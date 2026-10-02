PS5 bekommt KI-Upscaling QSSR ab 1. Oktober 2026 – diese Spiele starten

Sony erweitert die reguläre PlayStation 5 um eine neue KI-Funktion für eine bessere Bildqualität. Seit dem 1. Oktober 2026 steht mit Quick Spectral Super Resolution, kurz QSSR, erstmals eine speziell für das Basismodell der PS5 entwickelte Upscaling-Technologie bereit.

QSSR soll niedrig aufgelöste Spielbilder mithilfe künstlicher Intelligenz rekonstruieren und dadurch mehr Details sowie eine stabilere Darstellung ermöglichen. Die Funktion wird als zusätzliche Grafikoption angeboten und kann somit auf Wunsch aktiviert oder deaktiviert werden.

KI-Upscaling für die normale PS5

Wie verbessert QSSR die Grafik auf der PS5? Die Technologie basiert auf einer schlankeren Architektur des neuronalen Netzwerks. Hinzu kommt eine speziell abgestimmte Implementierung, mit der Sony die verfügbare Leistung der regulären PlayStation 5 möglichst effizient ausnutzen möchte.

Entstanden ist QSSR im Rahmen von Project Amethyst, einer Zusammenarbeit zwischen Sony und AMD im Bereich KI-gestützter Grafiktechnologien. Das Verfahren orientiert sich grundsätzlich an PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR, das bislang der leistungsstärkeren PS5 Pro vorbehalten war.

QSSR ersetzt PSSR allerdings nicht vollständig. Die PS5 Pro soll mit ihrer eigenen Technik weiterhin die bestmögliche Bildrekonstruktion innerhalb des PlayStation-Ökosystems bieten. Besitzer einer normalen PS5 dürfen sich durch QSSR dennoch auf sichtbar mehr Bilddetails und eine höhere Stabilität in Bewegung freuen.

Diese Spiele unterstützen QSSR zum Start

Welche PS5-Spiele nutzen die neue KI-Funktion? Zum Start unterstützen zwei große PlayStation-Titel das neue Upscaling. Entsprechende Aktualisierungen fügen QSSR als zusätzliche Grafikoption hinzu.

Marvel’s Wolverine

Ghost of Yōtei

Bei Marvel’s Wolverine soll die Technologie unter anderem die belebten Straßen von Madripoor und die engen Gassen von Shinjuku klarer darstellen. Insomniac Games verspricht eine höhere Stabilität auf Pixelebene und zusätzliche Details in den unterschiedlichen Schauplätzen von Logans Reise.

Auch Sucker Punch Productions setzt QSSR in Ghost of Yōtei ein. Hier soll das Verfahren vor allem feine Details an Charakteren und Landschaften hervorheben. Gleichzeitig wird eine stabilere Darstellung während Bewegungen angestrebt, die auf der normalen PS5 bislang nicht in dieser Form möglich gewesen sein soll.

Weitere Spiele sollen folgen

Wann unterstützen mehr PS5-Spiele QSSR? Sony will die neue Bibliothek künftig umfassend für PlayStation-Entwickler bereitstellen. Damit dürfte die Zahl der kompatiblen Titel in den kommenden Monaten steigen, wobei einzelne Studios die Technik per Patch oder direkt zum Verkaufsstart ihrer Spiele integrieren können.

Für Besitzer des Basismodells ist die Einführung besonders interessant. Sie erhalten erstmals Zugriff auf eine KI-basierte Bildrekonstruktion, ohne dafür auf die PS5 Pro wechseln zu müssen. Da QSSR optional bleibt, können Nutzer weiterhin selbst entscheiden, welche Grafikoptionen sie bevorzugen.

Was haltet ihr von QSSR auf der normalen PS5? Werdet ihr das KI-Upscaling in Marvel’s Wolverine und Ghost of Yōtei ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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