplätze und Regeln seit Jahren fest im jeweiligen Originalmedium verankert sind.

Ton und Zielrichtung unterscheiden sich dennoch deutlich. One Piece setzt auf farbenfrohe Piratenabenteuer, Humor und eine stetig wachsende Crew. God of War erzählt dagegen eine düstere Vater-Sohn-Geschichte voller Gewalt, Verlust und nordischer Götter. Gerade dieser Kontrast könnte beide Produktionen 2027 zu den wichtigsten Fantasy-Serien ihrer Plattformen machen, sofern Prime Video God of War tatsächlich in diesem Zeitraum veröffentlicht.

Netflix hat für One Piece Staffel 3 bereits die Schlacht um Alabasta bestätigt. Luffy und die Strohhutbande unterstützen darin Vivi im Kampf um ihre Heimat, die vor einem Bürgerkrieg steht. Die neuen Episoden sollen im Jahr 2027 erscheinen.

Prime Video baut seine Spieleverfilmungen systematisch aus

God of War ist kein isoliertes Prestigeprojekt. Amazon MGM Studios hat sich in den vergangenen Jahren ein wachsendes Portfolio an Videospieladaptionen aufgebaut. Fallout entwickelte sich zu einem der größten Prime Video Erfolge, die ersten beiden Staffeln erreichten laut Amazon zusammen mehr als 100 Millionen Zuschauer. Eine dritte Staffel befindet sich bereits in Produktion.

Mit Secret Level folgte 2024 eine animierte Anthologie mit 15 Geschichten aus bekannten Spielewelten. Hinzu kamen die Realverfilmung Like a Dragon: Yakuza und die kommende Life is Strange-Serie, welche die Geschichte von Max Caulfield und Chloe Price adaptiert.

God of War soll diese Strategie nun auf Blockbuster-Niveau fortführen. Die frühe Bestellung von zwei Staffeln, das umfangreiche Ensemble und die Beteiligung erfahrener Serienmacher zeigen, dass Prime Video langfristig mit Kratos plant. Damit beginnt für den Streamingdienst eine neue Phase, in der große Gaming-Marken nicht mehr als Einzelversuche, sondern als tragende Säule des Serienprogramms behandelt werden.

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