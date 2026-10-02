Call of Duty: Modern Warfare 4 – Neuer Trailer und Systemanforderungen für PC

In wenigen Wochen erscheint Call of Duty: Modern Warfare 4. Entsprechend geben Activision und Infinity Ward immer mehr Details preis. Nachdem Ende August und Anfang September die Beta-Testphasen liefen, waren die Meinungen sehr durchwachsen. Doch die Entwickler nutzen das Feedback der Community sicher, um dem Shooter bis zum offiziellen Release am 23. Oktober noch den letzten Feinschliff zu verpassen.

Krieg und Opfer

In den letzten Tagen gab es auch neue Bilder und Infos zum neuesten Call of Duty-Teil. So ist beispielsweise erst vor wenigen Stunden ist ein neuer Trailer erschienen, der den koreanischen Titel „Opfer“ trägt.

Wie schon seit der Enthüllung im Mai bekannt ist, dreht sich die Kampagne von Modern Warfare 4 um einen eskalierenden Konflikt zwischen Nord- und Südkorea. Das neueste Bildmaterial scheint es vor allem auf den nordkoreanischen Machthaber abgesehen zu haben und sorgt mit dem mutigen Anfassen des Themas für Aufsehen.

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Kurz zuvor ist ein PC-Trailer erschienen, der qualitativ hochwertige Bilder präsentiert. Damit einher gehen sogleich die Systemanforderungen Call of Duty: Modern Warfare 4, das jedoch auch PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2 erscheint.

Das sind die Systemanforderungen für den PC

In einem ausführlichen Blog-Beitrag teilen die Macher die Anforderungen in drei Kategorien ein. Die ersten beiden fallen vergleichsweise moderat aus. Unabhängig von der gewählten Qualitätsstufe setzt Modern Warfare 4 jedoch eine SSD voraus. Klassische Festplatten (HDDs) werden also nicht mehr unterstützt. Als minimale Anforderung wird zudem ein freier Speicher von 115 GB genannt. Alle Einzelheiten sind der Übersicht zu entnehmen.

Bereits erwähnter PC-Trailer zeigt ein erweitertes Sichtfeld und Unterstützung für Ultrawide-Monitore. Hinzu kommen HDR10+ und Dolby Vision für kompatible Displays. Laut Trailer steht Ray Tracing überdies in allen Modi zu Verfügung. Und PC-Nutzer sollen allerlei Möglichkeiten (mehr als 800 Optionen) haben, das Spiel ihren Wünschen und de verwendeten Hardware entsprechend anpassen zu können.

Zu den neuen, grafischen Einstellungen gehören:

Neuer globaler Schärferegler für alle Upscaler

Neue Schattierungsqualität

Neue Filmic SMAA T2X-Einstellungen

Verbesserte Grafikeinstellungen wie zum Beispiel: Screen-Space-Reflections Schattenfilterqualität Verdeckung und Screen-Space-Lighting



Neuer Multiplayer-Modus

Mit Collateral kommt außerdem ein Multiplayer-Modus hinzu, der sich insbesondere an Fans von Search & Destroy richtet. Zwei teams treten gegeneinander an und wechseln dabei zwischen Angriff und Verteidigung von zwei Bombenplätzen. Wer gewinnt, bekommt Geld, das er für Upgrades ausgeben kann. Dazu gehören:

Panzerung und Extras: Panzerweste, Kampfgestählt, Tödliche Reichweite, Flinke Hände, Ghost

Panzerweste, Kampfgestählt, Tödliche Reichweite, Flinke Hände, Ghost Ausrüstung: Blendgranate, Molotow-Cocktail, Splittergranate, Stim, Rauchwand, Einsatzschild

Blendgranate, Molotow-Cocktail, Splittergranate, Stim, Rauchwand, Einsatzschild Pistolen: Pistole mit Schalldämpfer, Revolver, Akimbo-Pistolen, Schlagkräftige Pistole

Pistole mit Schalldämpfer, Revolver, Akimbo-Pistolen, Schlagkräftige Pistole Standardversion: Schrotflinte, Leichtes MG, DMR, MP mit Schalldämpfer, Agile MP

Schrotflinte, Leichtes MG, DMR, MP mit Schalldämpfer, Agile MP Stufe 1: Halbautomatikgewehr, Schadenstarkes Gewehr, Salvengewehr, Gewehr mit Schalldämpfer, Scharfschützengewehr

Halbautomatikgewehr, Schadenstarkes Gewehr, Salvengewehr, Gewehr mit Schalldämpfer, Scharfschützengewehr Teamkauf: UAV

Doch Obacht! Wer stirbt, verliert seine Ausrüstung – es gibt kein Respawn! Einzig das bislang verdiente Geld bleibt erhalten.

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Wer Call of Duty: Modern Warfare 4 bereits vorbestellt hat oder dies in den nächsten Tagen tut, kann das Spiel bereits am 15. Oktober ab 18:00 Uhr herunterladen. Ab dem 16. Oktober erhalten Spieler, die digital vorbestellt oder gekauft haben außerdem Early Access zur Kampagne. Alle anderen können am 23. Oktober um Mitternacht loslegen.

Was hälst du von den Neuerungen und den vielen Einstellungsmöglichkeiten? Wie findest du das Setting? Schreib es gern in die Kommentare.

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