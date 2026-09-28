The Last of Us Day 2026 – vier kostenlose PS4- und PS5-Avatare per Code

Naughty Dog verteilt anlässlich des The Last of Us Day 2026 vier kostenlose Avatare für PlayStation-Nutzer. Die digitalen Extras lassen sich über einen offiziellen Code im PlayStation Store freischalten und anschließend für Profile auf PS4 und PS5 verwenden.

Ein Abonnement bei PlayStation Plus ist dafür nicht erforderlich. Für Deutschland gilt der europäische Aktionscode, sodass Fans die vier Profilbilder ohne zusätzliche Kosten erhalten können.

Vier kostenlose Avatare für PlayStation

Wie lassen sich die neuen PlayStation-Avatare freischalten? Nutzer müssen lediglich den zu ihrer Region passenden Code im PlayStation Store eingeben. Für deutsche Konten ist der Code 9EBR-7QEJ-R3CG vorgesehen, der offiziell für Europa und Australien angegeben wird.

Die vier Avatare greifen bekannte Symbole aus The Last of Us auf. Zu den Motiven gehören die Seraphiten, die Washington Liberation Front und Ellies markanter Weltraum-Anstecker. Damit können Fans ihrem PlayStation-Profil kostenlos einen neuen Look verpassen.

Naughty Dog hat insgesamt fünf regionale Codes veröffentlicht:

Amerika: QDFN-GT5D-AMG7

Europa und Australien: 9EBR-7QEJ-R3CG

Japan: JQ38-ER84-H78R

Korea: LH7H-CE4H-J527

Asien: MMLL-XQGG-Q9BG

Der jeweilige Code kann über die Einlösefunktion des PlayStation Stores verwendet werden. Ein Ablaufdatum für die Avatar-Aktion wurde bislang nicht genannt, weshalb Interessierte die Belohnungen möglichst zeitnah ihrem Konto hinzufügen sollten.

Weitere Inhalte zum The Last of Us Day

Welche zusätzlichen Extras gehören zur Feier? Neben den Profilbildern veröffentlicht Naughty Dog erstmals einen Hintergrund zu The Last of Us für den Welcome Hub der PS5. Das Motiv besitzt dynamische Elemente, darunter Rauch rund um Joel und Glutpartikel im Bereich von Abby.

Auch PC-Nutzer gehen nicht leer aus. Für Steam stehen neue animierte Avatare zu The Last of Us Part I und The Last of Us Part II Remastered bereit. Die Motive orientieren sich unter anderem an den Fireflies, der Washington Liberation Front und Ellies Motten-Tätowierung.

Darüber hinaus erhält Ghost of Yōtei am 1. Oktober 2026 eine von den Clickern inspirierte Rüstung für den Modus Most Wanted. Nach dem Freischalten kann das Outfit sowohl im Hauptspiel als auch in der Erweiterung Echoes of Sekigahara getragen werden.

Rabatte auf die PC-Versionen

Wie lange gelten die aktuellen Rabatte? Auf Steam und im Epic Games Store ist The Last of Us Part I um 50 Prozent reduziert. Für The Last of Us Part II Remastered gilt ein Rabatt von 33 Prozent.

Die Aktion endet am 1. Oktober 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Im Gegensatz zu den kostenlosen PlayStation-Avataren handelt es sich hierbei um eine zeitlich begrenzte Verkaufsaktion für die PC-Versionen.

Welches der neuen Avatar-Motive werdet ihr für euer PlayStation-Profil auswählen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab