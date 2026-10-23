FF14-Keybound Brawler startet im Gold Saucer – Tastaturpflicht, Belohnungen

Mit Keybound Brawler erhält Final Fantasy 14 am 28. Oktober 2026 ein neues Minispiel im Manderville Gold Saucer. Die Attraktion bildet den Auftakt einer umfangreicheren Zusammenarbeit mit Final Fantasy 7 Remake und verbindet eine schnelle Tippaufgabe mit mehreren kosmetischen Belohnungen.

Ganz ohne Einschränkungen kommt das Event allerdings nicht aus. Die beiden prominentesten Outfits sind an das Geschlecht des jeweiligen Charakters gebunden, die Teilnahme setzt eine physische Tastatur voraus und Keybound Brawler bleibt zunächst nur für ungefähr drei Monate verfügbar.

Belohnungen mit Geschlechterbeschränkung

Welche Belohnungen bietet Keybound Brawler? Zu den wichtigsten Preisen gehören Glamour-Sets, die von Tifa und Barret aus Final Fantasy 7 Remake inspiriert wurden. Weibliche Charaktere können die Kleidung der Avalanche-Kämpferin tragen, während das Outfit des Avalanche-Anführers ausschließlich männlichen Charakteren zur Verfügung steht.

Damit wird es zum Start beispielsweise nicht möglich sein, einen männlichen Viera mit Tifas bekanntem Look auszustatten. Square Enix hat vergleichbare Einschränkungen bei älteren kosmetischen Gegenständen bereits nachträglich entfernt, eine entsprechende Anpassung für die neuen Sets wurde bislang jedoch nicht angekündigt.

Neben den Outfits warten weitere Final Fantasy 7-Belohnungen auf die Teilnehmenden. Dazu zählen ein kleiner Barret-Begleiter, ein Magitek-Scorpion-Reittier nach dem Vorbild des Scorpion Sentinel sowie die Magitype-Emote. Freigeschaltet werden die Preise mit den im Minispiel verdienten Gold-Saucer-Punkten.

Teilnahme nur mit physischer Tastatur

Wie funktioniert die Teilnahme am neuen Minispiel? Keybound Brawler ist als Tippaufgabe konzipiert und unterstützt weder Gamepads noch eingeblendete Bildschirmtastaturen. Auch auf PlayStation und Xbox muss deshalb eine kabelgebundene oder kabellose physische Tastatur angeschlossen werden.

Eine kabelgebundene USB-Tastatur dürfte für die Herausforderung besonders praktisch sein, da sie mögliche Verzögerungen und Verbindungsprobleme reduziert. Hochpreisige Gaming-Hardware ist dafür nicht erforderlich, denn grundsätzlich genügt bereits eine einfache Tastatur.

Freigeschaltet werden kann die Gold-Saucer-Attraktion ab Stufe 15. Dadurch dürfen auch Nutzer der kostenlosen Testversion von Final Fantasy 14 teilnehmen und während des aktiven Eventzeitraums die angebotenen Belohnungen sammeln.

Zeitlich begrenzter Auftakt zur großen Kooperation

Wie lange bleibt Keybound Brawler verfügbar? Das Event beginnt am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, und endet voraussichtlich im Januar 2027 mit der Veröffentlichung der Erweiterung Evercold. Square Enix plant jedoch, die Attraktion später regelmäßig zurückzubringen, ähnlich wie bei der Kooperation mit Fall Guys.

Keybound Brawler ist zugleich der erste Schritt einer längerfristigen Zusammenarbeit zwischen Final Fantasy 14 und der Final Fantasy 7 Remake-Reihe. Im Verlauf von Evercold folgt die Raid-Serie Beyond the Lifestream für acht Teilnehmende. Die ersten Bosse sollen kurz nach dem Start der Erweiterung im Januar 2027 für Charaktere auf der neuen Maximalstufe bereitstehen.

Weitere Neuigkeiten zu Evercold werden beim Tokyo Fan Festival erwartet. Die Keynote beginnt für Fans in Deutschland am Samstag, dem 31. Oktober 2026, um 3 Uhr. Dort könnten der genaue Veröffentlichungstermin der Erweiterung und der neue physische Fernkampfjob enthüllt werden.

Wie findet ihr die Geschlechterbeschränkung der beiden Glamour-Sets und würdet ihr für Keybound Brawler extra eine Tastatur an eure Konsole anschließen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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