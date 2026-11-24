Die Sammelkarten von Vice City Club De Fútbol verstecken sich unter anderem an Rettungsschwimmerständen, auf einem Dach-Fußballplatz und in Wohnungen. Für Lupin Juarez haben wir den Fund im Wohnzimmer selbst auf der PS5 festgehalten.
29 der 30 bekannten Karten besitzen derzeit einen öffentlichen Fundortmarker. Für Badge (Teal) ist das betreffende Haus noch nicht sicher genug identifiziert, um einen verlässlichen Marker zu zeigen.
Alle 18 Sammlungen und die Regeln zu Verkauf, Trophäen und 100 Prozent findet ihr in unserem GTA-6-Sammelkarten-Guide.
Vice City Club De Fútbol auf der interaktiven Karte
Öffnet die Marker für weitere Hinweise und markiert gefundene Karten als erledigt. Einige Markierungen zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Tabelle nennt das Gebäude und die Ablagefläche.
29 Fundorte im Überblick
Die Karten sind alphabetisch sortiert; Varianten stehen direkt beieinander. Ein Klick auf den Kartennamen öffnet den passenden Fundort auf der Karte.
|Sammelkarte
|Fundort
|Anne Florence (Dusty Pink)
|Am Wasser beim Shoreline Market auf dem Dach des Wassertaxi-Kiosks suchen.
|Anne Florence (Silver)
|In der Rettungsschwimmerstation am Oststrand der Insel die oberen Regale prüfen.
|Anne Florence (Teal)
|Im Zenith-Fitnessstudio im Süden von Downtown die Bank in der Damenumkleide absuchen.
|Ayokunumi Kasimu
|Nördlich des Gebäudes westlich von Roval Jewelry am gelben SCOOP-Container suchen.
|Badge (Bronze)
|Auf dem Fußballplatz auf dem Dach von The Place neben Rucksack und Bank nachsehen.
|Badge (Dusty Pink)
|Im blauen Haus an der Ecke NW 25th Place und NW 26th Street den Nachttisch im Schlafzimmer prüfen.
|Badge (Gold)
|In der Campinghütte westlich des Lake Tallaloko das unterste Regal im Wohnzimmer absuchen.
|Badge (Silver)
|In der Hütte nahe dem Gipfel des Mount Kalaga ins Obergeschoss gehen.
|Ellie Burke (Dusty Pink)
|Am gelben Haus am Caledonia Boulevard die Stufen unter der hinteren Terrasse prüfen.
|Ellie Burke (Silver)
|Im roten Haus an der Maple Lane im Schlafzimmer das zweitunterste Regal des Bücherregals absuchen.
|Ellie Burke (Teal)
|Im roten Apartmentblock an der NW 4th Avenue den Kühlschrank in einer Küche im Obergeschoss prüfen.
|Emma Croydon (Dusty Pink)
|Im Venus Fitness an der Indigo Street die Bank im hinteren Bereich absuchen.
|Emma Croydon (Gold)
|Auf das Badger-Gebäude an der NW 6th Street klettern und unter der großen Dachkuppel neben dem Dachzugang suchen.
|Emma Croydon (Silver)
|In der Garage des Hauses am Mamey Circle den Werkzeugkasten prüfen.
|Gerry Northgate (Standard)
|Am grünen Rettungsschwimmerstand am Südstrand die Zeitschrift auf dem äußeren Sims prüfen.
|Ian Harris (Gold)
|In der Villa westlich des Delamore Drive die zweite Ebene des Garagenregals absuchen.
|Ian Harris (Pink)
|Im Apartmentblock südwestlich von WHS das südöstliche Apartment im obersten Stock aufsuchen.
|Ian Harris (Silver)
|Den orangefarbenen Rettungsschwimmerstand östlich der Ocean View Rooftop Bar durchsuchen.
|Leon Correo (Dusty Pink)
|In den Waterfront Suites im Eckzimmer im Erdgeschoss die Regale neben dem Fernseher prüfen.
|Leon Correo (Gold)
|In der Villa am Ravella Drive im Obergeschoss den marmornen Fernsehschrank absuchen.
|Leon Correo (Silver)
|Im Motel an der Emory Avenue das Zimmer 017 im hinteren Bereich aufsuchen und das Schwarze Brett in der Ecke prüfen.
|Lupin Juarez
|Im Wohnzimmer auf der hölzernen Anrichte unter dem an der Wand montierten Fernseher suchen.
|Oskar Wolff (Dusty Pink)
|Im Lagerhaus am Wasser im Büro im Obergeschoss das Schwarze Brett prüfen.
|Oskar Wolff (Silver)
|Bei Hadley am Oleander Boulevard die zweite Stufe zur Terrasse des Apartments im Erdgeschoss prüfen.
|Oskar Wolff (Teal)
|In der Villa am Caravel Court das Gitter im Hof nahe dem Fußballtor absuchen.
|Renata Vasquez (Dusty Pink)
|Auf dem begrünten Dach über Vangelico an der NE 19th Street die erhöhte Dachkante prüfen.
|Renata Vasquez (Silver)
|Auf dem Friedhof an der Cicada Avenue bei Strall Randys Grab neben Pflanze und Fußball suchen.
|Renata Vasquez (Teal)
|Im beschädigten Schuppen an der Pigeon Plum Road beim Klappstuhl in der Ecke suchen.
|Sue Prettyman (Standard)
|Am blauen Haus an der SW 13th Street die niedrige Mauer neben dem Eingang absuchen.
Hier findet ihr Lupin Juarez
Im Wohnzimmer auf der hölzernen Anrichte unter dem an der Wand montierten Fernseher suchen. Fundort auf der Karte öffnen.
Trophäe und 100 Prozent
Für „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei vollständige Sammelkartensets abschließen. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets benötigt. Entscheidet selbst, ob ihr dieses Set dafür vervollständigen möchtet; Delights Dancers umfasst zum Vergleich 18 Karten.
Weitere Ziele erklärt unsere GTA-6-Checkliste für 100 Prozent.Öffnet in einem neuen Tab
Deine Meinung zählt
Wie siehst du das? Teile deine Gedanken mit der PlayCentral-Community.