Rockstar Games könnte eine seiner größten Marken erstmals umfassend nach Hollywood bringen. Einem aktuellen Bericht zufolge zeigt das Studio Interesse daran, Red Dead Redemption für eine Filmproduktion oder Fernsehserie zu lizenzieren.

Die Angaben stammen aus einer exklusiven Recherche von The Ankler und sind bislang nicht offiziell von Rockstar bestätigt. Demnach wurde zeitweise eine Mindestgebühr von mehr als rund 92 Millionen Euro für die Lizenzrechte diskutiert. Ein abgeschlossenes Geschäft, ein Produktionspartner oder konkrete Pläne für die Umsetzung existieren derzeit nicht.

Red Dead Redemption könnte Rockstar nach Hollywood führen

Die genannte Summe würde sich ausschließlich auf die Lizenzierung der Marke beziehen. Kosten für Drehbuch, Besetzung, Dreharbeiten, Kulissen und Vermarktung kämen zusätzlich hinzu. Eine aufwendige Live-Action-Produktion könnte deshalb ein deutlich größeres Gesamtbudget benötigen.

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Für Filmstudios und Streaminganbieter wäre Red Dead Redemption dennoch eine attraktive Marke. Laut einer aktuellen Mitteilung von Take-Two Interactive kommt die Western-Reihe mittlerweile auf fast 118 Millionen ausgelieferte Exemplare. Damit verfügt eine mögliche Adaption bereits vor Produktionsbeginn über ein gewaltiges internationales Publikum.

Inhaltlich bietet sich besonders eine Serie an. Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2 erzählen zusammen eine umfangreiche Geschichte über die letzten Jahre des Wilden Westens, den Niedergang klassischer Gesetzlosenbanden und die tragischen Schicksale von Arthur Morgan und John Marston. Die ruhige Erzählweise, zahlreiche Nebenfiguren und langen Charakterentwicklungen ließen sich in mehreren Episoden vermutlich besser abbilden als in einem einzelnen Kinofilm.

GTA bleibt für Hollywood schwer erreichbar

Während Rockstar bei Red Dead Redemption offenbar gesprächsbereiter ist, soll das Unternehmen Angebote für eine Adaption von Grand Theft Auto bislang zurückgewiesen haben. Der Bericht erschien am 18. November 2026, einen Tag vor der Veröffentlichung von GTA 6 am 19. November 2026.

Ein grundsätzliches und dauerhaftes Verbot für einen GTA-Film lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Take-Two-Chef Strauss Zelnick erklärte wenige Tage zuvor in einem Interview mit David Rubenstein, dass Filmprojekte auf Basis eigener Marken nicht ausgeschlossen seien. Voraussetzung sei jedoch, dass die kreativen Teams von der Idee überzeugt sind und das Projekt einen echten Mehrwert für das Publikum bietet.

Diese vorsichtige Haltung passt zur bisherigen Strategie des Publishers. Bereits 2023 bezeichnete Zelnick Lizenzmodelle mit externen Partnern als bevorzugten Weg, da Take-Two nicht selbst das finanzielle Risiko einer Filmproduktion tragen wolle. Gleichzeitig könne eine schwache Adaption der zugrunde liegenden Spielereihe langfristig schaden.

Ein Western mit reichlich Serienpotenzial

Erfolgreiche Produktionen wie Fallout und The Last of Us haben gezeigt, dass Videospieladaptionen mit genügend Zeit, Budget und kreativer Kontrolle funktionieren können. Red Dead Redemption bringt dafür eine weitgehend realistische Welt, starke Figuren und eine abgeschlossene dramatische Grundlage mit.

Noch ist offen, ob Rockstar tatsächlich eine Lizenz vergeben wird und ob sich ein Partner auf eine Gebühr in dieser Größenordnung einlässt. Die gemeldeten Gespräche zeigen jedoch, dass eine Red Dead Redemption-Adaption erstmals eine realistische Option innerhalb der bisher stark auf Videospiele konzentrierten Rockstar-Strategie sein könnte.

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