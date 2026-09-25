Lenovo verschenkt DOOM auf Steam – so läuft der Key Drop am 28. Oktober 2026

Steam-Nutzer dürfen sich im Oktober 2026 auf einen besonders starken Gratis-Titel freuen. Lenovo verschenkt über seine Legion Gaming Community kostenlose Steam-Keys für DOOM aus dem Jahr 2016, das bis heute als einer der besten modernen Ego-Shooter gilt.

Die Aktion startet am 28. Oktober 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit. Der Key-Drop wird weltweit angeboten und schließt damit auch Interessierte aus Deutschland ein. Da jedoch nur ein begrenztes Kontingent verfügbar ist, dürfte schnelles Handeln entscheidend sein.

Der kostenlose Steam-Key im Überblick

Wie lässt sich DOOM kostenlos sichern? Die Verteilung erfolgt nicht direkt über den Steam-Shop. Stattdessen müssen Teilnehmende zunächst ein kostenloses Konto bei der Lenovo Legion Gaming Community erstellen und außerdem über ein per E-Mail verifiziertes Twitch-Konto verfügen.

Pünktlich zum Beginn der Aktion erscheint auf der Giveaway-Seite ein Gleam-Fenster. Darüber werden das Twitch-Konto bestätigt und der Community-Account von Lenovo verknüpft. Cookies müssen im Browser aktiviert sein, damit die Überprüfung korrekt funktioniert.

Ein Konto bei der Lenovo Legion Gaming Community erstellen. Ein per E-Mail verifiziertes Twitch-Konto vorbereiten. Am 28. Oktober 2026 kurz vor 17 Uhr die Aktionsseite aufrufen. Die Seite zum Start aktualisieren und der Warteschlange beitreten. Die erforderlichen Bestätigungen über Gleam abschließen. Den erhaltenen Gutschein bei Gamesplanet einlösen. Den daraus erhaltenen Steam-Key im eigenen Steam-Konto aktivieren.

Lenovo kündigt für diesen Drop eine deutlich schnellere Warteschlange als bei früheren Aktionen an. Eine Garantie auf einen Key gibt es dennoch nicht. Wer DOOM unbedingt kostenlos erhalten möchte, sollte die benötigten Konten daher nicht erst wenige Minuten vor dem Start anlegen.

Ein moderner Klassiker von id Software

Warum genießt DOOM einen so guten Ruf? Der von id Software entwickelte und von Bethesda Softworks veröffentlichte Shooter erschien am 12. Mai 2016. Statt sich an langsameren Genre-Trends zu orientieren, setzte das Spiel konsequent auf Geschwindigkeit, aggressive Kämpfe und permanente Bewegung.

In der Kampagne zerlegt der Doom Slayer ganze Dämonenhorden mit Schrotflinten, schweren Waffen und brutalen Nahkampfangriffen. Das Zusammenspiel aus flüssiger Steuerung, Ressourcenmanagement und spektakulären Glory Kills sorgte dafür, dass die Reihe nach längerer Pause eindrucksvoll zurückkehrte.

Die Steam-Fassung umfasst neben der Einzelspieler-Kampagne auch Mehrspieler-Inhalte und den SnapMap-Editor. Außerdem sind die drei früheren Premium-Erweiterungen Unto the Evil, Hell Followed und Bloodfall mit ihren Karten, Modi und Waffen enthalten. Auf Steam fallen die internationalen Nutzerbewertungen weiterhin äußerst positiv aus, während die deutschsprachigen Rezensionen ebenfalls sehr positiv sind.

Weitere Gratis-Aktionen im Oktober 2026

Welche kostenlosen Steam-Inhalte stehen zusätzlich an? Bereits am 14. Oktober 2026 um 18 Uhr deutscher Zeit verteilt Lenovo kostenlose Keys für Buissons. In dem ungewöhnlichen Mehrspieler-Titel übernehmen bis zu vier Teilnehmende die Kontrolle über Büsche und treten in einer Mischung aus Versteckspiel, Beobachtung und Täuschung gegeneinander an.

Die Legion Gaming Community hatte zuvor bereits Keys für Before Your Eyes und Telltales The Walking Dead vergeben. Die Aktionen zeigen allerdings auch, wie groß der Andrang ausfallen kann. In der Vergangenheit versuchten teilweise sehr viele Interessierte gleichzeitig, auf die begrenzten Kontingente zuzugreifen.

Für Oktober 2026 deutet sich außerdem eine mögliche Gratis-Aktion für Fireside Feelings direkt bei Steam an. Zusätzlich könnten kostenlose DLC-Pakete für MXGP 26 und Hunting Simulator 3 folgen. Diese Einträge gelten bislang jedoch lediglich als potenzielle kommende Promotions und sind noch nicht endgültig bestätigt.

Werdet ihr versuchen, euch den kostenlosen Steam-Key für DOOM zu sichern, oder befindet sich der Shooter längst in eurer Bibliothek? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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