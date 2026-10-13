Metaphor ReFantazio – Prolog-Demo für Switch 2 ab sofort verfügbar

Ein vielfach ausgezeichnetes Rollenspiel steht kurz vor seinem Debüt auf der Nintendo Switch 2. Für Metaphor: ReFantazio ist ab sofort eine kostenlose Prolog-Demo erhältlich, mit der Interessierte den Anfang des Fantasy-Abenteuers bereits vor der Veröffentlichung ausprobieren können.

Die vollständige Switch-2-Version erscheint am 12. November 2026. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, den in der Demo erreichten Fortschritt später in die Vollversion zu übernehmen.

Kostenloser Einblick in das Fantasy-Rollenspiel

Was enthält die Demo von Metaphor: ReFantazio? Die kostenlose Testversion umfasst den umfangreichen Einstieg in die Geschichte. Dabei lernen Nutzer die Fantasy-Welt, zentrale Figuren und die grundlegenden Spielmechaniken kennen.

Die Prolog-Demo steht über den Nintendo eShop zum Download bereit. Wer sich anschließend für die Vollversion entscheidet, kann den vorhandenen Spielstand übernehmen und das Abenteuer an der erreichten Stelle fortsetzen.

Inhaltlich entspricht die Testversion grundsätzlich der bereits für PC, PlayStation 5 und Xbox Series veröffentlichten Demo. Damit bietet sie nicht nur einen kurzen Blick auf die Technik, sondern einen ausführlicheren Eindruck von Handlung, Kampfsystem und Zeitmanagement.

Ein gefeiertes Atlus-Rollenspiel erreicht Switch 2

Warum zählt Metaphor: ReFantazio zu den wichtigsten kommenden Switch-2-Spielen? Das von Studio Zero entwickelte Rollenspiel erschien ursprünglich am 11. Oktober 2024 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series. Hinter dem Projekt stehen erfahrene Entwickler, die zuvor an der Persona-Reihe gearbeitet haben.

Metaphor: ReFantazio erhielt viel Lob für seine Erzählung, die ungewöhnliche Benutzeroberfläche, die künstlerische Gestaltung und das Kampfsystem. Der Titel erreichte einen Metascore von 94 und gewann mehr als 50 Auszeichnungen, darunter den Preis als bestes Rollenspiel bei den Game Awards 2024.

Statt eines modernen Schulalltags erwartet euch eine mittelalterlich geprägte Fantasy-Welt. Der Protagonist nimmt an einem königlichen Turnier teil, das über die Nachfolge auf dem Thron des Vereinigten Königreichs Euchronia entscheiden soll.

Kämpfe, Archetypen und Zeitmanagement

Wie unterscheidet sich das Abenteuer von klassischen Fantasy-Rollenspielen? Die Gefechte kombinieren rundenbasierte Kommandos mit Elementen in Echtzeit. Schwächere Gegner lassen sich direkt in der Spielwelt bekämpfen, während anspruchsvollere Begegnungen in das taktische Kommandosystem wechseln.

Eine wichtige Rolle spielen die Archetypen, die neue Fähigkeiten und unterschiedliche Möglichkeiten zur Zusammenstellung der Gruppe eröffnen. Abseits der Kämpfe müssen Beziehungen gepflegt, Tugenden verbessert, Aufträge abgeschlossen und Dungeons innerhalb eines begrenzten Zeitplans erkundet werden.

Zum Start wird neben der Standardversion auch die Atlus 35th Digital Anniversary Edition angeboten. Diese enthält zusätzliche digitale Inhalte sowie mehrere Kostümsets und Kampfmusik aus bekannten Atlus-Reihen wie Persona, Shin Megami Tensei und Etrian Odyssey.

Werdet ihr die kostenlose Demo von Metaphor: ReFantazio auf der Nintendo Switch 2 ausprobieren oder habt ihr das Rollenspiel bereits auf einer anderen Plattform erlebt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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