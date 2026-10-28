Wenige Wochen vor dem Release von GTA 6 hat sich Manni L. Perez mit einem seltenen Instagram-Livestream zurückgemeldet. Viele Fans vermuten seit Jahren, dass die Schauspielerin Lucia Caminos verkörpert. Bestätigt ist diese Besetzung allerdings nicht, denn Rockstar Games nennt auf der offiziellen Charakterseite keine Darsteller.

Der rund elfminütige Auftritt lieferte ebenfalls keine Auflösung. Obwohl der Kommentarbereich von Nachrichten zu Lucia und GTA 6 dominiert wurde, erwähnte Perez weder das Spiel noch die Protagonistin. Stattdessen wollte sie den Zuschauern einen persönlicheren Einblick in ihr Leben geben.

Manni Perez erklärt ihre Abwesenheit

Perez bezeichnete sich während des Livestreams als ausgesprochen introvertiert. Schon eine längere soziale Begegnung könne dazu führen, dass sie sich anschließend eine Woche lang zurückziehe. Ihre seltenen Beiträge seien daher keine geplante Inszenierung, sondern Teil ihres privaten Umgangs mit Öffentlichkeit.

Ich bin kein Fan von sozialen Medien, aber für meine Arbeit brauchen wir sie leider.

Außerdem fühle sie sich vor der Kamera nicht besonders fotogen und zeige ihr Gesicht nur ungern. Das erkläre, weshalb selbst Bilder und Videos zu ihrer Arbeit auf ihren Profilen kaum auftauchen. Nachdem sie sich zeitweise vollständig aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen hatte, ist der freiwillige Livestream eine bemerkenswerte Veränderung.

Das konsequente Ignorieren sämtlicher GTA-6-Kommentare dürfte die Gerüchte innerhalb der Community weiter anheizen. Ein mögliches Vertraulichkeitsabkommen wird unter Fans bereits seit Längerem diskutiert, Belege dafür gibt es jedoch nicht. Ebenso könnte Perez schlicht vermeiden wollen, erneut zum Ziel aufdringlicher Nachrichten zu werden.

Einblicke in ein bodenständiges Leben

Zu Beginn des Livestreams widersprach Perez vor allem der Vorstellung, sie führe inzwischen ein luxuriöses Leben. Sie erledige ihre Einkäufe, koche selbst, reinige ihre Wohnung und fahre einen kleinen gebrauchten Wagen.

Ich bin nicht reich, Leute. Ich bin keine Millionärin. Ich bin ein ganz normaler Mensch.

Auch über ihre Kindheit sprach die Schauspielerin offen. Sie sei in einer ländlichen Kleinstadt und in einer Familie aus der unteren Mittelschicht aufgewachsen. Klimaanlage und Heizung seien möglichst nicht benutzt worden, zeitweise habe das Geld nicht einmal für Fleisch gereicht.

Als typische Mahlzeiten aus dieser Zeit nannte Perez Rührei mit weißem Reis und Ketchup sowie schwarze Bohnen mit Tomatenscheiben und Ketchup. Inzwischen gehe es ihrer Familie finanziell besser. Weitere persönliche Details fielen deutlich leichter aus: Ihre Lieblingsfarbe ist Grün, und als nächstes Auto wünscht sie sich einen Truck.

GTA 6 startet im November 2026

Auf die Frage nach aktuellen Projekten antwortete Perez lediglich, dass sie regelmäßig unterwegs sei und verschiedene Dinge mache. Welche Arbeiten damit gemeint sind, ließ sie offen. Gerade diese vage Formulierung und ihre vollständige Zurückhaltung bei GTA 6 dürften die Spekulationen über ihre Verbindung zu Lucia Caminos nicht verstummen lassen.

Rockstar Games veröffentlicht GTA 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Lucia Caminos und Jason Duval stehen als spielbare Hauptfiguren im Mittelpunkt der Geschichte, die das Duo durch Vice City und den Bundesstaat Leonida führt.

Öffnet in einem neuen Tab