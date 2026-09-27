Village in the Shade kommt am 27. Oktober 2026 auf PS5 – Farming trifft Horror

Mit Village in the Shade erhält die PS5 am 27. Oktober 2026 eine ungewöhnliche Lebenssimulation, die gemütliche Bauernhofarbeit mit japanischem Grusel verbindet. Das von Nippon Ichi Software entwickelte Spiel erinnert mit seinem Tagesablauf, dem Anbau von Feldfrüchten und zahlreichen Handwerksmöglichkeiten an Stardew Valley.

Eine deutsche Produktseite im PlayStation Store ist bereits verfügbar und nennt neben der PS5 auch NIS America als Publisher. Ein Preis wird dort bislang nicht angezeigt. Neben der Sony-Konsole erscheinen am selben Tag Fassungen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Ländliche Idylle mit düsteren Geheimnissen

Wie unterscheidet sich Village in the Shade von Stardew Valley? Tagsüber erwartet euch zunächst das vertraute Programm einer gemütlichen Lebenssimulation. Ihr bewirtschaftet Felder, sammelt Ressourcen, kümmert euch um Tiere und verwandelt ein heruntergekommenes Haus samt verwildertem Garten in euer persönliches Zuhause.

Darüber hinaus könnt ihr angeln, jagen, kochen, Gegenstände herstellen und Beziehungen zu den Einwohnern des japanischen Bergdorfs Kagatsu aufbauen. Traditionelle Feste und saisonale Veränderungen sollen dem handgezeichneten Dorf zusätzlich Leben einhauchen.

Sobald die Nacht hereinbricht, verändert sich allerdings die Stimmung. In Kagatsu gelten überlieferte Regeln, die besser nicht gebrochen werden sollten. Wer dennoch nachts das Haus verlässt oder den Geheimnissen des Dorfes nachgeht, begegnet Geistern und anderen übernatürlichen Erscheinungen aus der japanischen Folklore.

Feldfrüchte anbauen und den eigenen Hof erweitern

Nutztiere halten und eine Bindung zu ihnen aufbauen

Angeln, jagen, sammeln und Bergbau betreiben

Kochen, bauen und Gegenstände herstellen

Das eigene Haus einrichten und dekorieren

Das Dorf erkunden und Beziehungen pflegen

Nachts die Geheimnisse von Kagatsu untersuchen

Zwischen einem friedlichen und einem gruseligen Erlebnis wählen

Friedlicher Modus für Cozy-Fans

Welche Möglichkeiten bietet der Friedliches-Leben-Modus? Wer sich ausschließlich auf Landwirtschaft, Dekoration und das Dorfleben konzentrieren möchte, kann die gruseligen Elemente abschalten. Im Friedliches-Leben-Modus lassen sich die Regeln von Kagatsu nicht brechen, wodurch gefährliche Begegnungen und große Teile des Horrors vermieden werden.

Village in the Shade richtet sich damit an zwei unterschiedliche Zielgruppen. Fans von Stardew Valley erhalten eine handgezeichnete Farming-Simulation, während Freunde düsterer Abenteuer den Geheimnissen des Dorfes auf den Grund gehen können. Das Konzept passt zu neueren Genre-Mischungen wie Moonlight Peaks, Graveyard Keeper 2 und Grave Seasons.

Auf Steam ist Village in the Shade bereits seit dem 29. Juli 2026 erhältlich. Rund 91 Prozent der bisherigen Nutzerrezensionen fallen positiv aus, was ungefähr einer Bewertung von 9 von 10 entspricht. Dabei handelt es sich allerdings um Nutzermeinungen und nicht um einen offiziellen Wertungsschnitt der Fachpresse.

Neue Sprachfassungen zum Konsolenstart

Welche Sprachen unterstützt die PS5-Version? Zum Konsolenstart erhält Village in the Shade Texte auf Englisch, Französisch und Spanisch. Die Sprachaktualisierung erscheint am 27. Oktober 2026 ebenfalls für die PC-Version, die bisher lediglich Japanisch, Koreanisch und traditionelles Chinesisch unterstützt.

Eine deutsche Übersetzung wurde nicht angekündigt. Für Gamer in Deutschland bedeutet das, dass mindestens Kenntnisse in einer der drei unterstützten westlichen Sprachen erforderlich sind. Die PS5-Fassung ist als Einzelspieler-Titel ausgelegt und unterstützt die Vibrationsfunktion des DualSense Wireless-Controllers.

Village in the Shade erscheint am 27. Oktober 2026 für PS5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Gefällt euch die Kombination aus gemütlicher Bauernhofsimulation und japanischem Horror, oder würdet ihr direkt den friedlichen Modus aktivieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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