In World of Warcraft: Forever sorgt derzeit ein ungewöhnlicher Paladin-Build für Aufsehen, der Gegner im PvP innerhalb eines extrem kurzen Schadensfensters ausschalten kann. Die Kombination greift auf Talente aus allen drei Talentbäumen zurück und zeigt damit, wie viel Spielraum das klassische Klassensystem für eigene Experimente bietet.

Entwickelt wurde der Build vom Spieler Adinsur, bevor Content-Creator NoHitJerome die Funktionsweise am 21. November 2026 über X verbreitete. Die Bezeichnung One-Shot ist dabei nicht ganz wörtlich zu nehmen, denn der Paladin verwendet mehrere Fähigkeiten, bringt den gesamten Schaden aber nahezu innerhalb einer einzigen globalen Abklingzeit ins Ziel.

Drei Talentbäume liefern den explosiven Paladin-Build

Das Konzept kombiniert Heiliger Schock aus dem Heilig-Baum, Swift Judgement aus dem Schutz-Baum und Siegel des Befehls aus dem Vergeltungs-Baum. Entscheidend ist die Wechselwirkung der Fähigkeiten: Swift Judgement entfesselt den Effekt des aktiven Siegels, verbraucht es nicht und besitzt eine eigene Abklingzeit, die nicht mit dem normalen Richturteil geteilt wird.

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Siegel des Befehls verursacht beim Richturteil zusätzlichen Heiligschaden gegen betäubte oder handlungsunfähige Ziele. Deshalb eröffnet Hammer der Gerechtigkeit die Angriffskette und bereitet das Ziel auf den eigentlichen Burst vor.

Der Paladin betäubt das Ziel mit Hammer der Gerechtigkeit.

Siegel des Befehls wird aktiviert oder muss bereits aktiv sein.

Swift Judgement und das normale Richturteil lösen den verstärkten Siegeleffekt zweimal aus.

Heiliger Schock oder Heiliger Schlag ergänzt den sofortigen Heiligschaden.

Ein passendes Makro erleichtert es, die offensiven Fähigkeiten direkt hintereinander auszulösen. Laut NoHitJerome reicht die Kombination bei vielen aktuellen Charakteren aus, um deren Lebenspunkte von 100 auf null zu reduzieren. Selbst zwischen den langen Burst-Fenstern soll der hybride Paladin genug Defensive und Heilung besitzen, um Duelle oder Kämpfe gegen zwei Gegner zu überstehen.

Fehlende PvP-Ausrüstung verstärkt den Effekt

Ein wichtiger Faktor ist der noch junge Fortschritt auf den Servern. Zahlreiche Charaktere besitzen bislang keine vollständige Ausrüstung mit hohen Ausdauerwerten, wodurch der konzentrierte Heiligschaden besonders gefährlich ausfällt. Gegen besser ausgestattete Gegner dürfte der Build deutlich seltener einen sofortigen Kill erzielen.

Blizzard hat das Paladin-Richturteil bereits mit den offiziellen Hotfixes vom 11. und 13. November 2026 angepasst. Das Richturteil von Siegel des Befehls zählt seitdem wieder als Nahkampfangriff und kann entsprechende Treffereffekte aktivieren. Swift Judgement und seine separate Abklingzeit wurden durch diese Änderungen jedoch nicht entfernt.

Shockadin funktioniert auch außerhalb des PvP

Das Grundprinzip erinnert an den bekannten Shockadin-Archetyp, bei dem Heiliger Schock sowohl offensiv als auch zur Heilung eingesetzt wird. Für PvE-Inhalte lassen sich die Talentpunkte flexibler verteilen, um Schaden, Überlebensfähigkeit oder Gruppenheilung stärker zu gewichten. Die vollständige Kombination mit allen drei Talentbäumen entfaltet ihr Potenzial allerdings erst auf Stufe 60.

Der Paladin gehört zudem zu den auffälligsten Klassen im am 4. November 2026 veröffentlichten World of Warcraft: Forever. Öffentliche Charakterzählungen führen den Jäger zwar als meistgespielte Klasse, doch der erstmals verfügbare Untoten-Paladin gilt als häufigste Kombination aus Volk und Klasse. Der neue Burst-Build liefert nun einen weiteren Grund, weshalb so viele Fans diese Paarung ausprobieren.

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