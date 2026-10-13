Final Fantasy XIV Patch 7.57 – Regionsweite Gruppensuche startet in Japan

Nach einer 24-stündigen Wartung sind die Server von Final Fantasy XIV seit dem 13. Oktober 2026 wieder erreichbar. Square Enix hat die Arbeiten genutzt, um Patch 7.57 einzuspielen und mehrere technische sowie spielerische Anpassungen vorzunehmen.

Die Wartung lief in Deutschland vom 12. Oktober 2026 um 12 Uhr bis zum 13. Oktober 2026 um 12 Uhr. Dadurch ging zugleich ein kompletter Tag der verbleibenden Laufzeit des Final Fantasy XV Crossover Events verloren, das am 13. Oktober 2026 um 16:59 Uhr endete.

Regionsweite Gruppensuche startet in Japan

Welche Neuerung bringt Patch 7.57 für die Gruppensuche? Das wichtigste Feature ist das regionsweite Matchmaking, das zunächst auf den japanischen Datenzentren Elemental, Gaia, Mana und Meteor verfügbar ist. Die Gruppenvermittlung war bislang auf das jeweilige logische Datenzentrum beschränkt.

Mit dem neuen System können Fans innerhalb derselben physischen Region gemeinsam die Inhaltssuche und Gruppensuche verwenden, ohne zuvor über Datenzentrumsreisen auf einen anderen Server wechseln zu müssen. Square Enix möchte damit insbesondere Wartezeiten bei Zufallsinhalten und bestimmten Bosskämpfen verkürzen.

Sobald das System in Japan stabil läuft, soll es schrittweise auf weitere Datenzentren ausgeweitet werden. Damit steht die Funktion perspektivisch auch für die europäischen Server auf dem Plan, einen konkreten Termin nennt Square Enix allerdings noch nicht.

Aktuell gibt es zudem ein bekanntes Problem im gewerteten Crystalline Conflict. Auf den japanischen Datenzentren ist eine Anmeldung momentan nur auf Welten des Elemental Datenzentrums möglich. Bis zur Fehlerbehebung empfiehlt Square Enix den Wechsel auf eine entsprechende Welt über das Weltenreise System.

Anpassungen für den Bestienbändiger

Wie verändert das Update den Bestienbändiger? Patch 7.57 verbessert das Verhalten von Begleitern, die mit dem Kommando Bleiben an einer Position gehalten werden. Bei Tempered Release und Parting Blow drehen sie sich nun selbstständig zum Ziel, bevor sie die jeweilige Aktion ausführen.

Auch der Crucible of the Unbroken erhält mehrere Änderungen:

Der zuletzt ausgewählte Schwierigkeitsgrad bleibt bis zum Ausloggen als Standard gespeichert.

Bei Teams mit höchstens drei Vertrauten werden diese automatisch den Battlehorns zugewiesen.

Automatische Zuweisungen lassen sich weiterhin manuell verändern.

Bei nicht belegten Battlehorns steht die Sicherheitsabfrage standardmäßig auf Nein.

Die Punktzahl für Elitegegner steigt von 625 auf 800.

Der Bonus Sleepless Survival steigt von 375 auf 1.000 Punkte.

Die erste Ranglistensaison beginnt nach deutscher Zeit am 26. Oktober 2026 um 6 Uhr und läuft bis Ende November 2026. Teilnehmende müssen den dritten Schwierigkeitsgrad wählen und die Ranglistenoption aktivieren. Gewertet werden die letzten drei Versuche jedes Spielbretts. Die besten 300 Teilnehmenden jedes physischen Datenzentrums erhalten nach Saisonende Gutscheine über den Mogry Zustelldienst.

Darüber hinaus behebt Patch 7.57 zahlreiche Fehler. Dazu zählen Probleme beim Einfangen von Dullahans, ausbleibender Schaden durch Calamity, nicht verfügbare Unterbefehle nach einem Gespräch mit Lauda sowie mehrere fehlerhafte Interaktionen innerhalb des Crucible of the Unbroken.

Korrigiert wurden außerdem eine falsche Flächenanzeige bei Blowing Ring of Fire, ein möglicher Stillstand von Kämpfen nach einem Rückstoß gegen große Irrlichter und die falsche Cursorposition in Beute sowie Schatzfenstern bei Gamepad Nutzung. Auch unbeabsichtigte Angriffe des Chocobo Begleiters, Grafikfehler bei Lalafell mit Bestienbändiger Waffen, fehlerhafte Effekte beim Teleportieren auf dem interstellaren Blattwesen und inkorrekte Erfolge im Empfehlungsfenster wurden überarbeitet.

Halloween Event und weitere Oktober Termine

Welche Inhalte folgen nach Patch 7.57? Bereits am 15. Oktober 2026 um 10 Uhr beginnt das diesjährige Allerschutzheiligenfest. Das saisonale Halloween Event läuft bis zum 2. November 2026 um 15:59 Uhr und steht Charakteren ab Stufe 15 offen, einschließlich Konten der kostenlosen Testversion.

Die zeitlich begrenzte Aufgabe We Scare Bears startet im Alten Gridania. Als Belohnung wartet ein zweiteiliges Grisly Bear Kostüm mit Kopfteil und Anzug. Zusätzlich lassen sich mehrere neue Einrichtungsgegenstände sowie ausgewählte Dekorationen vergangener Veranstaltungen erhalten.

Am 28. Oktober 2026 folgt mit Keybound Brawler außerdem eine neue Attraktion im Manderville Gold Saucer. Der von Final Fantasy VII inspirierte Inhalt lässt Gruppen mit bis zu vier Personen gegen anrückende Gegner antreten und bietet unter anderem nostalgische Kostüme und Reittiere als Belohnungen.

Weitere Neuigkeiten zu Final Fantasy XIV Evercold werden während des Fan Festivals 2026 in Tokio erwartet. Die Keynote beginnt für deutsche Zuschauer am 31. Oktober 2026 um 3 Uhr morgens. Welche Änderung aus Patch 7.57 gefällt euch am besten und freut ihr euch bereits auf das Allerschutzheiligenfest? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

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