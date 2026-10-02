Wind Waker Recomp bringt Zelda The Wind Waker als App auf PC und Mac

Ein neuer Release von The Legend of Zelda: The Wind Waker sorgt derzeit für Aufmerksamkeit, obwohl Nintendo selbst damit nichts zu tun hat. Das Fanprojekt Wind Waker Recomp bringt das beliebte GameCube-Abenteuer als eigenständige Anwendung auf moderne Geräte und ermöglicht unter anderem höhere Auflösungen, Breitbilddarstellung und deutlich flüssigere Bildraten.

Besonders interessant ist die Veröffentlichung, weil The Wind Waker trotz seiner großen Beliebtheit seit Jahren nur eingeschränkt verfügbar ist. Nach dem GameCube-Original aus dem Jahr 2003 erschien 2013 zwar The Legend of Zelda: The Wind Waker HD für Wii U, eine aktuelle Neuauflage für neuere Nintendo-Hardware gibt es bislang jedoch nicht.

Das Zelda-Abenteuer läuft auf modernen Systemen

Wie funktioniert Wind Waker Recomp? Das Projekt übersetzt den PowerPC-Code des GameCube-Spiels vorab in nativen Code für aktuelle Prozessoren. Dadurch startet The Wind Waker als eigenständige Anwendung, wobei für die Nachbildung der GameCube-Hardware eine von Dolphin abgeleitete Laufzeitumgebung zum Einsatz kommt.

Wind Waker Recomp ist damit weder ein klassischer Emulator noch eine vollständig neu entwickelte PC-Portierung. Fertige Versionen stehen für Windows 10 und Windows 11 sowie für Macs mit Apple Silicon und mindestens macOS 15 bereit. Auf iPhone und iPad ist das Spiel ebenfalls lauffähig, allerdings muss die entsprechende Anwendung dort von den Nutzern selbst auf einem Mac erstellt werden.

Die aktuelle Fassung bietet zahlreiche technische und spielerische Verbesserungen:

Breitbilddarstellung in 16:9 und 16:10

Höhere Rendering-Auflösungen und anisotrope Texturfilterung

Frame-Interpolation mit 60, 120 oder auf geeigneter Windows-Hardware bis zu 240 Bildern pro Sekunde

Unterstützung für moderne Controller sowie Maus und Tastatur

Speicherstände und zusätzliche Speicherpunkte

Schnellere Türen und verkürzte Szenenwechsel

Optionale HD-Texturpakete

Eigene Tasten zum Springen und Sprinten

Eine modernisierte Kamerasteuerung über den rechten Analogstick

Verbesserungen aus der Wii-U-Version

Welche Komfortfunktionen sind enthalten? Wind Waker Recomp integriert auf Wunsch mehrere Anpassungen, die sich an The Legend of Zelda: The Wind Waker HD orientieren. Dazu gehören das Schnellsegel, eine beschleunigte Textausgabe, schnelleres Klettern und kürzere Übergänge zwischen verschiedenen Bereichen.

Darüber hinaus lässt sich eine zusätzliche Kletterfunktion aktivieren, mit der Link ähnlich wie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild gewöhnliche Wände erklimmen kann. Eine Ausdaueranzeige begrenzt diese Fähigkeit. Viele dieser Ergänzungen sind optional, sodass Fans das Abenteuer entweder möglichst originalgetreu oder mit modernen Komfortfunktionen erleben können.

Die ursprüngliche Spiellogik arbeitet weiterhin mit 30 Bildern pro Sekunde. Die höheren Darstellungsraten entstehen überwiegend durch interpolierte Zwischenbilder. Ein experimenteller Modus mit tatsächlicher 60-Hz-Spiellogik ist unter Windows vorhanden, kann derzeit aber noch zu beschleunigten Animationen, Dialogen und Zwischensequenzen führen.

Eine eigene GameCube-Version bleibt erforderlich

Welche Voraussetzungen gelten für den neuen Zelda-Release? Wind Waker Recomp enthält keine Spieldaten, Grafiken, Musikstücke oder andere geschützte Inhalte von Nintendo. Für die Nutzung wird eine legal erworbene US-Version des GameCube-Originals mit der Kennung GZLE01 und Revision 0 benötigt.

Die Anwendung überprüft das bereitgestellte Abbild beim ersten Start und bereitet die benötigten Dateien anschließend vor. Andere GameCube-Fassungen sowie The Legend of Zelda: The Wind Waker HD für Wii U werden nicht unterstützt. Unter Windows werden außerdem ein 64-Bit-System, eine Direct3D-12-fähige Grafikkarte und ein Prozessor mit AVX2-Unterstützung vorausgesetzt.

Bei Wind Waker Recomp handelt es sich ausdrücklich um ein unabhängiges Fanprojekt ohne Beteiligung oder Unterstützung durch Nintendo. Dennoch liefert die Veröffentlichung einen spannenden Ausblick darauf, wie gut der Klassiker mit moderner Technik und zusätzlichen Komfortfunktionen funktionieren kann.

Würdet ihr The Legend of Zelda: The Wind Waker gerne mit Breitbilddarstellung und bis zu 240 Bildern pro Sekunde erleben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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