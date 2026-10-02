Bethesda lässt KI-Browser-Spiel Fallout New York per Unterlassung offline nehmen

Bethesda hat ein neues Fallout-Projekt mit Schauplatz New York offenbar vollständig aus dem Netz entfernen lassen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein offiziell entwickeltes Spiel, sondern um ein kostenloses Browser-Experiment, das mithilfe generativer KI entstanden ist.

Der selbsternannte KI-Kreative Chris First präsentierte Fallout: New York am 28. September 2026 auf X. Wenige Tage später war das Projekt bereits wieder offline, nachdem der Entwickler nach eigenen Angaben eine Unterlassungsaufforderung von Bethesdas Mutterkonzern ZeniMax Media erhalten hatte.

Das Ende des Browser-Projekts

Warum wurde Fallout: New York abgeschaltet? Das Browser-Spiel verwendete zahlreiche geschützte Merkmale der bekannten Rollenspielreihe. Dazu gehörten neben dem Namen Fallout auch das V.A.T.S.-Kampfsystem, ein funktionierender Pip-Boy, Dialogbäume, Quests und Begleiter.

Fallout: New York lief direkt im Browser und sollte eine postapokalyptische Version von Manhattan darstellen. Nach Angaben des Entwicklers wurde das Projekt innerhalb weniger Tage mit Claude Opus 5.5 und mehreren KI-Agenten erstellt. Klassische Texturdateien oder gespeicherte Sounddateien kamen demnach nicht zum Einsatz, da Gebäude, Waffen, Gesichter und Geräusche während des Betriebs durch Code erzeugt wurden.

In der mutmaßlichen Unterlassungsaufforderung soll ZeniMax unter anderem die Nutzung der Domain fallout.nyc sowie urheberrechtlich geschützter Inhalte beanstandet haben. Eine kostenlose Veröffentlichung schützt Fan-Projekte nicht automatisch vor rechtlichen Konsequenzen, wenn Marken, Namen und eindeutig erkennbare Elemente ohne Erlaubnis übernommen werden.

Chris First reagierte enttäuscht auf die Entfernung und kritisierte zugleich die lange Wartezeit auf ein neues großes Fallout-Spiel.

Wie wäre es, wenn ihr selbst ein Fallout-Spiel entwickelt, damit ich es nicht tun muss?

In der Community fiel die Reaktion gemischt aus. Einige Fans zeigten sich von der technischen Demonstration beeindruckt, während andere den umfangreichen Einsatz generativer KI und die direkte Übernahme einer etablierten Marke deutlich kritisierten. Viele hatten bereits nach der Veröffentlichung des Trailers damit gerechnet, dass Bethesda oder ZeniMax einschreiten würden.

Die offizielle Zukunft der Reihe

Welche Fallout-Spiele befinden sich offiziell in Entwicklung? Bethesda arbeitet weiterhin an mehreren Projekten innerhalb der Reihe. Remaster-Versionen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas befinden sich in Entwicklung, konkrete Veröffentlichungstermine wurden bislang jedoch nicht genannt.

Zusätzlich befindet sich Fallout 5 bei Bethesda Game Studios in der Vorproduktion. Obsidian Entertainment arbeitet ebenfalls an einem neuen Fallout-Projekt, das in Zusammenarbeit mit Bethesda Game Studios entsteht. Im Zuge der jüngsten Umstrukturierung bei Xbox wurde Obsidian organisatorisch dem erweiterten Verantwortungsbereich von Bethesda zugeordnet.

Fallout 76 bleibt unterdessen ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Strategie und wird weiterhin mit neuen Inhalten versorgt. Das Online-Rollenspiel erschien ursprünglich im Jahr 2018 und war damit lange Zeit die letzte komplett neue große Spieleveröffentlichung der Marke.

New York dürfte trotz des Endes dieses Fan-Projekts ein spannender möglicher Schauplatz für einen offiziellen Teil bleiben. Ob Fallout 5 oder das Projekt von Obsidian tatsächlich in der Metropole angesiedelt sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Wie steht ihr zur Abschaltung von Fallout: New York und würdet ihr euch ein offizielles Fallout in New York wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab