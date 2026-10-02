Nintendo Switch 2-Update 23.0.1 behebt nervige Verzögerungen bei Apps

Nintendo stellt seit dem 1. Oktober 2026 ein neues System-Update für die Nintendo Switch 2 bereit. Die Firmware hebt die Konsole auf Version 23.0.1 und fällt deutlich kleiner aus als die umfangreiche Aktualisierung des vergangenen Monats.

Auch Besitzer einer ursprünglichen Nintendo Switch erhalten das Update. Im Mittelpunkt steht eine konkrete Fehlerbehebung, die den Umgang mit installierten Spielen und Anwendungen wieder beschleunigen soll.

Korrektur für verzögert reagierende Software

Welchen Fehler behebt das Nintendo Switch 2-Update 23.0.1? Seit der Installation von Version 23.0.0 konnte es gelegentlich vorkommen, dass Software ungewöhnlich lange zum Starten, Anhalten oder Beenden benötigte. Genau dieses Problem soll die neue Firmware beseitigen.

Die vollständigen Patch Notes für Version 23.0.1 umfassen entsprechend nur einen Eintrag:

Ein mit Systemversion 23.0.0 eingeführter Fehler wurde behoben, durch den Software gelegentlich ungewöhnlich lange zum Starten, Anhalten oder Beenden benötigte.

Weitere Anpassungen, neue Funktionen oder allgemeine Stabilitätsverbesserungen führt Nintendo für das Update nicht auf. Wer seit der vorherigen Firmware verzögerte Reaktionen beim Öffnen oder Schließen von Games und Apps beobachtet hat, sollte nach der Aktualisierung wieder eine normal reagierende Benutzeroberfläche erhalten.

Direkte Reaktion auf Version 23.0.0

Warum erscheint bereits nach wenigen Wochen ein weiteres System-Update? Version 23.0.0 wurde am 10. September 2026 veröffentlicht und brachte mehrere größere Neuerungen auf die Nintendo Switch 2. Dazu gehörte vor allem die Unterstützung für VRR im TV-Modus.

Mit VRR kann die Bildwiederholfrequenz eines kompatiblen Fernsehers an die Ausgabe eines unterstützten Spiels angepasst werden. Dafür müssen sowohl die verwendete Software als auch das TV-Gerät die Funktion unterstützen. Zusätzlich ist eine Aktualisierung der Nintendo Switch 2-Station erforderlich.

Version 23.0.1 folgt damit rund drei Wochen nach dem umfangreicheren September-Update. Statt neue Funktionen nachzureichen, konzentriert sich Nintendo dieses Mal ausschließlich auf die Beseitigung des dadurch entstandenen Softwareproblems.

Installation auf Switch 2 und Switch

Wie lässt sich die Firmware 23.0.1 installieren? Ist die Konsole mit dem Internet verbunden, wird das System-Update in der Regel automatisch heruntergeladen. Die installierte Firmware lässt sich außerdem in den Systemeinstellungen überprüfen und bei Bedarf manuell aktualisieren.

Das Update steht sowohl für die Nintendo Switch 2 als auch für die klassische Nintendo Switch-Familie bereit. Dazu zählen neben dem ursprünglichen Modell ebenfalls Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch OLED-Modell, die denselben Fehler aus Version 23.0.0 aufweisen konnten.

Falls die Aktualisierung nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, empfiehlt Nintendo einen Neustart der Konsole und einen erneuten Versuch. Aufgrund der gezielten Fehlerkorrektur dürfte sich die Installation besonders für Nutzer lohnen, die zuletzt längere Wartezeiten beim Starten, Pausieren oder Schließen ihrer Software bemerkt haben.

Ist euch der Fehler nach dem September-Update aufgefallen, oder liefen eure Spiele und Apps weiterhin ohne Verzögerungen? Schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.

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