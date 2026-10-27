GTA 6: Selbst Rockstars Mega-Release kann die Xbox-Verkäufe bislang nicht ankurbeln

Die Erwartungen an GTA 6 sind gewaltig. Schließlich könnte Rockstars Open-World-Spiel nicht nur Millionen Exemplare verkaufen, sondern auch Menschen zum Kauf einer neuen Konsole bewegen. Ausgerechnet bei Microsoft ist von diesem erhofften Effekt bislang allerdings wenig zu erkennen.

Wie der Marktforscher Mat Piscatella von Circana in einem Interview mit GamesBeat erklärt, verzeichneten die Xbox Series X und Xbox Series S in den USA einen besonders schwachen September. Dabei steht der Release von GTA 6 unmittelbar bevor.

Xbox Series X/S: Verkäufe brechen im September um 27 Prozent ein

Die Zahlen fallen für Microsoft ernüchternd aus. Im September 2026 wurden in den USA 27 Prozent weniger Xbox-Series-Konsolen verkauft als im September 2025. Laut Piscatella war es für die Xbox der schwächste September seit dem Start der aktuellen Konsolengeneration.

Auch die große GTA-6-Präsentation im August konnte daran offenbar nichts ändern. Piscatella sieht zumindest keinen messbaren positiven Effekt auf die Xbox-Verkäufe.

Das ist bemerkenswert, schließlich erscheint GTA 6 zunächst ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wer bislang keine passende Konsole besitzt und das Spiel zum Release erleben möchte, muss sich für eine der beiden Plattformen entscheiden.

PS5 profitiert von GTA 6 – aber noch stärker von Wolverine

Bei Sony sieht die Situation anders aus. Nach Einschätzung des Analysten stiegen die PS5-Verkäufe im Umfeld der GTA-6-Präsentation durchaus an.

Allerdings spielte noch ein anderer Titel eine entscheidende Rolle: Marvel’s Wolverine.

Piscatella schätzt, dass der zusätzliche Verkaufsimpuls ungefähr zu 70 Prozent auf Wolverine und zu 30 Prozent auf GTA 6 zurückging. Er betont allerdings, dass sich die einzelnen Ursachen anhand der verfügbaren Daten nicht exakt voneinander trennen lassen.

Die Zahlen zeigen damit vor allem eines: Die Aufmerksamkeit rund um GTA 6 verteilt sich bislang nicht gleichmäßig auf beide Konsolenplattformen.

GTA 6 könnte den Konsolenmarkt noch verändern

Das bedeutet allerdings nicht, dass der erhoffte Hardware-Effekt ausbleiben muss. Der eigentliche Verkaufsstart von GTA 6 steht schließlich noch bevor.

Piscatella sieht gerade bei potenziellen Käufern, die bislang auf eine neue Konsole verzichtet haben, eine entscheidende offene Frage: Werden sie angesichts der inzwischen hohen Hardwarepreise tatsächlich noch zur PS5 oder Xbox Series greifen?

Fest steht bislang lediglich, dass die Xbox Series X/S im September keinen erkennbaren Verkaufsaufschwung durch GTA 6 verzeichnete. Ob sich das mit dem eigentlichen Release ändert, werden erst die kommenden Verkaufszahlen zeigen.

Öffnet in einem neuen Tab