Look Outside kommt auf PS5, PS4 und Switch 2 – Release am 30. Oktober 2026

Eines der am besten bewerteten Indie-Horrorspiele der vergangenen fünf Jahre schafft den Sprung auf Konsolen. Look Outside erscheint am 30. Oktober 2026 für PS5, PS4, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Damit erreicht das bislang für den PC erhältliche Survival-Horror-RPG pünktlich vor Halloween ein deutlich größeres Publikum.

Entwickelt wurde Look Outside von Francis Coulombe, während Devolver Digital als Publisher fungiert. Eine Version für Xbox Series X und Xbox Series S wurde im Rahmen der Ankündigung nicht genannt. Angaben zu einem Preis für die neuen Konsolenfassungen liegen ebenfalls noch nicht vor.

Horror im abgeschotteten Apartmenthaus

Worum geht es in Look Outside? Schauplatz des Spiels ist ein Apartmenthaus, dessen Bewohner nach einem mysteriösen Ereignis besser nicht mehr aus dem Fenster sehen sollten. Wer dennoch einen Blick nach draußen wagt, verwandelt sich in eine groteske Kreatur. Während die Außenwelt im Chaos versinkt, müssen sich die Überlebenden im Inneren des Gebäudes durchschlagen.

Ihr erkundet Flure und Wohnungen, sammelt Nahrung, Vorräte sowie Waffen und trefft auf seltsame Charaktere. Gleichzeitig lauern überall mutierte Bewohner, die in rundenbasierten Kämpfen bezwungen werden müssen. Insgesamt warten mehr als 150 unterschiedliche Gegner, gegen die häufig improvisierte Waffen zum Einsatz kommen.

Das Ressourcenmanagement beschränkt sich nicht auf das Einsammeln hilfreicher Gegenstände. Ihr könnt Essen zubereiten, Werkzeuge herstellen und verschiedene Minispiele absolvieren. Der Ablauf erinnert stellenweise an Death Road to Canada, während die ungewöhnliche Erzählweise bereits mit Undertale und Deltarune verglichen wurde.

Starke Bewertungen für die PC-Version

Warum gilt Look Outside als besonderer Horror-Geheimtipp? Die ursprüngliche PC-Version erschien am 21. März 2025 über Steam und erhielt dort äußerst positive Nutzerbewertungen. Besonders viel Lob gab es für die Mischung aus Survival-Horror, Rollenspielelementen und schwarzem Humor.

Die bewusst grobe Pixeloptik verleiht den verstörenden Körpermutationen einen eigenen Stil. Einige Kreaturen erinnern mit ihren deformierten Formen an den Body-Horror aus John Carpenters The Thing. Look Outside setzt dabei nicht ausschließlich auf Schockmomente, sondern erzeugt seine Spannung vor allem durch knappe Ressourcen, riskante Erkundungstouren und die unberechenbaren Begegnungen innerhalb des Gebäudes.

Der Konsolenstart fällt mitten in eine traditionell starke Zeit für Horrorspiele. Während bekannte Reihen wie Resident Evil und Silent Hill rund um Halloween regelmäßig Aufmerksamkeit erhalten, könnte Look Outside nun auch auf PS5 und Nintendo Switch 2 zum Geheimtipp für Fans ungewöhnlicher Gruselerlebnisse werden.

Der Konsolenstart steht kurz bevor

Wann erscheint Look Outside für PS5 und Nintendo Switch 2? Der Release erfolgt am 30. Oktober 2026 gleichzeitig für PS5, PS4, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Auf dem PC ist das Horror-RPG bereits seit März 2025 verfügbar.

Die Veröffentlichung auf vier weiteren Plattformen dürfte besonders jene freuen, die bislang auf eine Konsolenfassung gewartet haben. Durch die Verbindung aus Erkundung, rundenbasierten Kämpfen, mehreren möglichen Ausgängen und einer bizarren Atmosphäre hebt sich das Projekt deutlich von vielen klassischen Horrorspielen ab.

Habt ihr Look Outside bereits auf dem PC gespielt oder steigt ihr am 30. Oktober 2026 auf PS5, PS4 oder Nintendo Switch ein? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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