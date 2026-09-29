Samson startet auf PS5 deutlich besser als auf PC – das steckt hinter dem Plus

Das Open-World-Krimispiel Samson erlebt auf der PlayStation 5 einen deutlich besseren Start als zuvor auf dem PC. Rund eine Woche nach der Konsolenveröffentlichung am 21. September 2026 liegt die Nutzerwertung im deutschen PlayStation Store bei 4,25 von 5 Sternen, basierend auf 970 Bewertungen.

Damit zeichnet sich für das Actionspiel von Liquid Swords eine mögliche Kehrtwende ab. Die PC-Version erschien bereits am 8. April 2026 und kämpfte zum Start mit technischen Problemen sowie gemischten Steam-Reaktionen. Auf der PS5 scheint das kompakte Gangsterabenteuer nun wesentlich besser anzukommen.

Erfolgreicher Neustart auf der PS5

Warum fällt die Resonanz auf der PS5 positiver aus? Liquid Swords nutzte die Monate zwischen den Veröffentlichungen, um Samson mit mehreren größeren Updates zu verbessern. Fehlerkorrekturen, technische Optimierungen und verschiedene Komfortverbesserungen sollen dafür sorgen, dass sich die Konsolenfassung stabiler und ausgereifter präsentiert.

Auch der vergleichsweise niedrige Preis dürfte eine Rolle spielen. Im deutschen PlayStation Store kostet Samson 24,99 Euro. Damit bleibt der Titel deutlich unter dem Preisniveau vieler großer Open-World-Produktionen und könnte besonders für Fans interessant sein, die eine kompaktere GTA-6-Alternative suchen.

Samson stammt von dem schwedischen Studio Liquid Swords, das von Christofer Sundberg gegründet wurde. Sundberg gehörte zu den prägenden Köpfen hinter Avalanche Studios und war an der Entstehung der Just-Cause-Reihe beteiligt. Mit Samson setzt das Team jedoch auf eine kleinere, stärker fokussierte offene Spielwelt.

Überarbeitetes Kampfsystem für Konsolen

Welche Verbesserungen bietet die PS5-Version? Eine der wichtigsten Änderungen betrifft das stark auf Nahkampf ausgerichtete Kampfsystem. Die Prügeleien erinnern an Spiele wie Yakuza, wurden auf dem PC aber dafür kritisiert, dass Angriffe mehrerer Gegner nur schwer zu erkennen waren.

Auf der PS5 werden bevorstehende Attacken nun durch farbliche Effekte angekündigt. Gegner leuchten kurz gelb oder rot auf, wenn sie einen parierbaren Angriff vorbereiten. Dadurch sollen Zielwechsel und Gegenangriffe übersichtlicher werden, insbesondere wenn Samson gleichzeitig von mehreren Kontrahenten umzingelt ist.

Darüber hinaus ist das Spiel für die PS5 Pro optimiert und bietet dort eine höhere visuelle Qualität. Unterstützt werden außerdem die Vibrationsfunktion und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers. Deutsche Bildschirmtexte sind ebenfalls enthalten, während die Sprachausgabe auf Englisch erfolgt.

Eine zweite Chance für Samson

Wie geht es mit Samson weiter? Liquid Swords signalisiert mit den bisherigen Aktualisierungen, dass das Studio sein Debütspiel langfristig unterstützen möchte. Die positive Aufnahme auf der PS5 zeigt zumindest, dass sich die Nachbesserungen auszahlen und der problematische PC-Start nicht zwangsläufig das endgültige Schicksal des Titels bestimmen muss.

In Tyndalston erwarten euch Straßenschlägereien, Verfolgungsjagden und kriminelle Aufträge. Autos dienen dabei nicht nur zur Fortbewegung, sondern können gezielt als Waffen eingesetzt werden. Hinzu kommen ein Aktionspunktesystem, täglich steigende Schulden und ein Fertigkeitsbaum mit mehr als 25 Verbesserungen.

Ob Samson auch auf dem PC langfristig seinen Ruf verbessern kann, hängt von den kommenden Updates ab. Der PS5-Start liefert Liquid Swords jedoch eine solide Grundlage für eine mögliche Wiedergutmachungsgeschichte.

Habt ihr Samson bereits auf der PS5 ausprobiert und könnt ihr die positiven Bewertungen nachvollziehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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