PS Plus Oktober 2026 – Diese 3 Spiele sorgen schon vor Start für Kritik

Die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Oktober 2026 sorgen bereits vor ihrer Freischaltung für reichlich Frust. Nach der offiziellen Ankündigung kritisieren zahlreiche Abonnenten die Auswahl als schwach, zu speziell und wenig passend zur Halloween-Saison.

Sony schickt diesmal ein Rennspiel, einen Extraction-Shooter und eine bewusst schräge Koop-Action ins Rennen. Vielfalt ist damit zwar vorhanden, einen großen Publikumsmagneten erkennen viele Mitglieder in dem Trio jedoch nicht.

Das Spieleangebot im Oktober 2026

Welche Spiele erhalten PS Plus-Abonnenten im Oktober 2026? Die drei Titel stehen vom 6. Oktober 2026 bis zum 2. November 2026 zur Verfügung. Wer sie innerhalb dieses Zeitraums seiner Bibliothek hinzufügt, kann sie anschließend mit einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft nutzen.

F1 25 für PlayStation 5

Hunt: Showdown 1896 für PlayStation 5

Earth Defense Force: World Brothers 2 für PlayStation 4 und PlayStation 5

F1 25 bildet die FIA Formula One World Championship 2025 ab und bietet unter anderem einen Karrieremodus, My Team 2.0 sowie Online-Rennen. Für Motorsport-Fans dürfte der Titel der größte Name des Monats sein, während Besitzer einer PlayStation 4 leer ausgehen.

Hunt: Showdown 1896 kombiniert PvE-Gefechte gegen Monster mit riskanten Begegnungen gegen andere Jäger. Earth Defense Force: World Brothers 2 setzt dagegen auf Voxel-Optik, riesige Gegnerhorden und Koop-Action für bis zu vier Personen online. Lokal können zwei Personen gemeinsam antreten.

Kritik aus der PlayStation-Community

Warum kommt die Auswahl bei vielen Abonnenten schlecht an? In den Diskussionen rund um die Ankündigung fehlt vielen Nutzern ein klarer Haupttitel mit breiter Anziehungskraft. Alle drei Spiele bedienen bestimmte Zielgruppen, wodurch Abonnenten ohne Interesse an Formel 1, Extraction-Shootern oder der bewusst überdrehten Earth Defense Force-Reihe kaum angesprochen werden.

Mehrere Reaktionen ordnen den Oktober 2026 sogar unter den schwächsten Monaten der bisherigen PlayStation Plus-Auswahl ein. Einige Nutzer erklären, dass sie ihre Mitgliedschaft vorerst nicht verlängern wollen. Zusätzlich sorgt die geringe Halloween-Ausrichtung für Kritik, obwohl Hunt: Showdown 1896 zumindest düstere Schauplätze und unheimliche Kreaturen bietet.

Ganz einig ist sich die Community allerdings nicht. Besonders Hunt: Showdown 1896 erhält auch viel Zuspruch für seine intensive Atmosphäre und sein starkes Sounddesign. Andere Abonnenten freuen sich darauf, F1 25 erstmals auszuprobieren oder gemeinsam durch Earth Defense Force: World Brothers 2 zu ziehen.

Weitere PS Plus-Inhalte folgen

Welche Chancen bleiben für den Oktober 2026? Die noch ausstehende Auswahl für PlayStation Plus Extra und Premium könnte den Monat deutlich aufwerten. Für den Spielekatalog ist der Koop-Shooter Mycopunk bereits für den 20. Oktober 2026 angekündigt.

Mitglieder der Essential-Stufe müssen sich dagegen zunächst mit den drei monatlichen Spielen begnügen. Bis zum 5. Oktober 2026 können außerdem noch Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life und Chained Echoes aus dem September-Angebot zur eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.

Wie bewertet ihr die PlayStation Plus-Spiele für Oktober 2026? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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