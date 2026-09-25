WoW Forever – Add-on OlympusMute blendet Olympus-Gilden aus Chats aus

In der Beta von World of Warcraft: Forever sorgt die Rückkehr von Asmongold für reichlich Unruhe. Gemeinsam mit dem bekannten Streamer sind auch dessen Allianz-Gilde Olympus und zahlreiche Ableger in das neue MMORPG gestartet, wodurch öffentliche Chatkanäle zeitweise von Rekrutierungsaufrufen und anderen Nachrichten dominiert werden.

Ein Teil der Community möchte diesen Trubel nicht länger mitlesen. Der Entwickler Solastro hat deshalb am 23. September 2026 das Add-on OlympusMute veröffentlicht, das Mitglieder der Olympus-Gilden auf Wunsch nahezu vollständig aus der persönlichen Kommunikation verschwinden lässt.

OlympusMute filtert Chats und Einladungen

Wie funktioniert das neue World of Warcraft: Forever Add-on? OlympusMute erkennt Charaktere, die einer Gilde mit Olympus im Namen angehören. Sobald eine entsprechende Zuordnung erfolgt ist, blendet die Erweiterung deren Nachrichten auf der Seite des Nutzers aus.

Der Filter greift in praktisch allen wichtigen Chatbereichen von World of Warcraft: Forever. Dazu gehören:

Sagen

Schreien

Emotes

Flüsternachrichten

Allgemeine Chatkanäle

Handelskanäle

Benutzerdefinierte Kanäle

Gildenchat

Gruppenchat

Schlachtzugschat

Schlachtzugswarnungen

Instanzchat

Zusätzlich kann OlympusMute Gildenanfragen, Gruppeneinladungen, Duellaufforderungen und Handelsanfragen automatisch ablehnen. Die einzelnen Funktionen lassen sich über das Optionsmenü oder mithilfe entsprechender Chatbefehle aktivieren und deaktivieren.

Da gewöhnliche Chatnachrichten keine Informationen über die Gildenzugehörigkeit des Absenders enthalten, muss das Add-on die betreffenden Charaktere zunächst erkennen. Das geschieht unter anderem beim Anwählen, über Namensplaketten, beim Bewegen des Mauszeigers über einen Charakter, innerhalb einer Gruppe oder durch die Spielersuche. Bereits erkannte Namen werden zwischen den Sitzungen gespeichert, wodurch der Filter mit der Zeit immer zuverlässiger arbeitet.

Der Konflikt rund um Olympus verschärft sich

Warum wurde OlympusMute speziell für Asmongolds Gilden entwickelt? Laut Solastro kam es in den öffentlichen Kanälen wiederholt zu massivem Spam, Beleidigungen und diskriminierenden Kommentaren. Einige Mitglieder sollen außerdem Sonderzeichen verwendet haben, um bestehende Wortfilter zu umgehen.

Das Add-on bestraft Asmongold oder seine Anhänger allerdings nicht und meldet sie auch nicht automatisch an Blizzard. Sämtliche Änderungen erfolgen ausschließlich auf dem eigenen Client. Betroffene erfahren nicht, dass ihre Nachrichten ausgeblendet oder ihre Einladungen abgelehnt wurden, und sie landen auch nicht auf der normalen Ignorierliste.

OlympusMute lässt sich zudem anpassen. Nutzer können weitere Gildennamen oder einzelne Charaktere ergänzen und Ausnahmen für Freunde festlegen. Verlässt ein automatisch erkanntes Mitglied eine stummgeschaltete Gilde, kann die Sperre nach einer erneuten Überprüfung wieder aufgehoben werden. Die Bezeichnung dauerhaft bezieht sich somit vor allem darauf, dass erkannte Namen über mehrere Spielsitzungen hinweg gespeichert bleiben.

Auch andere bekannte Streamer haben auf die Situation reagiert. Sodapoppin erklärte, lieber aufseiten der Horde zu spielen, um dem Chatspam der Allianz und der Olympus-Gruppen aus dem Weg zu gehen. Asmongold wiederum reagierte provokant auf OlympusMute und stellte die gezielte Ausgrenzung seiner Gilden überspitzt als Diskriminierung dar.

Eine ungewöhnliche Lösung für die Forever-Beta

Welche Bedeutung hat das Add-on für World of Warcraft: Forever? Die Debatte zeigt frühzeitig, welche Herausforderungen große Streamer-Gemeinschaften in einem MMORPG verursachen können. Da Forever seine Community stärker über Regelsets statt über klassische, voneinander getrennte Server zusammenführt, lassen sich besonders große Gildenverbände schwieriger umgehen.

World of Warcraft: Forever befindet sich seit dem 17. September 2026 in der Beta. Blizzard plant die vollständige Veröffentlichung für den 4. November 2026 und kombiniert darin Elemente des ursprünglichen World of Warcraft mit modernen Komfortfunktionen, horizontalem Fortschritt sowie einer dauerhaften Maximalstufe von 60.

OlympusMute dürfte bis dahin weiterentwickelt werden. Bereits jetzt liefert das Add-on eine konsequente, aber rein persönliche Lösung für alle, die Azeroth erkunden möchten, ohne jeden Beitrag einer riesigen Streamer-Gemeinschaft im Chat verfolgen zu müssen.

Wie steht ihr zu OlympusMute? Ist der Filter eine sinnvolle Komfortfunktion oder geht euch die gezielte Stummschaltung kompletter Gilden zu weit? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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