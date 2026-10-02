Neues PS5-Update veröffentlicht: Sony schließt Sicherheitslücken – das steckt in Version 26.06-14.10.00

Für die PlayStation 5 steht ein neues Systemupdate bereit. Sony führt die Firmware unter der Versionsnummer 26.06-14.10.00 und nennt zwei Änderungen: Sicherheitskorrekturen sowie Verbesserungen bei der Leistung und Stabilität der Systemsoftware. Neue Funktionen sind diesmal nicht Teil der Patchnotes.

Wer zuletzt Änderungen am Willkommen-Hub oder an der Bildqualität der PS5 Pro bemerkt hat, sollte deshalb auf die Versionsnummer achten. Diese Neuerungen stammen aus dem vorherigen Update 26.06-14.00.00. Die jetzt veröffentlichte Version baut darauf auf und kümmert sich laut Sony um die Sicherheit und den Betrieb der Konsole.

Konkrete Fehler oder Sicherheitslücken führt Sony für Version 26.06-14.10.00 nicht einzeln auf. Aus den offiziellen Patchnotes geht lediglich hervor, dass Korrekturen an der Systemsoftware vorgenommen und deren Leistung und Stabilität verbessert wurden. Einen eigenen Punkt für die PS5 Pro gibt es diesmal nicht.

Damit unterscheidet sich das Update deutlich von seinem Vorgänger. Version 26.06-14.00.00 brachte mehrere sichtbare Änderungen:

PS5 Pro: Die Einstellung „PSSR-Bildqualität verbessern“ wird nach dem Update automatisch aktiviert. Sie kann das verbesserte PSSR auch bei Spielen verwenden, die noch die ältere PSSR-Version unterstützen.

Die Einstellung „PSSR-Bildqualität verbessern“ wird nach dem Update automatisch aktiviert. Sie kann das verbesserte PSSR auch bei Spielen verwenden, die noch die ältere PSSR-Version unterstützen. Sprach-Chat: Eine neue Anzeige kann einblenden, wer gerade spricht. Ihre Position auf dem Bildschirm lässt sich festlegen.

Eine neue Anzeige kann einblenden, wer gerade spricht. Ihre Position auf dem Bildschirm lässt sich festlegen. Willkommen-Hub: Das Widget „Community-Aktivität“ zeigt entweder aktuell beliebte Multiplayer-Spiele und Modi oder die zehn beliebtesten Spiele der vergangenen Woche in der eigenen Region.

Die PSSR-Einstellung ist ausschließlich auf der PS5 Pro verfügbar. Ihr findet sie unter Einstellungen → Bildschirm und Video → Videoausgabe → PSSR-Bildqualität verbessern und könnt sie dort bei Bedarf ausschalten. Die Sprecheranzeige wird über die Sprach-Chat-Karte im Control Center eingerichtet.

So prüft ihr eure installierte Version

Ob eure Konsole bereits auf dem neuesten Stand ist, könnt ihr unter Einstellungen → System → Systemsoftware → Konsoleninformationen nachsehen. Dort sollte nach der Installation 26.06-14.10.00 stehen. Wer wegen des Updates eine bestimmte neue Funktion sucht: Die aktuelle Firmware ergänzt keine weitere; die größeren Neuerungen kamen bereits mit Version 26.06-14.00.00.

Öffnet in einem neuen Tab