The Witcher 3 Remastered – Downloadgröße auf PC, PS5, Xbox und Switch 2

Wenige Tage vor der Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt Remastered hat CD Projekt Red die Downloadgrößen für die überarbeitete Version bekannt gegeben. Wer am 29. September 2026 erneut mit Geralt von Riva auf Monsterjagd gehen möchte, sollte rechtzeitig ausreichend freien Speicherplatz einplanen.

Auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S umfasst das Remastered-Update rund 45 GB. Die eigenständige Fassung für Nintendo Switch 2 benötigt dagegen ungefähr 50 GB Speicherplatz.

Die Downloadgrößen aller Plattformen

Wie groß ist The Witcher 3: Wild Hunt Remastered? Die Downloadgröße fällt auf den meisten Plattformen identisch aus. Lediglich die Nintendo Switch 2 benötigt etwas mehr Platz, da das Remaster dort als eigenständige Version und nicht lediglich als klassischer Aktualisierungsdownload angeboten wird.

Plattform Downloadgröße PC etwa 45 GB PlayStation 5 etwa 45 GB Xbox Series X|S etwa 45 GB Nintendo Switch 2 etwa 50 GB

Auf dem PC kann der tatsächliche Speicherbedarf laut CD Projekt Red abhängig von den installierten Sprachpaketen variieren. Die Complete Edition belegt dort aktuell ungefähr 51 GB, weshalb während der Aktualisierung vorübergehend deutlich mehr freier Speicher erforderlich sein kann.

Die genannten 45 GB entsprechen allerdings nicht automatisch dem endgültigen zusätzlichen Platzbedarf. Bei der Installation werden vorhandene Dateien teilweise ersetzt, während neue Daten hinzukommen. Dennoch empfiehlt es sich, vor dem Download vorsichtshalber rund 96 GB freien Speicher bereitzuhalten.

Kostenloses Upgrade mit beiden Erweiterungen

Welche Inhalte stecken im Remaster? The Witcher 3: Wild Hunt Remastered umfasst neben dem Hauptspiel auch die beiden umfangreichen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Besitzer einer qualifizierten Version erhalten das Upgrade auf GOG, Steam, im Epic Games Store, auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S ohne zusätzliche Kosten.

Auch Besitzer der ursprünglichen Nintendo-Switch-Version können auf Nintendo Switch 2 kostenlos zur überarbeiteten Fassung wechseln. Dies gilt sowohl für digitale als auch für physische Exemplare des Rollenspiels.

Das Remaster bietet unter anderem verbesserte Texturen, eine überarbeitete Beleuchtung, modernisierte Animationen und Anpassungen am Kampfsystem. Hinzu kommen ein neu gestalteter Talentbaum, Cross-Plattform-Mod-Unterstützung, Transmogrifikation und ein erweiterter Fotomodus.

Fortschritt und Erfolge bleiben erhalten

Werden alte Spielstände unterstützt? Bereits vorhandene Speicherstände lassen sich in The Witcher 3: Wild Hunt Remastered weiterverwenden. Fans müssen Geralts Abenteuer somit nicht von vorne beginnen und können ihren bisherigen Fortschritt direkt fortsetzen.

Freigeschaltete Erfolge und Trophäen bleiben ebenfalls erhalten. Über die Cloud-Technologie von GOG wird zudem Cross-Progression unterstützt, wofür ein kostenloses Konto bei CD Projekt Red erforderlich ist.

Nach dem Remaster wartet bereits das nächste Abenteuer auf Geralt. Die neue Erweiterung Songs of the Past soll 2027 erscheinen und den Hexer in die geheimnisvolle Region Letten führen.

Werdet ihr die rund 45 bis 50 GB für das kostenlose Remaster herunterladen oder bleibt ihr zunächst bei der bisherigen Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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