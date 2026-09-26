BeamNG.drive kommt auf PS5 – Release am 19. Oktober 2026, Early Access bleibt

Nach mehr als einem Jahrzehnt auf dem PC schafft BeamNG.drive den Sprung auf die PlayStation 5. Die realistische Open-World-Fahrsimulation erscheint am 19. Oktober 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit für Sonys aktuelle Konsole und kann bereits im deutschen PlayStation Store auf die Wunschliste gesetzt werden.

Die häufig genannte Wertung von 9,7 von 10 basiert nicht auf einem einzelnen Test. Gemeint ist die außergewöhnlich hohe Zustimmung auf Steam, wo rund 97 Prozent von mehr als 420.000 abgegebenen Rezensionen positiv ausfallen. Einen Preis für die PS5-Version hat BeamNG bislang nicht genannt.

Realistische Unfälle in offenen Spielwelten

Was macht BeamNG.drive so besonders? Im Mittelpunkt steht eine aufwendige Softbody-Physik, durch die Fahrzeuge nicht nur vorgefertigte Schadensmodelle abspielen. Karosserien, Räder und zahlreiche weitere Komponenten reagieren dynamisch auf Kollisionen, Belastungen und den jeweiligen Untergrund.

Die Physikberechnungen laufen mit bis zu 2.000 Aktualisierungen pro Sekunde. Dadurch entstehen spektakuläre Unfälle, gleichzeitig beeinflusst die Technik aber auch das normale Fahrverhalten. Auf zwölf weitläufigen Open-World-Karten könnt ihr unter anderem Dschungel, Wüsten, Städte und Autobahnen erkunden.

BeamNG.drive versteht sich dabei nicht als klassisches Rennspiel. Freies Fahren, Liefermissionen, Polizeiverfolgungen und Zeitrennen gehören ebenso zum Angebot wie umfangreiche Anpassungen an Motoren, Fahrwerken und Rädern. Neben Sportwagen stehen auch Schulbusse, schwere Lastwagen, Radlader und gepanzerte Fahrzeuge zur Verfügung.

Großes Technikpaket für die PS5

Welche Neuerungen bringt die Konsolenversion? BeamNG hat das Spiel in Vorbereitung auf die PS5 umfassend optimiert. Dazu gehören eine überarbeitete Benutzeroberfläche, eine modernisierte Darstellung sowie Verbesserungen bei Beleuchtung, Schatten und Speicherverbrauch.

Die wichtigsten Neuerungen und jüngsten Erweiterungen umfassen:

Einen lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Personen

Eine umfassend überarbeitete Grafik

Ein modernisiertes Beleuchtungs- und Schattensystem

Eine verbesserte Benutzeroberfläche mit optimierter Controller-Steuerung

Einen erneuerten Fotomodus

Das neue Fahrzeug Cherrier Ardente

Eine erweiterte Aerodynamik mit Windschatten und seitlichen Luftströmungen

Verbesserte Nachtdarstellung auf mehreren Karten

Ein Tutorial für das freie Fahren

Die Schotterrallye NGRC Rally Utah 2026

Zahlreiche Optimierungen für Leistung und Speicherverbrauch

Der deutsche PlayStation Store führt BeamNG.drive als Offline-Spiel für eine bis vier Personen. Außerdem werden die Vibrationsfunktion und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers unterstützt. Wie gut die anspruchsvolle Physiksimulation insbesondere auf dem regulären PS5-Modell läuft, wird sich zum Release zeigen.

Early Access wird auf der Konsole fortgesetzt

Ist BeamNG.drive auf der PS5 bereits vollständig fertiggestellt? Trotz der langen Entwicklungszeit handelt es sich weiterhin um ein Early-Access-Spiel. Die PC-Version befindet sich seit dem 29. Mai 2015 in dieser Entwicklungsphase, und auch die PS5-Fassung wird zunächst als noch laufendes Projekt veröffentlicht.

Zum Start werden weder Modifikationen noch Virtual Reality unterstützt. BeamNG möchte langfristig möglichst viele Funktionen plattformübergreifend anbieten, hat dafür aber noch keinen konkreten Zeitplan genannt. Rund um den Konsolenstart soll zudem Version 0.40 für den PC erscheinen.

Für Fans offener Fahrwelten könnte BeamNG.drive damit eine interessante Lücke schließen. Forza Horizon 6 ist zwar seit dem 19. Mai 2026 für Xbox Series X und S sowie PC erhältlich, für die angekündigte PS5-Version gibt es weiterhin keinen genauen Veröffentlichungstermin.

Freut ihr euch auf BeamNG.drive für die PS5, oder wartet ihr lieber auf die Konsolenversion von Forza Horizon 6? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab