In Call of Duty: Modern Warfare 4 kann eine unscheinbare Controller-Einstellung darüber entscheiden, wie schnell ihr nach dem Zielen wieder auf Gegner reagieren könnt. Berichte aus der Community deuten darauf hin, dass die Option Instant beim Wechsel aus dem Visier derzeit nicht so unmittelbar arbeitet, wie ihr Name vermuten lässt.

Betroffene beschreiben eine kurze Verzögerung, während der sich die Kamera noch mit der niedrigeren ADS-Empfindlichkeit bewegt. Gerade im Multiplayer oder im DMZ-Modus kann sich das wie ein klebriges Fadenkreuz anfühlen und schnelle Zielwechsel zwischen mehreren Gegnern erschweren.

Gradual kann die ADS-Verzögerung umgehen

Als vorläufiger Workaround wird empfohlen, das ADS-Übergangsverhalten von Instant auf Gradual oder alternativ After Zoom umzustellen. Die entsprechende Option findet ihr über folgenden Menüpfad:

Quick Settings öffnen

ADS Sensitivity Transition Timing auswählen

Instant durch Gradual ersetzen

Alternativ After Zoom ausprobieren

Instant sollte den eingestellten ADS-Multiplikator normalerweise sofort beim Anvisieren anwenden. Gradual verändert die Empfindlichkeit hingegen schrittweise während der Zielanimation, während After Zoom den Multiplikator erst nach dem vollständigen Anlegen der Waffe aktiviert.

Der überraschende Vorteil von Gradual betrifft offenbar vor allem den umgekehrten Übergang. Beim Verlassen des Visiers soll die Kamera schneller zur normalen Blickempfindlichkeit zurückkehren, wodurch abrupte Richtungswechsel und das Erfassen eines zweiten Ziels direkter wirken können.

Die Veränderung ist besonders für Controller-Nutzer interessant, die zwar eine hohe allgemeine Stick-Empfindlichkeit verwenden, beim Zielen aber mit einem niedrigeren Multiplikator spielen. Bleibt die reduzierte ADS-Geschwindigkeit nach dem Loslassen der Zieltaste zu lange aktiv, fällt der Unterschied zwischen beiden Werten entsprechend deutlich aus.

Die optimale Einstellung bleibt vom Spielstil abhängig

Die Umstellung ist keine pauschale Verbesserung für jedes Setup. Wer mit Instant keine Verzögerung bemerkt oder bewusst einen sofortigen Wechsel auf die ADS-Empfindlichkeit bevorzugt, muss seine Konfiguration nicht zwangsläufig ändern. Gradual bietet sich vor allem dann an, wenn sich schnelle Bewegungen direkt nach dem Zielen ungewöhnlich langsam anfühlen.

Am besten lässt sich der Unterschied im Schießstand oder in einem privaten Match testen. Bewegt dafür den rechten Stick konstant, wechselt mehrfach zwischen Hüftfeuer und Visier und vergleicht Instant direkt mit Gradual. Ein niedriger ADS-Multiplikator macht mögliche Unterschiede leichter erkennbar.

Modern Warfare 4 ist seit dem 23. Oktober 2026 erhältlich und bietet laut der offiziellen Veröffentlichung neben der Kampagne insgesamt 20 Multiplayer-Karten zum Start sowie den zurückkehrenden DMZ-Modus. Gerade angesichts der vielen kompetitiven Gefechte lohnt es sich deshalb, die Controller-Optionen nicht unverändert zu übernehmen.

In den offiziellen Patchnotes vom 25. Oktober 2026 wird keine Korrektur für das ADS-Übergangsverhalten aufgeführt. Bis zu einer möglichen Anpassung kann Gradual daher ein sinnvoller Versuch sein, wenn sich das Zielen mit Instant verzögert oder unpräzise anfühlt.

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