Team Ninja legt noch im Dezember 2026 mit neuen Inhalten für Nioh 3 nach. Der zweite große DLC Blutiger Aufruhr erscheint am 17. Dezember 2026 für PlayStation 5 und PC und führt die Zeitreisegeschichte des Action-Rollenspiels in das Jahr 1638.

Damit erwartet Fans gut drei Wochen nach der Ankündigung eine neue Story rund um den Aufstand von Shimabara. Zugleich steht inzwischen fest, dass Nioh 3 Anfang 2027 erstmals für Xbox Series X und Xbox Series S veröffentlicht wird.

Blutiger Aufruhr erweitert Story und Endgame

In der neuen Erweiterung verfolgt Takechiyo spanische Alchemisten und reist dafür in die Vergangenheit von Shimabara. Dort kämpfen Rebellen, Yokai und Alchemisten gegen die Armee des Shogunats. Zu den neuen Figuren gehören der Rebellenführer Amakusa Shiro, der legendäre Kriegsherr Tachibana Muneshige und ein geheimnisvoller Samurai.

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Als Schauplätze dienen unter anderem die vom Krieg gezeichnete Burgstadt, weitläufige Höhlen unter dem Berg Unzen und die Rebellenfestung Burg Hara. Laut der offiziellen DLC-Seite umfasst die Erweiterung außerdem neue Schutzgeister, Yokai, Fähigkeiten, Kampfkünste, Ninjutsu, Onmyo-Magie und Beschwörungssiegel.

Mit dem Schlachtfeld des Gemetzels kommt zudem ein umfangreicher Endgame-Modus hinzu. Die einzelnen Ebenen bestehen aus mehreren Kriegsfronten, deren Bosse nützliche Schlachtfeldeffekte gewähren. In welcher Reihenfolge die Fronten und der abschließende Ebenenboss angegangen werden, bleibt den Nutzern überlassen.

Wer beide Erweiterungen besitzt und den dritten Spieldurchlauf Reise des Erleuchteten abgeschlossen hat, schaltet zusätzlich Reise des Nioh frei. Der besonders anspruchsvolle vierte Durchlauf führt zugleich die höchste Ausrüstungsrarität Ätherisch ein. Weitere Ebenen des Schlachtfelds des Gemetzels sowie zusätzliche Seelenkerne und Schriftrollen gehören ebenfalls zu den freischaltbaren Inhalten.

Complete Edition bringt Nioh 3 auf Xbox

Am 27. Januar 2027 folgt laut dem deutschen Xbox Store die Nioh 3 Complete Edition für Xbox Series X und Xbox Series S. Die digitale Ausgabe kostet in Deutschland 69,99 Euro und kann bereits vorbestellt werden. Eine Standard Edition wird ebenfalls angeboten.

Die Complete Edition erscheint außerdem für PlayStation 5 und PC. Das Paket enthält sämtliche großen Erweiterungen und mehrere zuvor angebotene Bonusgegenstände:

das Basisspiel Nioh 3

DLC 1 Höllenaufstand

DLC 2 Blutiger Aufruhr

das Set Höllische Waffen

das Set der Höllenfeuer-Ausrüstung

das Set der Höllenfrost-Ausrüstung

das Set Grünschnabel-Rüstung

das Set Rüstung des einsamen Wolfes

Kodama-Netsuke

Chijiko-Netsuke

Sunekosuri-Fellknäuel-Netsuke

Das bisherige Veröffentlichungsjahr von Nioh 3

Nioh 3 erschien ursprünglich am 6. Februar 2026 für PlayStation 5 und PC. Die erste kostenpflichtige Erweiterung Höllenaufstand folgte am 19. August 2026 und ergänzte unter anderem eine neue Epoche, zusätzliche Waffenarten und den dritten Schwierigkeitsdurchlauf.

Mit Blutiger Aufruhr schließt Team Ninja die über beide DLCs erzählte Verschwörung ab. Für Xbox-Fans beginnt die Reise dagegen erst im Januar 2027, dann direkt mit dem Basisspiel, beiden Story-Erweiterungen und dem vollständigen Endgame-Angebot.

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